Voici le nouveau Gorilla Glass Victus 2 : comment votre téléphone résistera à des chutes de 1 mètre sur du béton

Il n’y a pas d’améliorations énormes, mais ce nouveau Gorilla Glass Victus 2 sera plus résistant aux rayures et améliorera ses performances contre les chocs, du moins sur les surfaces rugueuses ou rugueuses et dans les chutes de poche les plus courantes.

Depuis que Corning à New York nous a présenté son révolutionnaire Gorilla Glass Victus en 2020, la vérité est que nous n’avons pas eu de nouvelles supplémentaires concernant ces verres trempés chimiquement qui sont devenus l’un des composants clés de tout smartphone à la fois pour la durabilité et pour le toucher. et la qualité des finitions.

Évidemment, si nous parlons de Corning, nous parlons des normes les plus élevées de l’industrie, nous devons donc aujourd’hui vous présenter le nouveau Gorilla Glass Victus 2 comme la grande évolution du meilleur verre pour smartphones, qui est désormais plus résistant, surtout là où on en a le plus besoin, c’est-à-dire dans les chutes de 1 mètre de hauteur sur des surfaces dures et rugueuses comme le béton.

Et c’est qu’effectivement 1 mètre de hauteur plus ou moins est la chute d’une poche de pantalon ou de sac, et les surfaces en béton ou dures sont le plus grand ennemi de nos téléphones lorsqu’ils tombent par inadvertance.

Ainsi, grâce aux collègues de Gizmodo qui suivaient la piste de The Verge, et à Corning lui-même, qui a mis en ligne la fiche technique de ses nouvelles lunettes Victus 2, nous allons vous dire tous les détails des lunettes qui viennent protéger nos appareils les plus précieux, du moins aux smartphones les plus haut de gamme et les plus performants.

Voici le nouveau Corning Gorilla Glass Victus 2

Comme vous le verrez dans les vidéos publiées par la société nord-américaine elle-même, la vérité est que la continuité de la technologie Gorilla Glass Victus est la note prédominante, et cette deuxième génération n’évolue pas excessivement mais s’est concentrée sur l’amélioration de l’expérience utilisateur en protégeant avant les problèmes de chute ou de rayure les plus courants.

C’est ainsi que ce nouveau Gorilla Glass Victus 2 promet une amélioration significative contre les rayures, et que la physique elle-même explique que plus il y a de résistance aux chocs et à la torsion, moins il y a de résistance aux rayures des touches et autres éléments.

Dans tous les cas, il serait difficile de croire que l’amélioration est très significative, et les tests de JerryRigEverything continueront sûrement à montrer une protection complète jusqu’au niveau 6 de Mohs et plus de problèmes par la suite. Nous n’avons aucune preuve, mais aucun doute non plus.

La grande évolution est donc dans la résistance aux chutes, en particulier à celles sur des surfaces dures et rugueuses comme le béton, qui ont normalement tendance à être des aimants pour nos smartphones lorsqu’ils tombent, testant de manière très spécifique les chutes que les fabricants ont signalées comme le le plus courant :

Les constructeurs affirment que 30% des chutes des smartphones se font généralement sur du béton et d’une hauteur d’environ un mètre.

Bien sûr, malgré le fait qu’elle ait spécifiquement cherché à améliorer la résistance dans ce type de situation, les tests et certifications de la technologie Gorilla Glass Victus que nous connaissions déjà seront maintenus, avec une résistance aux chutes jusqu’à 2 mètres sur des surfaces telles comme de l’asphalte ou des plus tendres et jusqu’à 20 chutes consécutives d’une hauteur de 1 mètre.

En bref, une nouvelle génération de Gorilla Glass arrive que nous verrons sûrement installés dans les produits phares de cette année 2023 à venir, à commencer par le Samsung Galaxy S23 presque avec une probabilité totale, et qu’il sera en effet plus résistant bien que personne ne l’est sûrement utiliser un étui et/ou un protecteur d’écran en hydrogel ou en verre trempé.

Personne ne veut risquer l’intégrité de son smartphone, encore moins maintenant qu’il coûte plus de 1 000 euros… !