Comment supprimer le code PIN d’une carte SIM sous iOS et Android

Dans ce guide, nous expliquons les étapes à suivre pour supprimer le code PIN de la carte SIM sur Android et iOS.

Les appareils mobiles ont actuellement diverses mesures de sécurité. L’un d’eux est le code PIN de la carte SIM, qui empêche un utilisateur non autorisé de passer des appels ou d’envoyer des SMs. Sans ce code, il n’est pas non plus possible de surfer sur Internet. De manière générale, c’est une excellente protection pour empêcher les autres de profiter de votre tarif mobile. Cependant, vous avez peut-être envisagé de le supprimer entièrement. Est-ce possible?

Dans cet article, nous expliquons les étapes à suivre pour supprimer complètement le code PIN de la carte SIM. Évidemment, nous vous donnons quelques raisons pour lesquelles nous pensons que ce n’est pas une bonne idée. Si malgré ces raisons vous préférez toujours utiliser votre ligne sans code PIN, continuez à lire car nous vous montrons comment faire.

Oh, et si vous rencontrez des difficultés pour la retirer, consultez notre guide sur la façon de retirer une carte SIM bloquée.

Pourquoi ne devriez-vous pas supprimer le code PIN de la carte SIM ?

Avant de vous montrer les instructions pour supprimer le code PIN de la carte SIM sur Android, discutons des raisons pour lesquelles nous pensons que ce n’est pas une bonne idée de supprimer cette protection. Voici les raisons que vous devez connaître avant de continuer :

Empêchez les autres de passer des appels sans autorisation. Une fois que vous éteignez le téléphone, si quelqu’un essaie de l’allumer, il devra entrer le code PIN pour commencer à passer des appels. Avoir un code PIN, ajouté au code du téléphone lui-même, empêche quelqu’un d’utiliser l’appareil et de se faire passer pour vous.

Protégez la carte SIM de n’importe quel téléphone. Lorsque vous maintenez le code PIN activé, la carte est bloquée sur n’importe quel téléphone. Par conséquent, il ne suffit pas de l’insérer dans un appareil pour commencer à appeler. Chaque fois qu’il est ajouté à un nouveau terminal, il demande le code PIN pour le déverrouiller.

Personne ne pourra dépenser les mégaoctets de votre tarif. Un autre facteur décisif que vous ne pouvez pas ignorer lorsque vous décidez de conserver ou non le code PIN est l’utilisation des données mobiles. Le code de verrouillage n’est pas seulement pour les appels et les SMs. Il est également efficace pour empêcher les autres d’accéder à Internet avec votre mobile.

Vous supprimez une couche de sécurité. Le verrouillage de l’appareil n’est pas soumis au verrouillage de la carte SIM. Par conséquent, lorsque nous parlons du code PIN SIM, nous faisons en réalité référence à une couche de sécurité supplémentaire qui bloque toutes les connexions vers l’extérieur. Gardez à l’esprit que même si quelqu’un parvient à déverrouiller votre appareil, il ne pourra pas appeler, envoyer de SMs ou naviguer s’il n’est pas connecté au Wi-Fi.

N’oubliez pas non plus que retirer le code PIN de la carte est tout aussi dangereux que de choisir l’un des codes les plus utilisés par les utilisateurs. Voici quelques exemples :

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

En général, ce sont des combinaisons très évidentes, avec des répétitions et des séries consécutives de nombres. Tous peuvent être facilement devinés si, malheureusement, votre appareil est volé.

Conseils pour mettre en place un NIP fort

Dans l’éventualité où les raisons que nous vous avons données vous pèsent et qu’au final vous n’allez pas retirer le code PIN de votre carte, vous aimerez ces trois astuces pour rendre le code plus robuste.

Utilisez un code PIN à 8 chiffres. Peu de gens le savent, mais le code PIN peut comporter plus de 4 chiffres. Un code à 8 chiffres est plus difficile à deviner.

Évitez d’utiliser le même code mobile. Si vous le faites et que quelqu’un devine, il pourra également déverrouiller la carte SIM.

Ne pas utiliser de données personnelles. La date de naissance n’est en aucun cas un bon mot de passe. Essayez d’entrer une numérotation qui correspond à une information que personne ne connaît.

À l’inverse, si vous êtes convaincu de supprimer le code PIN de la carte, lisez la suite pour savoir comment procéder.

Comment supprimer le code PIN de la carte SIM sur Android

Nous avons déjà expliqué comment changer le code PIN de la carte SIM sur Android. Maintenant, il est temps de savoir quelles étapes suivre pour le supprimer complètement.

La première chose à faire est d’aller dans le menu des paramètres Android. Ensuite, rendez-vous dans la section Sécurité. Appuyez sur la section Verrouillage SIM. Désactivez l’option Verrouiller la carte SIM.

Selon la couche de personnalisation que le fabricant a appliquée, vous devrez peut-être vous rendre dans une autre section. Par exemple, dans Xiaomi, cette option se trouve dans la section Mots de passe et sécurité, puis Confidentialité.

Au contraire, dans les mobiles Samsung, vous le trouverez dans Écran de verrouillage et sécurité, dans les paramètres de l’appareil.

Quant à Huawei, rendez-vous dans la section Sécurité et confidentialité.

Comment supprimer le code PIN de la carte SIM sur iOS

Parlons maintenant des appareils Apple. Dans un terminal Apple, comme un iPhone ou un iPad avec une connexion 5G, il est également possible de supprimer facilement le code PIN de la carte SIM.

C’est aussi simple que de faire ceci :

Entrez les paramètres mobiles. Cliquez sur Données mobiles. Tapez sur PIN SIM. Désactiver le curseur

Pour supprimer le code PIN, vous devez connaître le code PIN de la carte SIM

Nous terminons ce guide par un bref rappel sur la suppression du code PIN de la carte SIM. Vous devez garder à l’esprit que, pour éliminer complètement la serrure par code, vous devez d’abord connaître la numérotation correcte.

Lorsque vous essayez de déverrouiller la carte SIM et de la libérer une fois pour toutes du code PIN, le téléphone vous demandera le code actuel. Il n’est pas possible de déverrouiller ou de modifier le code PIN d’une carte SIM sans connaître le code actuel.

N’oubliez pas non plus que si vous saisissez plusieurs fois le mauvais code, le code PUK vous sera demandé. Consultez notre guide Qu’est-ce que le code PUK, à quoi il sert et comment obtenir le vôtre pour tous les détails.