Comment verrouiller votre mobile perdu ou volé avec votre compte Google

Avec cette astuce simple, vous pouvez verrouiller votre téléphone portable en cas de perte ou de vol, empêchant ainsi les autres de l’utiliser.

Lorsque vous perdez ou vous faites voler votre mobile, la première chose à laquelle vous pensez est de tout mettre en œuvre pour le localiser. Cependant, il est tout aussi important que vous bloquiez l’accès à votre téléphone afin que personne ne puisse accéder aux données que vous conservez à l’intérieur. Si vous utilisez un compte Google sur votre smartphone, il est très facile de verrouiller à distance votre mobile perdu ou volé, et dans ce guide nous vous expliquons comment.

Après avoir essayé de localiser votre mobile Android, vous pouvez procéder au blocage pour être plus serein. Ne vous inquiétez pas, le blocage n’indique pas que vous ne pouvez plus le trouver, juste que le voleur ou celui qui le trouve ne pourra pas accéder à votre écran d’accueil. De plus, avec cette astuce vous pouvez également afficher un message ou votre numéro sur l’écran de verrouillage afin que la personne qui l’a puisse vous contacter.

Comment verrouiller votre mobile perdu ou volé

Si vous utilisez votre compte Google sur votre mobile, votre tablette et même avec vos écouteurs sans fil, sachez que vous pouvez facilement les localiser grâce à l’outil Google Find my device. Vous n’avez pas besoin d’avoir installé l’application sur le terminal, ni de vous être connecté à tout moment via sa version Web. Une fois que vous l’avez perdu ou qu’il a été volé, vous devrez télécharger l’application ou accéder au site Web Localiser mon appareil pour le localiser et le bloquer.

Play Store | trouver mon appareil

Si vous avez perdu votre smartphone, vous pouvez accéder à Localiser mon appareil avec un autre mobile, avec votre tablette ou depuis votre ordinateur. Lors de l’ouverture de l’application ou du Web, la première chose à faire est de vous connecter avec le compte Google que vous avez ouvert sur le mobile que vous avez perdu. Suivez ensuite ces étapes pour verrouiller votre appareil à distance :

Appuyez sur le mobile que vous avez perdu ou volé dans la barre supérieure. Dans la fenêtre qui s’affiche ci-dessous, appuyez sur le nom du mobile. Dans le menu déroulant, appuyez sur « Verrouiller l’appareil ». Saisissez un message ou un numéro de téléphone si vous souhaitez qu’il apparaisse sur l’écran de verrouillage. Appuyez sur le bouton vert « Verrouiller l’appareil » pour confirmer votre décision.

De cette manière simple, vous aurez bloqué l’accès à votre téléphone, un blocage que vous pourrez facilement supprimer avec le code PIN, le mot de passe ou le schéma que vous avez établi. Si vous n’avez pas configuré de méthode de déverrouillage, à partir de Localiser mon appareil, vous pouvez ajouter un mot de passe qui vous permettra ensuite de déverrouiller l’appareil lorsque vous le trouverez.

Avec cet outil Google, vous pouvez également voir l’emplacement approximatif du téléphone. Si l’emplacement actuel n’est pas disponible, vous accéderez au dernier point où il se trouvait. Comme nous l’avons expliqué précédemment, Localiser mon appareil fonctionne également pour la tablette, les écouteurs sans fil ou la smartwatch tant qu’ils sont associés à votre compte Google.

Comment supprimer tous vos comptes d’un mobile volé ou perdu

Une autre fonctionnalité de Localiser mon appareil que vous pouvez utiliser est « Play Sound », qui fait sonner le téléphone que vous recherchez à haute voix afin que vous puissiez le trouver plus facilement. Bref, ce service Google est extrêmement utile lorsque votre smartphone est perdu ou volé, n’hésitez pas à l’utiliser pour en bloquer l’accès.