Voici comment sont les Xiaomi 13 et 13 Pro : le constructeur dévoile à quoi ressemblent ses nouveaux fleurons et leur date de présentation

Xiaomi publie des images officielles de ses nouveaux hauts de gamme et confirme la date de présentation qui a récemment fuité. Soyez prudent car deux appareils très, très intéressants arrivent.

Il y a huit jours, les Xiaomi 13 et 13 pro auraient dû être présentés, mais au dernier moment, la société a décidé d’annuler l’événement jusqu’à nouvel ordre. Récemment, une date possible à laquelle il se tiendrait a été évoquée mais, à part cela, nous n’avions pas eu beaucoup plus d’informations.

Désormais, via Weibo, c’est Xiaomi lui-même qui a voulu apporter un peu plus de lumière sur ses nouveaux modèles haut de gamme en publiant des images officielles du design du terminal.

Voici le design des Xiaomi 13 et 13 Pro

Le fabricant chinois a publié les images du design sans donner beaucoup plus de détails sur la façon dont ces téléphones seront à l’intérieur. Cependant, gardez à l’esprit que l’appareil a déjà atteint un record dans Geekbench, où il a déjà été confirmé qu’il serait équipé d’un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il convient également de noter que les images publiées par la société coïncident avec celles qui ont été divulguées par le Xiaomi 13 Pro juste un jour avant son lancement supposé, qui n’a finalement pas eu lieu. Cependant, le fabricant a confirmé le 11 décembre à 12h00 (heure espagnole) comme date de présentation officielle, également sur Weibo.

Entrer dans le vif du sujet, que trouve-t-on ? Bon, pour commencer, avec des lignes qui rappellent beaucoup l’iPhone 14 : le châssis métallique aux bords arrondis, la grille inférieure du haut-parleur et un écran complètement plat (qui, dit-on, fera 6,7 ​​pouces) rendent impossible pensez au terminal star de ceux de Cupertino. Sur le Xiaomi 13 Pro, en revanche, il dispose d’un écran incurvé sur les bords.

Au dos du Xiaomi 13, vous pouvez voir l’îlot d’appareils photo, tous signés par Leica et avec double flash LED. Sur le côté droit du téléphone, nous trouvons les boutons de volume et d’alimentation, tandis qu’en bas, nous trouvons la grille de haut-parleur susmentionnée, le connecteur USB-C, la fente pour carte SIM et le microphone.

Et en parlant de Leica, Xiaomi a également publié ce qui semble être des photos prises avec les Xiaomi 13 et 13 Pro. Vous pouvez les voir dans la galerie ci-dessous et juger par vous-même, mais il semble que ça va être un concours très sérieux pour les caméras du Google Pixel 7 Pro.

Sans entrer dans plus de détails sur la publication, pour l’instant tout indique qu’entre ces nouvelles fonctionnalités et tout ce qui doit venir avec MIUI 14, nous allons être confrontés à l’un des téléphones de l’année.