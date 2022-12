Guide CapCut : 9 astuces pour en tirer le meilleur parti

Ceci est un guide complet pour tirer le meilleur parti de l’un des meilleurs éditeurs vidéo, CapCut.

Ceci est un guide complet pour tirer le meilleur parti de l’un des meilleurs éditeurs vidéo, CapCut.

Nous l’avons répertorié comme le meilleur éditeur vidéo gratuit pour créer des histoires et TikTok. Et ce n’est pas par pur caprice. CapCut est l’une des applications du moment, étant l’éditeur vidéo préféré d’une partie importante des utilisateurs des réseaux sociaux. Mais, si votre truc n’est ni Instagram ni TikTok, sachez qu’avec cet outil, vous pouvez également générer de belles vidéos avec vos souvenirs ou des présentations pour le travail. Il peut avec tout.

applications de photographie

Dans les sections suivantes, nous incluons certaines des astuces les plus intéressantes si vous voulez tirer le meilleur parti de CapCut. Nous parlons de ses fonctions les plus cachées et des moyens de rendre vos projets plus étonnants. Profitez de l’édition vidéo avec l’une des meilleures applications pour éditer sur TikTok ou sur la plateforme que vous préférez.

Utilisez CapCut depuis votre ordinateur

Il peut vous sembler un peu étrange que sur ce site, dédié principalement au monde mobile, nous vous conseillons de jeter la version pour Android et de l’exécuter directement sur votre ordinateur. Mais la vérité est qu’avec CapCut, cela peut avoir beaucoup de sens.

Pour commencer, vous devez savoir que cet outil de montage vidéo est multiplateforme. Cela indique qu’il fonctionne aussi bien sur un petit écran que sur un grand. En effet, les fonctionnalités qu’il propose sont les mêmes sur tous les appareils. S’il s’agit de faire des modifications simples, l’exécution de ce logiciel à partir du téléphone peut être plus que suffisante. Maintenant, si votre intention est de développer un projet lourd, avec de nombreux effets et clips vidéo, rien de mieux que de profiter d’une interface large, comme celle montrée dans l’image suivante :

Dans tous les cas, vous décidez d’où vous commencez et montez vos projets vidéo. Bien sûr, pour travailler plus confortablement et tirer le meilleur parti de CapCut, qui est l’un des prémisses de cet article, il n’y a rien de mieux que de s’asseoir devant son ordinateur et de profiter de cet excellent outil.

Tirez parti des capacités d’AutoCut

Après la clarification ci-dessus, il est temps de se concentrer sur CapCut pour les appareils mobiles. Et, plus précisément, dans son application Android. Nous le faisons en parlant de sa fonction AutoCut. Pourquoi est-ce?

Il s’agit d’un moyen rapide et automatisé de créer des vidéos avec cette application. Pour y parvenir, il propose à l’utilisateur une série de modèles qui s’adaptent parfaitement aux photos et vidéos sélectionnées. Ils viennent même avec une musique de fond pour les accompagner.

Pour utiliser AutoCut dans l’application CapCut, vous devez procéder comme suit :

Ouvrez l’outil d’édition. À côté du bouton Nouveau projet, cliquez sur AutoCut. Choisissez les vidéos et les photos de la mémoire interne de votre appareil. Si vous les avez sur un service cloud, assurez-vous de télécharger tous les éléments en premier. Appuyez sur Suivant. Choisissez un modèle avec le sélecteur ci-dessous. Dans le cas où aucun ne vous convaincrait, cliquez sur le bouton du haut Plus de modèles. Des options autres que celles affichées à l’origine apparaissent. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, appuyez sur Exporter pour enregistrer le projet dans un fichier vidéo.

Changez l’apparence de vos photos ou vidéos avec des filtres

CapCut a une galerie de filtres qui vous permettent de donner une touche spéciale à vos vidéos et photos. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une application pour éditer une vidéo. Une fois que vous avez ajouté les éléments sur lesquels vous devez travailler sur la chronologie, sélectionnez simplement l’un d’entre eux et procédez comme suit :

Faites glisser la barre d’options inférieure vers la gauche. Cliquez sur Ajuster. Appuyez sur Filtres. Sélectionnez le filtre qui vous plaît le plus pour l’appliquer sur l’élément sélectionné.

Veuillez noter que certains filtres et effets ne sont disponibles que dans la version Pro de CapCut. Pour les débloquer, il faut payer le montant de l’abonnement mensuel. Vous disposez d’un essai gratuit de 7 jours. Profitez-en pour vos éditions.

mettre une vidéo au dessus d’une autre

Avec cette application, vous pourrez placer une vidéo au-dessus d’une autre sans trop de complications. Cela fonctionne aussi avec des photos.

Pour mettre une vidéo au-dessus d’une autre dans CapCut, procédez comme suit :

Ajoutez une vidéo à votre projet. Cliquez sur Superposition, une option située dans la barre d’options inférieure. Appuyez sur Ajouter une superposition. Choisissez une vidéo ou une photo dans la galerie. Les deux vidéos apparaîtront sur la chronologie, l’une au-dessus de l’autre. Déplacez la vidéo superposée en appuyant et en balayant dans la zone d’aperçu. De même, il est possible d’agrandir ou de réduire ses dimensions en pinçant dessus.

