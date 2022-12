Comment changer la langue de WhatsApp étape par étape

Si vous ne trouvez pas où changer la langue dans WhatsApp, c’est l’astuce dont vous avez besoin.

WhatsApp est universel, nous pouvons donc l’utiliser dans de nombreux pays différents. En changeant la langue WhatsApp, nous pouvons non seulement l’adapter à notre langue maternelle, mais cela peut être utile si nous apprenons une nouvelle langue et que nous voulons nous entraîner un peu plus.

Mais pouvez-vous changer la langue de WhatsApp ? Si vous ne trouvez cette option nulle part, ce qui suit vous intéressera car il existe une astuce qui peut vous aider.

Comment changer la langue de WhatsApp

Tout d’abord, vous devez savoir qu’il n’y a pas de fonction dans WhatsApp qui vous permet de changer la langue. Ainsi, peu importe combien vous vérifiez entre les différents paramètres de l’application, vous ne trouverez pas la possibilité de mettre une autre langue. La vérité est que cette fonctionnalité n’a jamais été disponible, du moins en France.

Dans d’autres pays, il est possible de changer la langue dans WhatsApp, mais pas en France. En effet, les développeurs l’ont implémenté de cette manière dans les pays où il existe de nombreuses langues officielles, afin que tout citoyen puisse adapter sa langue à l’application de messagerie. C’est donc quelque chose qui n’est pas disponible en France pour le moment et il n’y a aucune prévision que ce sera dans un proche avenir.

Par conséquent, à partir d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas changer la langue de WhatsApp en France à partir de l’application elle-même. Mais c’est quelque chose que nous pouvons faire au niveau du système. Autrement dit, l’astuce consiste à changer la langue du téléphone. Si vous le faites, WhatsApp apparaîtra dans cette langue. Aujourd’hui, c’est la seule possibilité qui existe.

Comment changer la langue du système sur Android

Pour changer la langue de WhatsApp, vous devez le faire au niveau du système.

Les étapes à suivre peuvent changer un peu en fonction de votre marque de mobile, mais elles seront très similaires à celles que nous vous montrons ci-dessous :

Cliquez sur Paramètres

Système

langage

Sélectionnez la langue et cliquez sur enregistrer

La langue sera automatiquement modifiée pour l’ensemble de l’appareil.

Il est important que si vous effectuez ce changement, vous vous assuriez qu’il s’agit d’une langue que vous maîtrisez couramment, car si vous mettez le chinois pour être drôle, il est possible que plus tard vous ne puissiez pas accéder à ce menu spécifique pour être capable de le remettre en français.

Une fois ce changement effectué, vous pouvez le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Cela affectera le niveau de l’appareil et des applications que vous utilisez, telles que WhatsApp, car en interne, cela ne vous permet pas de changer de langue.

Ce que vous pourriez faire, si vous préférez que le changement de langue n’affecte pas l’ensemble du smartphone, c’est de traduire les messages WhatsApp que vous souhaitez. Par exemple, c’est quelque chose qui peut s’avérer utile si vous apprenez une nouvelle langue ou si vous avez des problèmes de communication avec une personne. De cette façon, vous l’aurez résolu et sans avoir besoin de changer la langue de tout le téléphone.

Si vous ne voulez pas changer la langue au niveau du système, utilisez Telegram

De nombreux utilisateurs ont migré vers Telegram ces dernières années. C’est une application de messagerie sûre et confortable avec beaucoup de potentiel. Mais qu’il a la particularité de pouvoir changer de langue au niveau natif.

Si vous souhaitez que l’application de messagerie soit dans une langue différente de celle du téléphone en général, vous devrez utiliser Telegram. WhatsApp ne le permet pas.

Il existe également d’autres applications qui vous permettent de changer la langue, comme Facebook, où vous pouvez également utiliser Messenger pour communiquer avec vos amis. Par conséquent, vous pouvez opter pour des alternatives à WhatsApp tant que la langue est très importante pour vous et que vous n’êtes pas intéressé par le fait que ce changement affecte également le niveau du système, pour l’ensemble du téléphone.