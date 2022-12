Qu’est-ce que le cycle de vie automatisé des appareils et comment le mettre en œuvre ?

Dans le paysage numérique en constante évolution d’aujourd’hui, les administrateurs informatiques doivent se tenir au courant des dernières technologies et s’assurer que les appareils sont toujours sécurisés et à jour. Le travail à distance n’a fait qu’accélérer les défis d’une transformation numérique en croissance rapide. Le nombre d’appareils de travail dans les organisations continue également de croître.

Apple est le choix d’appareils mobiles préféré des utilisateurs finaux depuis de nombreuses années. Et grâce à une évolution impressionnante des solutions informatiques spécifiques à Apple, les appareils Apple deviennent rapidement le choix le plus populaire et préféré des administrateurs informatiques.

Pourquoi cela se produit-il ? Il existe de nombreuses raisons à l’adoption explosive d’Apple par les entreprises. L’un d’eux est les capacités de cycle de vie des appareils entièrement automatisées rendues possibles par les solutions Apple conçues pour les entreprises et la mise en œuvre et l’augmentation étonnantes par les fournisseurs modernes de plate-forme unifiée Apple.

Nous expliquerons ci-dessous ce qu’est un cycle de vie d’appareil entièrement automatisé et comment n’importe quelle entreprise peut le mettre en œuvre. Pour l’instant, cependant, nous pouvons dire qu’avec cette solution, les organisations peuvent automatiser chaque tâche depuis la première fois qu’un appareil Apple est allumé jusqu’au moment où il est retiré des années plus tard sans que le service informatique n’ait jamais à toucher physiquement l’appareil.

Tout commence par le déploiement Zero-Touch

Le déploiement sans contact pour les appareils Apple permet aux administrateurs d’installer et de configurer de nouveaux appareils sans avoir à y accéder physiquement. Une entreprise peut accomplir cette tâche en utilisant une solution MDM moderne spécifique à Apple pour pousser les paramètres et les profils de configuration requis par les appareils par liaison radio.

Avec un déploiement sans contact, les administrateurs informatiques peuvent créer rapidement et facilement des profils de configuration universels ou spécifiques à un groupe, les enregistrer, les définir et les oublier. Lorsqu’ils sont activés pour la première fois (et toujours après un effacement de l’appareil), tous les nouveaux appareils de l’entreprise seront automatiquement inscrits sur la solution MDM et automatiquement configurés à distance sans que les administrateurs informatiques aient à effectuer la moindre action. Considérez-le comme un pilote automatique, mais pour déployer de nouveaux appareils de travail.

Les déploiements sans contact sont encore plus critiques pour les administrateurs informatiques prenant en charge les employés distants.

Par exemple, un nouvel appareil (ou un appareil déjà utilisé et effacé) peut être simplement expédié au domicile des employés avec une seule instruction : ouvrez-le et connectez-le à votre Wi-Fi.

Une fois l’appareil connecté, tout le reste se fera automatiquement sans aucune action de la part de l’administrateur informatique ou de l’employé. L’appareil est prêt à fonctionner en quelques minutes, toutes les applications professionnelles sont installées, les configurations de sécurité sont appliquées et même de belles touches comme un fond d’écran de bienvenue sont appliquées.

Pour faciliter l’automatisation, les meilleures solutions Apple Unified Platform vont au-delà, offrant des outils beaux et élégants comme Mosyle Embark qui fournissent des informations essentielles et guident l’employé lors de la configuration. Mosyle Embark leur permet de savoir quelles tâches sont en cours d’exécution, quelles applications sont installées et combien de temps il faudra pour que toutes les fonctions soient terminées. C’est un facteur WOW convaincant pour toute première journée de travail !

La gestion continue vient ensuite

Une fois qu’un appareil est déployé, l’objectif passe de l’installation d’applications et de l’application de configurations à la mise à jour du système d’exploitation et des applications. Les administrateurs informatiques doivent également établir de nouvelles applications et solutions que l’entreprise adoptera et s’assurer que l’ensemble du parc d’appareils est sécurisé.

Encore une fois, avec le support d’une plate-forme unifiée Apple de premier plan, toutes ces tâches peuvent être mises en pilote automatique.

De puissants outils de gestion des correctifs et des flux de travail garantiront que toutes les applications d’entreprise sur tous les appareils de travail exécutent toujours la dernière version sans affecter les employés avec des flux manuels ou des mises à jour forcées au mauvais moment, par exemple lorsque l’application mise à jour est utilisée.