Comment profiter de cette fonctionnalité ? Voici quelques idées :

Vidéos avec explications orales. Vous pouvez ajouter une petite fenêtre à votre vidéo dans laquelle vous apparaissez expliquant ce qui est à l’écran. C’est très pratique si vous souhaitez produire des didacticiels vidéo.

Combinez plusieurs éléments dans la même vidéo. La superposition est prise en charge pour les vidéos et les photos. En utilisant cet outil CapCut, il est possible d’afficher plusieurs éléments en même temps, comme si vous divisiez l’écran de votre ordinateur. Toutes les vidéos ou photos que vous ajoutez sont redimensionnables et peuvent apparaître aussi longtemps que vous le souhaitez.

Faites un collage avec CapCut. Les collages sont des combinaisons de plusieurs photos (ou vidéos) avec des mesures différentes ou égales sur une même toile. La superposition est parfaite pour ajouter une variété d’éléments à la même scène.

Ajoutez des stickers à votre création

CapCut comprend une immense galerie d’stickers. Grâce aux stickers, vous pourrez donner une touche spéciale à votre projet et, dans la plupart des cas, vous le rendrez plus amusant. Comment utiliser cette fonctionnalité ?

Avec la vidéo importée, faites défiler le menu du bas jusqu’à ce que vous trouviez la commande Autocollants. En haut, sélectionnez la catégorie pour ajouter l’sticker que vous préférez. Appuyez dessus pour l’ajouter à la vidéo. Sans quitter le sélecteur d’stickers, cliquez sur l’icône de l’image avec le symbole Plus, c’est celle vers laquelle pointe la flèche dans l’image supérieure. Choisissez une image dans la galerie.

Avec cette astuce, vous pouvez ajouter des stickers CapCut ou un logo personnalisé à votre vidéo. N’oubliez pas de prolonger la durée de l’sticker sur la chronologie si vous souhaitez qu’il apparaisse tout au long de la vidéo.

Comment mettre une vidéo au ralenti dans CapCut

Une autre fonction intégrée à CapCut est celle qui vous permet de mettre facilement des vidéos au ralenti.

Ne manquez pas ces instructions, car elles sont vraiment simples :

Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez ralentir en appuyant dessus dans la chronologie. Dans la barre d’options inférieure, cliquez sur Vitesse. Appuyez sur Normale. Choisissez une valeur inférieure à 1x.

De plus, vous avez une autre possibilité. Au lieu d’appuyer sur Normal, CapCut propose l’option Courbe lors de la modification de la vitesse d’une vidéo. Avec lui, vous pouvez appliquer des variations dynamiques de vitesse. Ou ce qui revient au même, faites en sorte qu’une vidéo aille vite et, juste après, ralentisse. Il existe plusieurs combinaisons pour l’outil Courbe de vitesse.

Comment ajouter automatiquement des sous-titres à une vidéo dans CapCut

C’est l’un des utilitaires les plus populaires donnés à CapCut. L’ajout de sous-titres à vos vidéos vous aide à atteindre toutes sortes de personnes, même celles qui sont malentendantes. Et le meilleur de tous, cette application est capable de les générer automatiquement. Cette fonction a l’air bien, non ?

Voyons comment ajouter automatiquement des sous-titres dans CapCut :

Importez une vidéo dans laquelle se trouve une piste audio avec voix. Cliquez sur Texte, en bas de l’écran, sur le ruban. Appuyez sur Sous-titres automatiques. Assurez-vous d’avoir choisi la bonne langue pour votre vidéo et appuyez sur Démarrer. Une fois les sous-titres ajoutés, vous pouvez les modifier pour améliorer leur précision et supprimer les erreurs de transcription.

Appliquer des effets sur la voix

Parlons maintenant des possibilités qu’offre CapCut lorsqu’il s’agit de modifier la voix qui entre dans la piste audio d’une vidéo. L’application est livrée avec plusieurs options et effets très attractifs.

Voici comment accéder aux effets vocaux dans cet éditeur vidéo :

Sélectionnez une vidéo dans la chronologie. Localisez la section Effets vocaux. Choisissez une catégorie et cliquez sur l’un des effets. Chaque fois que vous modifiez l’effet, la vidéo sera lue pour prévisualiser les modifications. Appuyez sur le bouton de confirmation lorsque vous avez trouvé l’effet parfait pour l’audio de votre vidéo.

Ajouter une voix off ou une narration en arrière-plan

On termine ce guide sur CapCut et les meilleures astuces pour profiter de cet éditeur vidéo en parlant de la voix off. Cette ressource est largement utilisée lors de la création de projets vidéo, car elle permet d’expliquer ce qui apparaît à l’écran et de faciliter la compréhension de la vidéo en cours de lecture. Sans aller plus loin, cet outil vous sera utile si votre intention est de concevoir une vidéo éducative.

Voici comment ajouter une voix off à une vidéo dans CapCut :

Dans le menu d’options inférieur, appuyez sur Audio. Appuyez sur Enregistrer. Appuyez sur le bouton du microphone. Maintenez le bouton d’enregistrement enfoncé pour enregistrer votre voix au fur et à mesure que la vidéo progresse.

rejoindre la conversation