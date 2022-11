Comment télécharger Instagram Stories : tous les moyens

Nous expliquons quelles sont les méthodes les plus efficaces pour télécharger les histoires que d’autres publient sur Instagram.

Instagram est un réseau social axé sur le contenu graphique. Tous ses formats sont conçus pour que l’utilisateur puisse consommer des images et des vidéos. Par conséquent, lorsque vous trouvez un contenu qui attire votre attention, il est normal que vous souhaitiez le sauvegarder. Nous vous avons déjà expliqué les étapes à suivre pour télécharger des photos Instagram, télécharger une vidéo qui a été diffusée en direct ou stocker une publication pour plus tard. Mais qu’en est-il des histoires ? Est-il également possible de les sauvegarder ?

Dans cet article, nous vous dirons quelles sont les meilleures méthodes pour télécharger Instagram Stories. De plus, nous résolvons certaines questions qui peuvent survenir concernant ce processus. Oh, et si ce que vous voulez, c’est voir des histoires sans que personne ne le sache, jetez un œil au guide Comment voir des stories Instagram sans qu’ils le sachent. Commençons!

Télécharger officiellement les Stories sur Instagram, est-ce possible ?

Vous vous demandez peut-être si Instagram Stories peut être téléchargé officiellement. La réponse à cette question n’est pas aussi simple que oui ou non. La vérité est que cela dépend de qui est la publication. Nous nous expliquons.

Quand allez-vous publier l’histoire ? Dans le cas où vous créez le contenu depuis votre compte, vous serez heureux de savoir que vous avez la possibilité de télécharger la vidéo ou l’image générée. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’histoire avant qu’elle ne disparaisse et d’appuyer sur le bouton Plus. Dans le menu contextuel, vous verrez l’option Enregistrer la photo. Cela stocke une copie de l’histoire que vous avez téléchargée sur la plateforme dans la mémoire interne de votre appareil.

Histoires des autres. Lorsque le contenu a été publié par une autre personne, Instagram ne vous permet pas de le télécharger officiellement. Vous n’aurez d’autre choix que de recourir à des astuces et des applications tierces pour y parvenir.

En bref, Instagram vous facilite la tâche lorsqu’il s’agit de télécharger vos propres histoires, mais pas celles des autres utilisateurs.

Astuces pour télécharger Instagram Stories sans applications

Selon le type de contenu que vous visualisez dans l’histoire d’un autre compte, il existe deux outils Android natifs pour les télécharger. Vous savez sûrement déjà ce que nous voulons dire, mais, au cas où, nous vous donnons tous les détails :

Histoire contenant des images fixes. Bien qu’il s’agisse d’une solution quelque peu rudimentaire, _prendre une capture d’écran_ lors de la visualisation du contenu est un moyen rapide et efficace d’enregistrer une copie de votre histoire. Jetez un œil à notre guide sur la façon de faire des captures d’écran sur Android pour découvrir les étapes à suivre sur votre mobile.

Lorsque vous regardez une vidéo dans une histoire. Dans ce cas, l’alternative claire est d’enregistrer l’écran de votre appareil. Une fois que vous avez la vidéo, éditez-la pour que les histoires précédentes ou suivantes ne soient pas vues. Encore une fois, nous vous recommandons de lire l’article publié sur la façon d’enregistrer en vidéo l’écran sur Android.

Avec ces astuces, vous n’aurez pas à installer d’application ni à accéder à des sites Web spécifiques pour télécharger des histoires. Cependant, si vous voulez les meilleurs résultats, vous devrez sauter à travers des cerceaux. Quels sont les meilleurs outils pour télécharger des Stories sur Android ?

Toutes les façons de télécharger Instagram Stories

Ensuite, nous passons en revue les applications les plus efficaces qui vous aident à télécharger Instagram Stories sur votre mobile.

Télécharger des vidéos Instagram

Il s’agit d’une application avec des notes très positives dans le Google Play Store. Son fonctionnement est simple. Copiez simplement le lien de l’histoire et ouvrez l’application pour le coller. En plus des histoires, il offre la possibilité de télécharger d’autres types de publications. Vous devrez peut-être vous connecter pour accéder à un contenu spécifique.

Télécharger des vidéos Instagram pour Android

Économiseur d’histoire

Story Saver est un site Web qui vous aide à télécharger des stories Instagram sans avoir à vous connecter avec votre compte. La seule chose dont vous avez besoin est de connaître le nom d’utilisateur correspondant au compte qui a publié la Story. Mieux encore, comme il s’agit d’une plateforme en ligne, tout ce que vous avez à faire est d’y accéder via le navigateur de votre téléphone.

Visitez Story Saver

Téléchargeur vidéo et économiseur vidéo

Il s’agit d’une application très polyvalente qui vous aidera à obtenir tout type de contenu d’Instagram, y compris des histoires. Il a d’excellentes critiques dans la boutique Google, ce qui est dû à son efficacité. Le système est similaire aux autres outils. Vous devez d’abord localiser le message, copier le lien et enfin le coller dans l’application.

Téléchargeur vidéo et économiseur vidéo

Télécharger les stories Instagram : FAQ

Nous terminons ce guide en répondant à quelques questions fréquemment posées concernant le processus en cours, c’est-à-dire le téléchargement de Stories sur Instagram.

A quoi sert de télécharger des stories Instagram ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le téléchargement d’une storie Instagram vous sera utile. Nous avons trouvé quelques cas dans lesquels ce processus est recommandé :

Téléchargez le contenu dans lequel vous avez été mentionné. Lorsqu’un autre compte vous a inclus dans sa story, il est logique que vous aimiez garder un souvenir, surtout s’il s’agit d’un profil important.

Créer un nouveau contenu. Parfois, ce que les autres téléchargent dans leurs histoires vous aidera à générer de nouveaux messages. Le stockage d’une copie du matériel audiovisuel est essentiel pour atteindre cet objectif.

Collectez des vidéos ou des photos. Sur Instagram, il y a du contenu très intéressant, lié à un nombre infini de sujets. Vous voudrez peut-être enregistrer certaines vidéos localement pour votre collection de profils.

Puis-je télécharger les histoires de manière anonyme ?

Comme nous l’avons expliqué, Instagram Stories ne peut pas être téléchargé depuis l’application. Il faut plutôt profiter du potentiel des outils tiers qui utilisent l’API du réseau social. Ce processus est totalement anonyme. En fait, dans certains cas, il n’est même pas nécessaire d’entrer dans votre compte pour télécharger du contenu.

Comment télécharger une histoire avec de la musique ?

Notre site Web suggéré, Story Saver, prend en charge cette fonctionnalité. En suivant les étapes appropriées, vous pourrez télécharger les histoires avec l’audio inclus.