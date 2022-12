Comment vérifier le numéro de sécurité sociale depuis le mobile

Dans ce guide, nous expliquons les étapes à suivre pour connaître le numéro de sécurité sociale à partir de votre mobile.

Dans ce guide, nous expliquons les étapes à suivre pour connaître le numéro de sécurité sociale à partir de votre mobile.

Les administrations en France se numérisent progressivement. Actuellement, il est déjà possible d’avoir son permis de conduire sur son mobile, grâce à l’application MiDGT. D’autre part, la mise en œuvre de DNI 4.0 est déjà une réalité, avec la série d’avantages que cela apporte en termes de protection. Et, comme nous vous l’avons expliqué, il est plus facile que jamais de prendre rendez-vous dans certains offices publics depuis votre téléphone portable. Mais qu’en est-il du numéro de sécurité sociale ? Existe-t-il une méthode pour l’obtenir avec le téléphone?

Eh bien, la réponse courte est oui, vous pouvez demander votre numéro de sécurité sociale depuis votre mobile. Cependant, la question à laquelle nous venons de répondre ici est de savoir comment le faire. Suivez les étapes que nous vous montrons ci-dessous pour obtenir facilement ces informations importantes à partir de votre appareil.

Comment demander l’accréditation du numéro de sécurité sociale avec le mobile ?

Demander le numéro de sécurité sociale depuis votre mobile est une tâche relativement facile. Cependant, il est nécessaire de s’identifier au siège électronique correspondant et, par conséquent, nous allons diviser ce guide en deux sections. Premièrement, nous vous montrons comment obtenir l’accès approprié pour consulter vos données et, deuxièmement, ce que vous devez faire pour demander le numéro d’affiliation.

Identifiez-vous au Bureau électronique de la Sécurité sociale

Comme nous vous l’avons dit, la première chose à faire est de vous identifier. Cela indique que vous devez montrer qui vous êtes vraiment. Dans le cas contraire, l’application ne pourra pas fournir les données personnelles que vous vous apprêtez à demander.

Suivez ces étapes pour vous identifier sur le site de la Sécurité Sociale :

Entrez dans le siège électronique de la sécurité sociale avec le navigateur. Ouvrez le menu latéral du Web et cliquez sur Citoyens, puis sur Rapports et certificats. Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’entrée Accréditation du numéro de sécurité sociale. Appuyez sur Obtenir l’accès.

Vous vous retrouvez maintenant devant la page d’identification. De notre point de vue, le plus simple est Via SMs. Vous devez saisir les données suivantes :

DNI ou NIE.

Date de naissance.

Téléphone mobile associé à la Sécurité Sociale.

Si cette méthode ne fonctionne pas pour vous pour une raison quelconque, sachez que vous avez d’autres possibilités pour vous identifier, comme utiliser un certificat numérique valide sur Android ou avec votre compte [email protected]

Demander un numéro de sécurité sociale

Nous arrivons à la deuxième partie de ce tutoriel. Une fois que vous vous êtes identifié, les étapes à suivre pour demander votre certificat sont extrêmement simples.

Procédez comme suit pour demander votre numéro de sécurité sociale une fois que vous vous êtes identifié :

Appuyez sur Signaler le numéro de sécurité sociale ou le numéro de membre. L’icône de téléchargement apparaîtra dans la barre de navigation. Cela indique que le site Web a envoyé un fichier PDF contenant les informations requises à votre appareil. Ouvrez le document PDF avec votre visionneuse préférée ou à partir d’applications telles que Google Drive. Vous le trouverez dans le dossier Téléchargements de la mémoire interne de votre appareil.

Comme l’ensemble du processus est effectué depuis le siège électronique de la Sécurité sociale, vous pouvez le suivre depuis n’importe quel appareil. Ainsi, si vous possédez un iPhone, un iPad, une tablette Android ou un PC, vous avez également à votre disposition la possibilité de demander ce rapport.

A quoi sert le numéro de sécurité sociale ?

Après tout analysé, certains peuvent se demander à quoi sert le numéro de sécurité sociale. Comme le rapporte l’organisme lui-même dans son magazine officiel, cette donnée est un identifiant du citoyen dans toutes les relations avec la Sécurité sociale.

Avoir un numéro de sécurité sociale est obligatoire pour certains aspects qui concernent notre quotidien. Voici quelques exemples:

Obtenez une pension. Un numéro de sécurité sociale est nécessaire si l’intention est de percevoir la pension une fois le moment de la retraite arrivé.

Profitez des avantages. S’il s’agit de percevoir une allocation, comme le chômage, le numéro d’affiliation est indispensable.

Entrez dans le système de santé. La sécurité sociale couvre les services de santé dont nous bénéficions, tels que les soins d’urgence ou les opérations pertinentes. Pour être inclus dans la santé publique, il est nécessaire d’être affilié à cet organisme. La seule exception est l’inclusion d’un enfant avec le nombre de ses tuteurs légaux.

Il est important de se rappeler que le numéro d’affiliation (NAF) coïncide avec le NUSS, ou numéro de sécurité sociale. En fait, ce premier devient le second lorsqu’une activité économique débute, que ce soit en tant que salarié, indépendant ou travailleur de la Mer.

Par contre, ce numéro ne doit pas être confondu avec celui qui apparaît sur la carte de santé. Bien que les communautés autonomes consultent le NUSS ou le NAF pour émettre ce document, la numérotation imprimée qui y figure ne coïncidera pas nécessairement. Au contraire, chaque administration utilise son propre système pour identifier l’utilisateur.

