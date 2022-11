Spotify Wrapped 2022 : comment voir les chansons et les artistes que vous avez le plus écoutés cette année

Vous pouvez désormais découvrir les chansons, albums, artistes et podcasts que vous avez le plus écoutés au cours de l’année écoulée.

L’un des moments les plus attendus de l’année par les utilisateurs de Spotify est enfin arrivé : à partir d’aujourd’hui, il est désormais possible de regarder en arrière et de voir comment les choses se sont passées (musicalement parlant) grâce à leur mythique fonction « Wrapped ». Avec lui, il est possible de voir quels ont été les chansons, artistes, albums et podcasts qui nous ont accompagnés le plus longtemps tout au long de l’année 2021.

Dans l’édition 2022, Spotify a de nouveau créé une présentation interactive qui nous montre les programmes de musique et de podcast les plus écoutés au fil des mois. Si vous voulez voir votre résumé personnalisé, voici comment vous pouvez le faire étape par étape.

Ainsi, vous pouvez voir votre Spotify Wrapped 2022

À partir d’aujourd’hui, si vous ouvrez l’application Spotify sur votre mobile, un avis apparaîtra sur l’écran principal de l’application, à partir duquel vous pourrez voir le Spotify Wrapped 2022 généré juste pour vous. Il vous suffit d’appuyer sur ladite notification pour voir votre résumé personnalisé.

S’il n’apparaît pas, vous pouvez également accéder directement via le lien direct vers l’expérience Wrapped 2022.

Vous pourrez voir les statistiques d’utilisation de Spotify au cours des derniers mois sous forme de « stories » dans le plus pur style Instagram. Vous pouvez interrompre la lecture en gardant votre doigt sur l’écran, et sur chaque slide, vous verrez l’option qui vous permet de partager vos statistiques avec d’autres personnes via des applications comme WhatsApp, TikTok ou Instagram.

Nouveauté cette année, Spotify attribuera une « personnalité musicale » à chaque utilisateur en fonction de ses goûts musicaux.

Tout comme l’année dernière, vous pourrez vous référer à votre Spotify Wrapped 2022 tout au long de l’année 2023, afin de vous rappeler quels étaient vos artistes préférés de l’année précédente. En revanche, il faut rappeler que Spotify Wrapped est disponible pour tous les utilisateurs d’Instagram, qu’ils soient premium ou gratuits.

➡️ Regardez votre Rétrospective Spotify 2022

Enfin, rappelez-vous que Spotify créera automatiquement de nouvelles listes de lecture personnalisées composées des chansons les plus écoutées. Les vôtres et ceux des autres utilisateurs du monde entier.