Les plates-formes unifiées Apple surveilleront également en permanence les configurations de sécurité des appareils et détecteront les menaces, corrigeront les configurations et neutraliseront les logiciels malveillants sans aucune action manuelle requise.

Et la meilleure partie est que la gestion continue, si elle est assurée par un fournisseur leader, évoluera indéfiniment sans ajouter de travail ou de complexité supplémentaire à l’équipe informatique existante.

Et le cycle se termine avec le démantèlement

Effacer en toute sécurité les appareils de l’entreprise lors de leur remplacement est essentiel pour garantir la sécurité et la confidentialité des données de l’entreprise. Sans effacement, des informations confidentielles telles que les mots de passe de l’entreprise, les données des clients, les informations financières et d’autres données sensibles peuvent rester sur le disque dur et être accessibles par des personnes non autorisées.

De plus, l’effacement sécurisé des appareils de l’entreprise permet d’éviter les violations de données et d’autres problèmes de sécurité, et garantit la conformité légale aux réglementations sur la confidentialité des données telles que le RGPD.

Le démantèlement est également très important lorsqu’un employé est licencié. Les entreprises peuvent entièrement automatiser un effacement d’appareil approprié basé sur des intégrations avec le répertoire d’utilisateurs centralisé ou des solutions de ressources humaines.

Imaginons qu’une entreprise utilise Google Workspace pour la messagerie et la productivité. Une solution Apple Unified Platform, telle que Mosyle, peut être entièrement intégrée à Google Workspace. Des flux de travail automatisés peuvent être créés en fonction de l’existence ou non d’employés ou de leur appartenance à un groupe Google spécifique.

Cela permettrait à un administrateur informatique de définir une politique simple qui effacerait automatiquement et en toute sécurité un Mac si l’utilisateur affecté à cet appareil était supprimé de Google Workspace. Une fois cette politique créée, elle devient un flux de travail entièrement automatisé, garantissant une mise hors service parfaite de l’appareil à chaque fois sans aucun travail manuel.

Les avantages du cycle de vie entièrement automatisé des appareils

L’automatisation complète du cycle de vie des appareils présente plusieurs avantages pour les entreprises.

Premièrement, automatiser les tâches et les flux de travail et ne pas compter sur des actions humaines augmentera considérablement la cohérence et garantira que les actions correctes sont mises en œuvre à chaque fois. À certains moments, il suffit d’une erreur, comme oublier de mettre correctement hors service un appareil avant de le rendre à la fin de la location, pour créer des conséquences horribles, comme une violation de données.

Deuxièmement, les entreprises peuvent générer des économies de main-d’œuvre importantes en automatisant le déploiement, la gestion continue et le démantèlement des appareils de travail. Un seul administrateur informatique peut gérer confortablement des centaines (voire des milliers) d’appareils Apple en mettant en œuvre une stratégie de cycle de vie des appareils entièrement automatisée avec une solution Apple Unified Platform de premier plan.

Troisièmement, les employés auront une bien meilleure expérience avec leurs appareils de travail. La plupart des tâches de maintenance qu’ils seraient censés effectuer se produiront automatiquement et silencieusement, les laissant travailler uniquement sur des tâches productives. De plus, une stratégie automatisée de cycle de vie des appareils réduira considérablement le besoin d’assistance informatique par les employés, leur faisant gagner du temps et éliminant la frustration tout en optimisant le travail de l’équipe du service d’assistance.

Et comment mettez-vous en œuvre cette stratégie ?

Toute entreprise utilisant des appareils Apple peut mettre en œuvre de manière transparente une stratégie de cycle de vie des appareils entièrement automatisée, et vous serez surpris de voir à quel point cela peut coûter peu.

La meilleure façon de commencer est de sélectionner une excellente solution Apple Unified Platform. Mosyle, un leader dans ce domaine, fournit aux clients tous les outils techniques nécessaires pour une stratégie de cycle de vie des appareils entièrement automatisée pour les appareils Apple et fournit l’aide et le support nécessaires pour la mettre en œuvre sans aucun coût supplémentaire.

Mosyle est également un excellent exemple de la façon dont il peut être peu coûteux de mettre en œuvre une stratégie de cycle de vie des appareils entièrement automatisée. Les entreprises possédant moins de 30 appareils peuvent le faire GRATUITEMENT, et pour les flottes plus importantes, cela peut coûter aussi peu que 1 $ par appareil et par mois.

