Elon Musk lance Twitter’s Out of Everything : comment acheter des souvenirs de réseaux sociaux aux enchères

Des séchoirs à légumes aux vélos stationnaires avec tables pour ordinateur portable intégrées au guidon, il sera possible d’acheter les articles de l’entreprise en janvier. Il y a aussi d’immenses installations qui représentent le symbole de l’entreprise.

Ressemble à une saisie préventive déguisée en vente aux enchères. Elon Musk inaugure un Twitter Out of Everything. Des statues de l’oiseau bleu, des séchoirs à légumes, des fours à pizza, et qui ne voudraient pas d’une sculpture du signe @ dans leur salon qui se transforme en jardinière en cas de besoin. Tout cela et plus encore peut être acheté lors d’une vente aux enchères prévue pour le 17 janvier 2023. Les articles ont été répertoriés sur le site en ligne BidSpotter avec la description suivante : « Twitter Surplus Corporate Office Resources Online Auction » , les prix d’ouverture commencent à 25 $.

Maintenant, il n’est pas clair si la vente aux enchères représente une manœuvre économique pour emporter tout ce qui peut être enlevé, ou un miroir pour les « petits oiseaux », une tentative de détourner l’attention de la mauvaise impression que fait Elon Musk (des licenciements , au manque de modération sur Twitter). Il y a aussi ceux qui essaient de le vendre aux enchères comme tous les autres. Malgré les problèmes de l’entreprise.

Comment fonctionne l’enchère d’objets sur Twitter

Les enchères débuteront le 17 janvier 2023 à 7 heures du matin (heure de San Francisco) et se termineront le 18 janvier 2023 à 10 heures du matin, explique le site BidSpotter. Selon les publicités en ligne, les paiements ne peuvent être effectués que par virement bancaire. La centaine d’objets sera mise aux enchères par Heritage Global Partners et représente la vie de bureau de la Silicon Valley, faite de massages sur place, de pressing, de salles de sport à côté des bureaux et de restaurants avec vue.

D’autre part, on sait que la bataille des entreprises technologiques pour capter les meilleurs talents s’est également déroulée dans le domaine des services offerts au personnel. Par conséquent, les vélos d’exercice stationnaires avec des tables pour ordinateur portable sur le guidon vendus aux enchères par Elon Musk ne sont pas surprenants.

Pourquoi tout vendre ?

La vente aux enchères arrive à un moment suspect. Après avoir acheté la plate-forme pour 44 milliards de dollars, le PDG de Twitter, Elon Musk, a réduit toutes les dépenses possibles, des budgets d’infrastructure aux services aux employés, tels que le Wi-Fi à domicile ou les indemnités de déplacement. Il a également licencié plus de 3 000 travailleurs en novembre et averti les survivants qu’un mode de travail hardcore commencerait d’ici là. Maintenant, la vente aux enchères de janvier semble être un canot de sauvetage, mais Nick Dove, un représentant de Heritage Global Partners qui gère la vente aux enchères, a tout nié dans une interview avec Fortune en disant « cette vente aux enchères n’a rien à voir avec leur situation financière ».

«Ils se sont vendus pour 44 milliards de dollars et nous mettons en ligne quelques chaises, bureaux et ordinateurs. Donc, si quelqu’un pense que les revenus de la vente de quelques ordinateurs et chaises vont payer la montagne là-bas, alors c’est un idiot », a-t-il déclaré. Il a également cité les autres ventes aux enchères de l’entreprise pour des clients comme Pfizer, Honeywell, Harley-Davidson. et Adidas, mais peut-être que Nik Dove a oublié qu’une chaussure a été vendue pour un million de dollars lors d’une vente aux enchères Adidas.

Que sera-t-il possible d’acheter

Faites simplement défiler la page BidSpotter pour trouver des vélos avec chargeurs de téléphone intégrés, une statue Twitter Bird et une statue « @ » de six pieds de haut. Il y a aussi des machines à expresso semi-automatiques La Marzocco Strada 3EE, un tableau blanc numérique Google, des écrans et des PC, des chaises de bureau pivotantes et des machines à coudre. En réalité, avec l’enchère Twitter, dix cuisines hyper-équipées pourraient être construites de toutes pièces. Il existe des distributeurs de bière, des machines à glaçons, au moins quatre modèles de réfrigérateurs différents, des séchoirs à légumes et des fours de toutes tailles, même un seul pour faire de la pizza.

Le chèque bleu le plus cher pour iPhone

La plateforme a également relancé le Twitter bleu, ou le tick payant qui, inexplicablement, est plus cher pour les utilisateurs d’Apple. En effet, ils devront débourser 11 dollars par mois, soit trois de plus que le tarif standard. Twitter n’a pas expliqué la différence de traitement, mais Musk en novembre dans une série de tweets, avait pointé du doigt Apple suite à des menaces de bloquer Twitter depuis l’App Store. Quoi qu’il en soit, c’était une querelle qui a duré quelques jours. Après avoir rencontré le PDG d’Apple, Tim Cook, il a tweeté que le malentendu avait été résolu. Musk a également expliqué que le service payant servirait à moins dépendre de la publicité. En réalité, ce sont les revenus publicitaires qui échappent à Twitter. Il y a en effet eu une baisse massive des revenus car les annonceurs se sont retirés de la plate-forme en raison de préoccupations concernant la modération du contenu.