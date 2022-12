Comment créer et partager des liens d’appel WhatsApp

Étape par étape, nous expliquons comment créer et partager des liens d’invitation vers vos appels WhatsApp et vos appels vidéo afin que davantage d’utilisateurs se connectent.

Dans ce guide, nous expliquons étape par étape comment vous pouvez créer des liens vers vos appels WhatsApp et vos appels vidéo pour inviter d’autres utilisateurs à se joindre. C’est l’une des fonctionnalités les plus intéressantes que la plateforme a ajoutées ces derniers mois, car elle permet aux utilisateurs de rejoindre plus facilement un appel à tout moment, même s’il a déjà commencé.

Auparavant, lorsque vous passiez un appel, les participants devaient accepter de se joindre dès le départ. S’ils n’étaient pas disponibles, ils ne pourraient participer plus tard que si l’un des membres de l’appel les ajoutait manuellement. Grâce à cet outil, organiser des réunions avec votre famille, vos amis ou vos collègues sur WhatsApp est beaucoup plus facile.

Comment créer et partager des liens vers des appels WhatsApp

Les liens d’invitation aux appels WhatsApp sont disponibles pour tous les utilisateurs et sont utilisés pour les appels audio et vidéo. L’idée de la plateforme est que vous créez la réunion et que les invités la rejoignent quand ils le peuvent en utilisant le lien que vous leur avez envoyé. De cette façon, les participants peuvent rejoindre l’appel à tout moment sans déranger les autres et sans avoir à demander la permission.

Pour créer et partager des liens vers des appels WhatsApp, suivez ce processus simple :

Ouvrez votre application WhatsApp sur votre mobile. Allez dans l’onglet « Appels ». Appuyez sur l’option « Créer un lien d’appel ». Appuyez sur « Type d’appel » pour sélectionner s’il s’agira d’audio ou de vidéo. Copiez le lien, envoyez-le directement via WhatsApp ou partagez-le via d’autres plateformes avec les utilisateurs que vous souhaitez inviter à l’appel.

Lorsqu’un utilisateur reçoit ce lien, et tant qu’il a installé l’application WhatsApp, il n’aura qu’à appuyer sur le lien pour rejoindre directement l’appel que vous avez créé. Il y a plusieurs aspects dont vous devez tenir compte, comme le fait que les liens sont renouvelés tous les 90 jours. Par exemple, si vous utilisez le même lien pour la réunion de travail hebdomadaire, vous devrez en créer un nouveau au bout de trois mois, car l’ancien cessera de fonctionner.

Pour le moment, les appels WhatsApp permettent un maximum de 32 participants, c’est quelque chose que vous devez également prendre en compte. Si vous souhaitez réaliser des réunions virtuelles avec plus de personnes, vous devrez opter pour un autre type de plateforme. D’ailleurs, si l’option de création de liens d’appel ne vous est pas proposée, pensez à mettre à jour l’application WhatsApp pour recevoir les dernières actualités.