Voici comment vérifier vos mots de passe Wi-Fi enregistrés dans iOS 16 et iPadOS 16

iOS et iPadOS permettent aux utilisateurs de partager facilement les mots de passe Wi-Fi entre les appareils Apple. Pourtant, les gens ont parfois besoin de voir le mot de passe d’un réseau Wi-Fi connu pour le partager avec des appareils non Apple. Désormais, avec iOS 16 et iPadOS 16, Apple a enfin ajouté une option permettant aux utilisateurs de visualiser rapidement les mots de passe de réseau Wi-Fi enregistrés sur l’iPhone et l’iPad. Lisez la suite pendant que nous détaillons comment procéder sur votre appareil.

Comment trouver les mots de passe Wi-Fi enregistrés sur votre iPhone et iPad

Alors que les utilisateurs de Mac ont toujours pu afficher facilement les mots de passe Wi-Fi enregistrés, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad n’ont jamais eu une telle option jusqu’à présent. Heureusement, iOS 16 et iPadOS 16 permettent aux utilisateurs de vérifier le mot de passe d’un réseau Wi-Fi connu en quelques étapes rapides.

Voici exactement ce que vous devez faire :

Ouvrez le Application Paramètres sur votre appareil.

sur votre appareil. Choisir la Menu Wi-Fi .

. Appuyez sur le Bouton Plus d’infos à côté du réseau Wi-Fi dans la liste.

à côté du réseau Wi-Fi dans la liste. Appuyez sur le Mot de passe champ et authentifiez-vous avec Face ID ou Touch ID.

Après avoir suivi ces étapes, vous pourrez voir le mot de passe de ce réseau Wi-Fi. Vous pouvez ensuite simplement le saisir sur un autre appareil, ou même le copier dans le presse-papiers à partir de là. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez vérifier le mot de passe d’un réseau Wi-Fi que vous connaissez mais qui est hors de portée ?

Heureusement, il existe également un moyen de le faire avec iOS 16 et iPadOS 16. Après avoir accédé au menu Wi-Fi dans l’application Paramètres, appuyez sur le bouton Modifier. Ensuite, après vous être authentifié avec Face ID ou Touch ID, vous trouverez une liste de tous vos réseaux Wi-Fi connus. Appuyez sur le bouton Plus d’informations, puis appuyez sur le champ Mots de passe, comme vous l’avez fait auparavant.

De là, vous pouvez également supprimer tout réseau Wi-Fi connu de la liste des réseaux connus. Ceci, bien sûr, fera oublier votre mot de passe à l’appareil, vous devrez donc le saisir à nouveau si vous souhaitez vous reconnecter à ce réseau Wi-Fi.

iPadOS 16 est livré avec un tas de nouvelles fonctionnalités, telles que Stage Manager, iCloud Shared Photo Library, Focus Filters, une nouvelle application Météo, des traductions avec l’appareil photo et des améliorations de l’application Fichiers.

