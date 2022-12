Comment passer des appels vidéo sur Android et les regarder à la télévision

Les appels vidéo sont plus frais sur le grand écran de votre téléviseur. Découvrez comment les passer en temps réel.

Les appels vidéo sont venus pour rester. Ils nous accompagnent non seulement dans les moments de loisirs, mais aussi dans les moments en famille et entre amis. Mais saviez-vous que vous pouvez passer des appels vidéo sur votre mobile Android et les regarder à la télévision ?

Peu de gens connaissent cette astuce, mais la vérité est qu’il ne vous faudra pas plus de 10 minutes pour la maîtriser et que votre vie commencera à être un peu plus confortable à partir de maintenant. Découvrez ci-dessous.

Passez des appels vidéo sur Android et regardez-les à la télévision

À de nombreuses reprises, lorsque nous passons des appels vidéo, l’écran peut être petit. Cela se produit si nous avons un mobile avec un écran de quelques pouces ou lorsque de nombreuses personnes rejoignent l’appel vidéo, car à la fin nous pouvons à peine les voir.

Mais cela change si on passe de l’écran du mobile à l’écran de télévision, car même si vous avez un téléviseur pas très grand, ce sera déjà bien plus que votre smartphone. Ça c’est sûr.

Pour ce faire, ce que nous devons réaliser est d’utiliser le smartphone pour passer l’appel vidéo (capturer l’image affichée à l’écran et l’audio), tout en la projetant à la télévision en temps réel. Vous pouvez donc le voir sur grand écran, comme si vous étiez au cinéma.

De cette façon, tout le monde pourra voir l’appel vidéo avec une meilleure qualité, dans une meilleure taille. C’est donc aussi une excellente idée si vous n’êtes pas seul, car toute personne à côté de vous peut s’asseoir sur le canapé et suivre l’appel vidéo, sans avoir à regarder votre téléphone.

Ce qu’il faut pour regarder des appels vidéo à la télévision

Si vous possédez une smart TV récente, vous pourrez peut-être déjà effectuer des envois rapides sans appareil.

Si votre téléviseur n’est pas un téléviseur intelligent, vous pouvez le convertir. Pour cela, vous avez besoin d’un appareil qui vous permette d’établir un pont entre le téléviseur et le mobile. Par exemple, un Chromecast ou Amazon Fire Stick TV. Tant que vous avez un de ces appareils à la maison, il fonctionnera pour vous.

Si vous ne possédez aucun de ces appareils de diffusion courants, vous pouvez acheter un câble HDMI. Comme alternative à ces appareils sans fil, vous pouvez toujours connecter votre mobile au téléviseur par câble. Normalement, vous devrez acheter Micro USB ou USB-C vers HDMI. Cela dépendra de votre mobile.

Quant à l’application d’appel vidéo, la vérité est que vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez même passer l’appel vidéo sur WhatsApp et les transférer sur le téléviseur sans aucun problème. Mais aussi pour Meet, Zoom et les autres applications que vous utilisez. L’astuce fonctionne pour tout le monde, car ce que nous envoyons n’est pas l’application elle-même, mais ce qui est projeté sur le mobile.

Comment passer l’appel vidéo au téléviseur

Avec tout ce qui précède clair, il est temps d’agir. Voyons quelles étapes suivre selon l’appareil que vous utilisez :

Smart TV

Si vous avez une smart TV, il suffit que les deux appareils soient connectés au même réseau WiFi. Ensuite, vous regardez dans la liste des appareils et s’il apparaît, il vous suffit de le connecter.

Chromecast

Si vous utilisez Google Chromecast, qui est peut-être l’appareil que pratiquement tout le monde a à la maison (même s’il s’agit d’une première version), le processus est super simple et rapide. Si les deux appareils sont connectés au même WiFi, il suffit d’envoyer l’écran du mobile au Chromecast. En faisant cela, votre appel vidéo (ou tout ce qui est diffusé sur votre écran à ce moment précis) sera vu à la télévision. La compatibilité est standard et vous n’avez pas besoin d’utiliser une application plus ancienne.

Bâton de feu Amazon

Dans le cas de l’utilisation de l’appareil Amazon, mettez votre téléviseur en mode HDMI et parmi les options que vous verrez dans Accueil, activez le mode miroir. Dans vos paramètres Android, recherchez les options sans fil et cliquez simplement sur » l’écran », « Cast » ou similaire ; car il peut être différent selon le fabricant. Maintenant, Amazon Fire apparaîtra dans la liste des appareils, il vous suffit donc de cliquer et de partir. L’image et le son s’afficheront automatiquement sur le téléviseur.

télévision Android

Si votre téléviseur intègre Android TV, la procédure à suivre est très similaire à celle de Chromecast. Vous ouvrez Google Home, sélectionnez l’appareil et cliquez sur partage d’écran. Ensuite, vous verrez que tout est déjà vu directement sur le téléviseur.

câble HDMI

Si vous n’avez aucun des appareils ci-dessus, rien ne se passe. L’investissement minimum est l’achat d’un câble HDMI qui permet de connecter son mobile à la TV. Insérez le câble dans votre téléphone et dans le port HDMI du téléviseur. Avec la télécommande, allez sur le canal HDMI que vous venez de connecter et l’image affichée sur l’écran de votre mobile devrait être projetée sur le téléviseur.

Chacune de ces méthodes vous aide à voir les appels vidéo de votre Android sur le téléviseur. Facile et rapide, avec la possibilité d’utiliser n’importe quelle application pour les appels vidéo comme alternative à Zoom.