Comment résoudre les problèmes de connexion Bluetooth sur votre mobile Android

Si votre appareil Bluetooth ne fonctionne pas, essayez certaines des solutions que nous proposons ci-dessous.

Que ce soit pour écouter de la musique, une vidéo, un podcast ou pour connecter un accessoire à notre appareil mobile, le Bluetooth est l’un des standards de connectivité de nos terminaux, échangeant des données entre les appareils qui sont reliés. La connexion se fait de manière confortable, car normalement nous n’avons qu’à coupler l’appareil une fois et, à partir de là, chaque fois que nous le connectons, le mobile se connectera automatiquement à l’appareil, ce qui fera gagner du temps.

Habituellement, nous pouvons avoir des problèmes liés à la connexion Bluetooth sur nos appareils. Bien que cela ne soit pas habituel, nous pouvons rencontrer des problèmes lors de la connexion via Bluetooth à notre mobile. Nous allons expliquer certains problèmes et solutions liés à la connexion Bluetooth dans nos terminaux.

Éteignez et rallumez Bluetooth

Le premier conseil, et parfois le plus efficace que l’on puisse donner à propos du Bluetooth, est d’essayer d’activer et de désactiver le Bluetooth sur notre mobile. Bien que cela semble trivial, nous devons nous assurer de désactiver Bluetooth à la fois sur le mobile et sur l’appareil que nous avons lié. Si après avoir effectué cette étape, cela ne fonctionne pas, nous pouvons continuer avec les étapes suivantes. Activer et désactiver le mode avion fonctionnera pour cet exemple.

Redémarrez le mobile et l’appareil couplé

Si nous avons désactivé Bluetooth sur les deux appareils et que cela n’a pas fonctionné, nous devons ensuite redémarrer le mobile. Lorsque vous redémarrez le mobile et l’appareil, le système d’exploitation est rechargé, ce qui nettoiera la mémoire et, avec lui, résoudra certaines erreurs qui auraient pu survenir lors de la mise sous tension du mobile.

Nous vous recommandons également de redémarrer l’appareil jumelé à des fins de dépannage. Si, après le redémarrage des deux appareils, cela ne fonctionne pas, nous continuons avec la liste des solutions.

Réappairez l’appareil

L’option suivante que nous avons sur la liste des solutions possibles consiste à réassocier l’appareil. Pour ce faire, nous devons cliquer sur oublier sur notre mobile. En associant à nouveau l’appareil, nous pouvons nous assurer qu’il se connecte correctement, car parfois des erreurs de communication peuvent survenir.

Essayez de connecter l’appareil à un autre mobile

La prochaine des recommandations que nous avons pour résoudre les problèmes de connexion est d’essayer de connecter l’appareil à un autre mobile via Bluetooth. Si l’appareil avec lequel nous avons un problème se connecte à un autre appareil sans problème, nous aurons le problème sur notre mobile, nous devrons donc essayer de résoudre ce problème en oubliant l’appareil Bluetooth et en réassociant ou en réinitialisant le téléphone dans le pire des cas.

Si, en revanche, l’appareil ne fonctionne toujours pas après avoir tenté de se connecter au mobile, nous devrions essayer une autre des solutions que nous détaillons ci-dessous.

réinitialiser votre appareil

Les appareils Bluetooth enregistrent les appareils auxquels ils ont été couplés dans la mémoire interne. La mémoire dans ces cas est quelque peu limitée, donc la réinitialisation de l’appareil peut aider à résoudre les problèmes Bluetooth avec votre mobile. Pour réinitialiser l’appareil, nous devons trouver le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé. Avec cela, nous libérons la mémoire que l’appareil peut avoir et, avec cela, nous pourrions résoudre le problème que nous rencontrons avec l’appareil.

Vérifiez que le Bluetooth de votre mobile fonctionne

Si nous avons essayé ce qui précède et que l’appareil continue d’avoir des problèmes, nous devons envisager la possibilité d’avoir des problèmes Bluetooth sur notre mobile. Pour vérifier si nous avons des problèmes sur notre mobile, nous devons installer une application de test.

Dans le Google Play Store, nous pouvons trouver différentes applications qui peuvent aider à vérifier si tout le matériel de notre appareil fonctionne correctement. Dans notre cas, nous allons utiliser l’application Device info pour pouvoir vérifier que le Bluetooth fonctionne.

Dans l’application, nous devons entrer dans la section des tests. On le retrouve au top. Une fois à l’intérieur de cette section, on retrouve les différents capteurs du mobile. En entrant dans Bluetooth, l’application effectuera un test pour vérifier l’état. Si tout se passe bien, le test devrait être réussi. Sinon, nous avons un problème avec le capteur Bluetooth de notre mobile.

Play Store | Info appareil

Restauration d’usine de votre mobile

La dernière option avant de réparer l’appareil mobile, si nous constatons que l’appareil que nous voulons connecter a fonctionné sur un autre téléphone, est de restaurer notre terminal d’usine. Pour ce faire, il est recommandé d’avoir au préalable une sauvegarde de toutes nos données sur le mobile.

Une fois la sauvegarde effectuée, dans les options du téléphone, nous trouverons la possibilité de restaurer notre mobile à l’usine. Après la restauration, nous devrons reconfigurer le terminal à nouveau.

Après la restauration, il faut vérifier à nouveau si le problème persiste. Si nous continuons sans Bluetooth, nous devons envisager l’option d’envoyer le mobile en réparation.

Emmenez votre mobile en réparation

Nous avons effectué les étapes précédentes mais le résultat n’est pas ce dont nous avons besoin. Malheureusement, il semble que le Bluetooth de notre terminal ne fonctionne pas tout à fait correctement et, par conséquent, nous allons devoir apporter notre téléphone portable au service technique pour le faire réparer.

Cette dernière solution devrait être celle qui résout définitivement les problèmes de notre terminal avec Bluetooth. Espérons que notre mobile soit couvert par la garantie. Sinon, il faut évaluer s’il est vraiment rentable de prévoir les frais de la réparation.