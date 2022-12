Comment envoyer des messages vides sur WhatsApp

Il existe un caractère Unicode qui permet de faire de la magie sur WhatsApp et d’envoyer des messages invisibles.

WhatsApp est une application de messagerie tellement populaire qu’elle sait souvent nous surprendre. Mais cette option n’est pas au niveau natif, c’est plutôt une astuce qui vous permet d’envoyer des messages vides sur WhatsApp. Autrement dit, sans cette astuce, vous ne pourrez pas le faire.

Si vous souhaitez envoyer des messages invisibles ou si vous n’avez aucun statut WhatsApp, mettons-nous au travail !

Envoyer des messages vides sur WhatsApp

Il existe de nombreuses astuces pour les groupes WhatsApp que vous pouvez essayer d’être le plus drôle de tous et surprendre vos amis. Mais maintenant, vous pouvez également envoyer des messages vides.

Au fil du temps, nous pouvons faire des choses plus étonnantes sur WhatsApp. Non seulement pouvons-nous réagir aux messages avec des émoticônes afin que nous n’ayons même pas à répondre, mais maintenant nous pouvons envoyer des messages invisibles. C’est une astuce que vous pouvez lancer depuis votre mobile Android et l’utilisateur qui la reçoit la verra vide, qu’il ait Android ou iOS.

Nativement, WhatsApp ne vous permet pas d’envoyer des messages vides ou de rendre le statut WhatsApp vide. Disons que ça nous oblige à mettre quelque chose, même si c’est un message par défaut. Mais maintenant, il peut enfin être mis vide.

Exploitez la puissance des caractères Unicode

Grâce aux caractères Unicode activés par WhatsApp, nous pouvons faire de la magie.

Si vous choisissez le bon caractère, vous verrez qu’il devient un espace vide, pouvant envoyer des messages invisibles ou mettre l’état vide. Ce que tu préfères.

Le caractère Unicode en question est lié aux stencils Braille et est traduit en espace blanc. Ainsi, lorsque vous copiez et collez ce caractère, il semblera vide. C’est-à-dire qu’à première vue, ce sera comme si vous n’aviez rien mis, c’est donc de cela qu’il s’agit.

Si vous voulez l’essayer, il vous suffit d’entrer ce lien et de copier le caractère qui apparaît au milieu des guillemets. C’est le dessin que nous vous montrons dans l’image précédente, une sorte de 6 petits cercles disposés verticalement en trois et trois. Bien qu’en entrant depuis l’œil mobile, vous puissiez le voir directement vide.

En copiant et collant ce caractère dans WhatsApp, vous verrez qu’un message vide apparaît automatiquement. Quelque chose comme ça:

Vous pouvez mettre autant d’espaces que vous le souhaitez. Même si vous l’insérez, puis appuyez sur la touche Entrée et que vous le remettez, vous obtiendrez des espaces encore plus grands. Avec lequel il est idéal pour mordre vos amis.

Pour mettre l’espace vide comme statut WhatsApp, allez simplement dans votre profil et dans Info collez le caractère Unicode. Vous enregistrez et il apparaîtra vide pour tout le monde. Si vous voulez le vérifier, vous pouvez entrer dans un groupe et voir à quoi ressemble votre statut à partir de là, ce n’est sûrement pas perdu.

Envoyer des messages vides sur WhatsApp avec App

En utilisant le caractère Unicode, il est très facile de mettre des statuts vides ou d’envoyer des messages vides depuis WhatsApp. Bien sûr, si vous voyez que cela ne fonctionne pas ou que vous ne pouvez pas copier et coller le caractère en question, vous pouvez toujours télécharger une application qui fait la même chose. L’application s’appelle Blank Messages et elle est gratuite. Vous pouvez le télécharger directement depuis le Play Store.

L’opération est très facile. Ouvrez simplement l’application et appuyez sur copier dans le presse-papiers. Par défaut, il génère une ligne de message vide, mais vous pouvez augmenter le nombre et cela créera le code spécifique que vous devrez copier et coller sur WhatsApp. C’est facile et rapide.

Vraiment, ayant la méthode de copie du code que nous vous laissons ci-dessus, il n’est pas nécessaire de prendre de la place pour installer cette application. Mais si le site Web est en panne ou si vous ne pouvez pas copier le code ou s’il ne fonctionne pas directement pour vous, c’est une alternative que vous pouvez essayer. Après tout, c’est gratuit.