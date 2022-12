Voici comment fonctionne PC Manager, CCleaner de Microsoft

Fin octobre on vous parlait de PC Manager, un curieux outil d’optimisation de PC « à la CCleaner » développé par Microsoft. À cette époque, l’application ne fonctionnait toujours pas sur nos ordinateurs et semblait limitée au marché chinois. Mais c’est fini !

Microsoft a lancé la bêta publique de l’application en occident (que vous pouvez télécharger depuis son site internet en suivant ce lien). Nous l’avons déjà testé et nous allons vous expliquer comment il fonctionne et si nous recommandons de l’installer sur vos ordinateurs.

Microsoft PC Manager : toutes ses fonctions

PC Manager est un outil très simple à utiliser. Microsoft voulait construire une application simple, légère et intuitive. L’objectif est de remplacer d’autres outils tiers tels que CCleaner ou AdwCleaner, qui sont non seulement plus complexes mais font parfois le contraire de ce qu’ils promettent, recommandant des actions qui ne profitent pas aux performances de nos ordinateurs et qui pourraient même les aggraver ( sans parler de leurs politiques de confidentialité et de transfert de données).

PC Manager a les fonctions suivantes :

Améliorez les performances de votre PC en un seul clic

Le bouton « Boost », situé en haut à droite de l’application, va supprimer les fichiers temporaires et nous aider à libérer de la mémoire. Il peut nous donner un coup de main à un certain moment mais ce n’est rien de spécial. Il est particulièrement intéressant pour les ordinateurs dotés de 4 Go de RAM, qui souffrent de la forte consommation de mémoire de Windows 10 et Windows 11.

Analysez la santé de votre appareil

Si nous cliquons sur l’option « Health Check », PC Manager effectuera une analyse rapide de la santé de notre PC, recommandant des fichiers à nettoyer et, plus intéressant, des applications à désactiver au démarrage.

Les applications qui s’exécutent parallèlement au démarrage de Windows sont l’une des principales raisons du ralentissement de nos ordinateurs, en particulier sur les PC bas de gamme. Souvent, lors de l’installation d’un programme, nous acceptons par inadvertance qu’il s’exécute avec le démarrage de Windows, chargeant inutilement le système d’exploitation avec des processus.

Nous vous recommandons de désactiver toutes les applications et programmes que vous n’avez pas besoin d’exécuter au démarrage. Mais attention ! Tu dois le faire avec ta tête. Si vous n’êtes pas sûr de ce qu’est quelque chose, il vaut mieux ne pas le retirer. Si vous utilisez la sauvegarde OneDrive, ne supprimez pas l’application OneDrive. Si vous utilisez Microsoft Edge comme navigateur principal, ne le supprimez pas non plus de cette liste. Ceci est utile pour supprimer des programmes tels que Discord, Skype, Teams, Spotify, etc.

gestionnaire de stockage

Le manque d’espace disque peut également ralentir nos ordinateurs. Si nous n’avons pas formaté notre PC depuis de nombreuses années et avons installé de nombreux programmes et créé une multitude de fichiers, cet outil sera très utile. Dans l’option « Gestion du stockage », nous trouverons une barre bleue qui représente l’espace utilisé sur le disque et, en dessous, 4 options pour gérer notre stockage :

Nettoyage en profondeur – Cette option analysera vos fichiers système et votre cache Web pour vous aider à économiser de l’espace disque. Encore une fois, nous faisons appel à la logique : vous n’avez pas besoin de supprimer tout ce qu’ils suggèrent. En fait, nous ne le recommandons pas. Certaines de ces choses servent à accélérer le fonctionnement de votre ordinateur, comme Windows Prefetch. Nous vous recommandons de supprimer uniquement les parties qui occupent une grande quantité d’espace en Mo, telles que les fichiers Windows Update, les fichiers temporaires ou la corbeille.

Gestion des fichiers volumineux : vous pouvez rechercher ici dans votre explorateur les fichiers qui occupent plus de 10 Mo, 50 Mo, 100 Mo ou 1 Go, ce qui vous permet de filtrer par type de fichier (documents, vidéos, images, etc.). Supprimer des fichiers volumineux dont nous n’avons pas besoin et dont nous ne nous souvenons pas que nous avions sur notre PC peut être très utile pour libérer de l’espace disque. Mais n’oubliez pas de vider la corbeille après les avoir supprimés si vous voulez qu’ils disparaissent immédiatement et pour toujours !

Gestion des applications – ​​Cette option n’est rien de plus qu’un raccourci vers la liste des applications dans l’application Paramètres. Nous vous recommandons de revoir toutes les applications que vous avez installées pour désinstaller celles que vous n’utilisez pas

Capteur de stockage : il s’agit d’un autre raccourci qui vous mènera au capteur de stockage Windows, un outil très utile pour nous aider à gérer notre stockage automatiquement. Nous vous recommandons de l’activer et de le configurer à votre guise. Nous l’avons configuré comme suit (celui recommandé par Microsoft dans Windows 11 22H2):

La gestion des processus

Cet outil est intéressant mais il faut savoir s’en servir. Nous ne vous recommandons pas d’entrer ici et de commencer à désactiver les processus comme un fou. Observer. Examinez les processus qui consomment le plus de mémoire, identifiez-les et recherchez sur votre PC ou sur le Web de quelle application ou programme ils proviennent.

Une fois cela fait, ce que nous recommandons est de désactiver ce programme dès le départ (comme nous l’avons vu précédemment) ou, directement, de le supprimer de votre ordinateur si vous ne l’utilisez pas.

Sécurité

En bas à droite, vous trouverez l’onglet « Sécurité ». Ici, nous pouvons faire ce qui suit :

Analyse rapide de notre PC à la recherche de menaces de sécurité.

Recherchez les mises à jour dans Windows Update (Windows et pilotes).

Protection du navigateur : ici, nous pouvons activer une option pour empêcher les navigateurs autres que Edge d’être frauduleusement définis par défaut. Cela nous permet également de changer le navigateur par défaut entre Chrome, Edge et Firefox.

Gestion des pop-up : permet d’activer une option qui bloque toutes les publicités pop-up dans les applications.

L’application est encore en phase bêta mais nous n’avons trouvé aucun bug lors du test. Microsoft l’améliorera sûrement au fil du temps et ajoutera de nouvelles fonctionnalités. Jusqu’à présent, nous pensons que c’est une excellente alternative plus sûre aux logiciels tiers qui promettent de faire la même chose. Vous pouvez essayer !

Télécharger le gestionnaire de PC