Comment personnaliser l’affichage permanent de votre iPhone 14 Pro dans iOS 16.2

Apple a présenté son premier smartphone avec un écran toujours allumé avec l’iPhone 14 Pro. Désormais, avec la prochaine version d’iOS 16.2, les utilisateurs bénéficieront d’une flexibilité avec la fonctionnalité pour la rendre plus subtile. Voici comment personnaliser l’affichage permanent de l’iPhone.

Bien que l’iPhone 14 Pro obtienne un affichage permanent a été le bienvenu dans l’ensemble, certains ont estimé que c’était un peu trop avec des fonds d’écran colorés et des notifications.

Avec iOS 16.2 (actuellement en version bêta), Apple est prêt à plaire à ceux qui recherchent une personnalisation, car vous pouvez choisir de désactiver le fond d’écran et les notifications pour l’affichage permanent. Cela se traduit par une expérience plus subtile – et semblable à Android – toujours active.

Comment personnaliser l’affichage permanent de l’iPhone dans iOS 16.2

Remarque : iOS 16.2 est actuellement disponible pour les développeurs ou les bêta-testeurs publics (découvrez comment l’installer). La sortie publique est attendue dans les prochaines semaines.

Sur votre iPhone 14 Pro ou Pro Max, ouvrez le Application Paramètres

Balayez vers le bas et choisissez Affichage et luminosité

Balayez vers le bas et appuyez sur Toujours affiché

Sous la bascule principale, vous pouvez maintenant éteindre votre fond d’écran et/ou notifications

Voici à quoi ressemble le processus pour personnaliser l’affichage permanent de l’iPhone :

Apple devrait publier iOS 16.2 pour tout le monde en décembre. Cependant, si vous souhaitez mettre la main sur cette fonctionnalité plus tôt, vous pouvez installer la version bêta publique gratuitement. Nous avons un explicateur complet ici si vous ne l’avez pas encore fait :

Pour rappel, selon Apple, quelle que soit la manière dont vous personnalisez la fonctionnalité toujours active, l’écran deviendra complètement noir si :

Votre iPhone est couché face vers le bas

Votre iPhone est dans votre poche ou votre sac

L’accent mis sur le sommeil est activé

Le mode basse consommation est activé

Votre iPhone est connecté à CarPlay

Vous utilisez la caméra de continuité

Vous n’avez pas utilisé votre iPhone depuis un certain temps (votre iPhone apprend vos habitudes d’activité et éteint et allume l’écran en conséquence, y compris si vous configurez une alarme ou un programme de sommeil)

Votre iPhone détecte que vous vous en êtes éloigné avec une Apple Watch couplée (l’affichage Always-On s’allume lorsque votre Apple Watch est à nouveau proche de votre iPhone)

