Comment récupérer des conversations WhatsApp d’il y a des mois avec Tenorshare UltData

Souhaitez-vous récupérer d’anciennes conversations de votre WhatsApp ? Avec cet outil c’est possible.

Aimeriez-vous pouvoir récupérer vos anciennes conversations WhatsApp ? Aujourd’hui, nous allons vous expliquer étape par étape le processus afin que vous puissiez à nouveau accéder à vos anciens chats, même s’ils ont été supprimés.

Tout comme on peut récupérer des messages supprimés sur WhatsApp, il existe différentes méthodes pour accéder à nouveau aux anciennes conversations, avec ou sans sauvegarde.

D’une part, si la sauvegarde WhatsApp est activée depuis longtemps, vous pouvez utiliser Google Drive ou la propre sauvegarde locale de l’application. D’autre part, si pour une raison quelconque vous n’avez pas la possibilité d’accéder à la sauvegarde, il existe un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour restaurer vos anciens chats. Cette dernière option a UltData WhatsApp Recovery comme protagoniste, et est l’une des formules les plus simples et les plus efficaces pour enquêter sur notre WhatsApp.

Quoi qu’il en soit, nous détaillons ci-dessous toutes vos options, d’abord avec la sauvegarde puis sans, une dernière option pour laquelle nous vous recommandons d’utiliser l’outil Tenorshare.

Comment récupérer d’anciennes conversations WhatsApp avec sauvegarde

Si la sauvegarde WhatsApp est active, vous pouvez récupérer tous vos messages à partir de la date de début de celle-ci. Pour ce faire, le moyen le plus simple consiste à utiliser Google Drive. Tout ce que vous avez à faire est de réinstaller WhatsApp (désinstaller l’application et la télécharger à nouveau depuis Google Play) et de choisir l’option Restaurer lors du processus d’installation initial.

Vous verrez que lorsque vous configurez WhatsApp, l’application elle-même détectera une sauvegarde enregistrée dans Google Drive, la restaurera et c’est tout.

Une autre option pour récupérer d’anciennes conversations avec une copie de sauvegarde consiste à utiliser la propre sauvegarde de WhatsApp. Autrement dit : profitez de la sauvegarde locale de l’application. Le seul inconvénient de cette méthode est qu’elle ne restaure que les discussions des 7 derniers jours.

Si vous souhaitez utiliser cette route, tout ce que vous avez à faire est d’utiliser n’importe quel explorateur de fichiers et de localiser les sauvegardes automatiques de WhatsApp. Normalement, ils se trouvent généralement dans un dossier appelé « bases de données », qui se trouve à son tour dans le dossier « WhatsApp ».

Entrez dans le dossier et faites attention, cette partie est importante : lorsque vous aurez la liste des copies de sauvegarde devant vous, vous devrez modifier le nom du fichier que vous souhaitez restaurer. Vous devez supprimer toutes les traces de date du nom de ce fichier, il suffit que vous supprimiez les codes année, mois et jour (AAAA-MM-JJ). Enregistrez ensuite le changement de nom et restaurez WhatsApp (supprimez l’application et réinstallez-la).

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, lorsque vous relancerez WhatsApp, l’application vous offrira la possibilité de restaurer automatiquement vos messages. N’oubliez pas que vous ne pouvez accéder qu’aux conversations de la semaine dernière.

Comment utiliser UltData WhatsApp Recovery pour récupérer des conversations d’il y a des mois

Si, pour une raison quelconque, la copie de sauvegarde n’est pas en cours d’exécution ou si vous n’effacez pas les sauvegardes automatiques de Google Drive, votre meilleure option est d’utiliser UltData WhatsApp Recovery, un programme spécial avec lequel vous pouvez récupérer non seulement vos anciennes conversations sans une copie de sauvegarde, mais aussi des vidéos et des images supprimées, des contacts, des notes vocales ou même des fichiers texte.

Télécharger gratuitement UltData WhatsApp Recovery

Pour commencer, téléchargez gratuitement UltData WhatsApp Recovery depuis son site Web et installez-le sur votre ordinateur. Suivez ensuite ces étapes :

Ouvrez le programme sur votre ordinateur et sélectionnez l’option « Récupérer les données WhatsApp ».

Suivez les instructions. Cliquez sur « Démarrer » pour commencer la restauration de votre WhatsApp.

Vous verrez comment UltData WhatsApp Recovery commence à analyser votre mobile à la recherche d’anciens fichiers.

Si vous avez des doutes sur le processus, alors vous avez une vidéo qui résume assez bien toutes les étapes :

Au fur et à mesure que le processus de numérisation du programme progresse, vous verrez que UltData WhatsApp Recovery vous offre la possibilité de récupérer des messages, des arrière-plans, de l’audio, des documents, des vidéos ou des stickers, parmi de nombreux autres fichiers. Dans ce cas, vous devrez sélectionner l’option « Message ».

À partir de là, l’outil vous permettra de choisir entre toutes vos anciennes conversations afin de pouvoir exporter ce que vous voulez où vous voulez. Le processus fonctionne de manière simple et intuitive, étant, aujourd’hui, le meilleur moyen de récupérer d’anciens chats et fichiers sans se casser la tête.

N’oubliez pas que le téléchargement d’UltData WhatsApp Recovery est gratuit, et c’est aussi un programme qui offre beaucoup plus d’options pour récupérer les fichiers WhatsApp.