Comment Tim Cook a apaisé Elon Musk, selon trois anciens dirigeants d’Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est connu pour être un excellent communicateur, et cela a été pleinement mis en évidence cette semaine alors qu’il naviguait dans la vague d’accusations d’Elon Musk contre Apple. Un nouveau rapport de la Financial Times ce week-end offre un aperçu plus approfondi de la façon dont les anciens dirigeants d’Apple perçoivent les compétences de Cook, avec la mise en garde qu’il y a un problème qu’il n’a pas encore résolu…

La semaine dernière a été un tourbillon en ce qui concerne la relation entre Elon Musk et Apple. Le nouveau propriétaire de Twitter a commencé la semaine avec une série de tweets rapides accusant Apple et Tim Cook d’avoir interrompu ses dépenses publicitaires sur Twitter, suggérant qu’ils « détestent la liberté d’expression ».

Pour Apple, c’était une sorte de cauchemar de relations publiques, car Musk a encouragé son armée d’adeptes à lancer une « révolution contre la censure en ligne en Amérique » et a appelé Apple à « publier toutes les actions de censure qu’elle a prises et qui affectent ses clients ».

Musk a également déclaré qu’Apple avait « menacé de retirer Twitter de son App Store », mais n’a pas expliqué pourquoi. Plutôt que de s’engager publiquement, Tim Cook a invité en privé Musk à Apple Park pour une réunion. Musk s’est ensuite rendu sur Twitter pour remercier Cook pour la réunion et la visite d’Apple Park, ajoutant que tout était un « malentendu ».

La Financial Times a parlé à un « ancien vétéran d’Apple de plus de 10 ans » concernant la capacité de Cook à apaiser quelqu’un comme Musk :

« Je suis sûr que Tim l’a charmé », a déclaré la personne. « Il voulait entendre [Musk] dehors. Et je suis sûr que Tim a donné son point de vue. C’est ce que fait Tim : il retrousse ses manches et résout les problèmes. Il n’est pas dans les grands conflits publics, qu’il s’agisse d’un conflit de relations publiques ou de quelque chose de plus controversé. Ce n’est pas son MO. Il n’est pas comme Elon.

Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a ajouté que « la meilleure compétence de Cook est simplement de comprendre la nécessité de prendre soin de tout le monde » et « d’être multidisciplinaire et de ne pas avoir de favori ».

John Sculley, qui a quitté le poste de PDG d’Apple avant le retour de Steve Jobs dans l’entreprise, a précisé :

« Le premier billion de dollars est venu de Jobs et Ive, le billion suivant est venu de ce que Tim Cook a fait. Il le fait d’une manière discrète et n’attire pas l’attention sur lui, mais il fait un travail remarquable. Lorsque vous tenez un iPhone dans la main, les noms qui vous viennent immédiatement à l’esprit sont Steve Jobs et Jony Ive, mais les contributions de Tim Cook sont tout aussi pertinentes.

Le problème de la Chine

Mais avec tout cela dit, le Financial Times prend note de la plus grande crise que Tim Cook n’a pas encore résolue – ou même commentée publiquement. Apple dépend fortement de la Chine pour la fabrication, et comme nous l’avons couvert au cours des dernières semaines, sa principale « iPhone City » a été secouée par les fermetures et les manifestations de Covid.

Apple a également pris la décision controversée de limiter la fonctionnalité d’AirDrop en Chine après que les manifestants ont utilisé cette fonctionnalité pour diffuser des documents contre le gouvernement chinois.

Un rapport de la le journal Wall Street dit qu’Apple poursuit ses efforts pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine. Cependant, la Chine restera un segment de marché extrêmement important pour Apple en termes de ventes d’iPhone.

Lors d’une visite à Washington DC cette semaine pour rencontrer des législateurs et assister au dîner d’État de la Maison Blanche pour le président français Emmanuel Macron, un journaliste a demandé à Cook « s’il soutenait le droit des citoyens chinois à manifester ». Il n’a pas répondu.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :