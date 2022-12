Comment transformer une vieille tablette ou un mobile en un cadre photo numérique

Si vous avez une vieille tablette, avec cette astuce elle arrêtera de ramasser la poussière. Bénéficie d’un cadre photo numérique « par le visage ».

Nous avons tous occasionnellement un vieux téléphone portable ou une tablette à la maison. Pouvez-vous imaginer pouvoir le transformer en un cadre photo numérique ?

applications de photographie

Aujourd’hui, vous pouvez presque tout faire. Si vous avez toujours voulu avoir un cadre photo numérique mais que vous n’aviez pas envie de dépenser de l’argent pour un, maintenant vous pouvez l’avoir d’une manière un peu curieuse mais ça marche. On vous dit comment !

Comment transformer une tablette ou un smartphone en cadre photo numérique

De quoi avez-vous besoin

Il fut un temps où les cadres numériques faisaient fureur. Tout le monde voulait avoir un tout nouveau cadre toujours chez lui, en passant des photos les unes après les autres. C’était définitivement une tendance. Mais bien que le temps ait passé depuis lors, la réalité est qu’aujourd’hui vous n’avez plus besoin d’en acheter un pour avoir cette fonctionnalité.

Avec un vieux mobile ou une tablette que vous avez à la maison, vous pouvez obtenir un effet similaire, surtout si vous avez une tablette d’au moins 8 ou 10 pouces. Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez toujours en profiter et acheter l’une des meilleures tablettes pour tuer le bug.

Si tel est votre cas, il est temps de se mettre au travail.

Support pour tenir la tablette

Tout d’abord, vous avez besoin d’un support pour pouvoir tenir votre tablette ou votre smartphone au format paysage. Si vous n’en avez pas chez vous, vous pouvez en acheter un. De plus, ils sont très bon marché et puisque le but du cadre numérique est d’être toujours immobile (situé dans la même position), chacun travaille pour vous.

Acheter un support pour tablette sur Amazon

Lorsque vous avez déjà acheté le support, il vous suffit d’activer la présentation des photos, afin qu’elles s’affichent à l’écran sous forme de cadre photo numérique. Cela peut se faire de plusieurs manières :

Il y a 3 options, choisissez-en une

Option A : présentation dans Google Photos

Si vous utilisez Google Photos, conservez cette option car elle est rapide et très facile à utiliser. D’autres applications de galerie l’ont également implémenté, donc tout ce que vous avez à faire est de le rechercher.

Dans le cas de l’utilisation de Google Photos, il suffit d’ouvrir un album, de choisir une photo et dans les options de cliquer sur « Présentation ». Une fois le mode présentation activé dans le menu, vous verrez que les photos s’affichent à l’écran à travers la tablette et elles changent toutes les 5 secondes. Il s’adapte très bien.

C’est une option pratique qui n’offre pas beaucoup de personnalisation, mais elle est certainement utile. En fin de compte, ce que nous voulons, c’est être présenté avec les photos et avec cette fonctionnalité, cela vient à nous.

Option B : économiseur d’écran

Une autre option dont dispose votre mobile et que vous ne connaissez sûrement pas, vous la trouverez dans Paramètres > Affichage > Économiseur d’écran / Daydream.

Une fois là-bas, activez simplement Google Photos (ou n’importe quelle application photo ou galerie que vous utilisez). Cliquez ensuite sur le bouton paramètres/configuration (la roue dentée) vous pourrez choisir les albums photos que vous souhaitez voir affichés sur la tablette. Vous pouvez également choisir des effets sympas.

Lorsque vous avez choisi les albums, vous pouvez lancer la lecture à partir du menu Écran de veille. Si vous voulez essayer à quoi il ressemble, vous pouvez appuyer sur « commencer maintenant » ou cocher « quand l’activer » pour le configurer à votre guise.

Option C : Application tierce

L’alternative aux options précédentes consiste à installer une application tierce. Si vous n’avez pas assez d’espace, jetez cette option, car si l’espace est un problème, il est préférable d’essayer l’une des deux options précédentes. Si vous voulez essayer une application, celle qui fonctionne très bien est Fotoo.

Comme vous pouvez l’imaginer, Fotoo est une application de cadre photo numérique. C’est gratuit mais avec des limites. Nous aimons beaucoup son intégration, car elle permet de visualiser les photos dans d’autres services tels que Google Photos, Drive, OneDrive, Dropbox, sur le réseau local, etc.

Une fonctionnalité que j’aime beaucoup par rapport aux options précédentes est qu’elle vous permet de verrouiller l’écran à l’aide d’un mot de passe ou d’un code PIN. De cette façon, personne ne pourra quitter le mode cadre photo pour utiliser la tablette en mode normal. Si vous voulez le faire, vous devrez entrer le code PIN. Ce qui est également intéressant si vous avez des enfants à la maison.

La personnalisation est assez élevée, rapprochant l’expérience de ce que serait un cadre photo numérique. Vous pouvez choisir les effets, la durée de chaque photo, l’ordre, etc. Si vous passez par la case c’est encore plus complet, puisque vous pourrez introduire d’autres effets ou même jouer de la musique.

Une autre option est l’application DayFrame, mais elle n’est plus disponible dans le Play Store, vous devrez télécharger l’APK. Vous pouvez également essayer le diaporama du cadre photo numérique.

Ça vaut vraiment le coup d’essayer

Si vous avez chez vous une tablette ou un smartphone Android que vous n’utilisez pas, vous pouvez désormais en profiter. Avec cette astuce tous vos invités seront étonnés de voir que vous disposez d’un cadre photo numérique, mais sans avoir à l’acheter spécifiquement à cet effet.

Aussi, de nos jours qu’on trouve des tablettes à moins de 100 euros, vous pouvez vraiment en acheter une pour déconner et l’utiliser comme cadre photo numérique si le coeur vous en dit. Un tout en un.

