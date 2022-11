Comment essayer MIUI 14 avant tout le monde sur votre mobile Xiaomi

MIUI 14 pourra être téléchargé et testé très prochainement sur les premiers téléphones Xiaomi.

Le 1er décembre, nous avons rendez-vous avec Xiaomi pour assister à la présentation de MIUI 14, la prochaine mise à jour majeure du logiciel de l’entreprise, qui atteindra les téléphones mobiles tout au long de l’année 2023.

Mais comme chaque année, Xiaomi va offrir aux utilisateurs les plus audacieux la possibilité d’essayer la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation sur leurs téléphones, avant son déploiement mondial. Pour ce faire, il a décidé d’activer un programme bêta disponible à partir du 28 novembre.

Vous pouvez donc vous inscrire au programme bêta MIUI 14

La société a annoncé en Chine le programme d’accès anticipé MIUI 14 pour les téléphones et tablettes Xiaomi. Pour le moment, la liste des modèles compatibles avec ce programme n’a pas été publiée, mais on s’attend à ce que les modèles les plus récents et les plus populaires de l’entreprise en fassent partie.

Ce programme bêta de MIUI 14 sera disponible du 28 novembre au 28 décembre. Dans un premier temps, seules les personnes résidant en Chine pourront s’inscrire, bien qu’il soit probable que la marque décide d’étendre sa disponibilité à d’autres territoires au fil des semaines.

Comment savoir si votre Xiaomi, Redmi ou POCO sera mis à jour vers MIUI 14

Tout utilisateur qui remplit les conditions peut s’inscrire au programme d’accès anticipé via son site Web, en s’inscrivant avec son compte Xiaomi et en sélectionnant l’appareil avec lequel il souhaite rejoindre la version bêta. Une fois inscrit, il ne sera plus possible de changer d’appareil.

Xiaomi encourage tous ceux qui s’inscrivent à partager leurs opinions et expériences avec MIUI 14, dans le but de résoudre des bugs ou d’introduire des améliorations au cours de sa phase de développement, jusqu’au moment du lancement de la nouvelle version.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas donné de dates pour le déploiement officiel de MIUI 14. Il est fort probable que la marque partagera plus d’informations à ce sujet le 1er décembre, lors de la présentation des Xiaomi 13 et 13 Pro, et MIUI 14.

Qu’attendons-nous de MIUI 14 ?

Au fil des semaines, nous avons appris de plus en plus d’informations sur la nouvelle version du logiciel de Xiaomi. L’entreprise elle-même a commencé par s’assurer que MIUI 14 serait une version plus légère que les éditions précédentes, en plus d’introduire des changements importants tels que la possibilité de désinstaller pratiquement tous les bloatwares.

De même, nous avons récemment pu découvrir de nouvelles informations sur cette version, notamment de nouvelles fonctionnalités intéressantes telles que la reconnaissance de texte dans les images intégrées à l’application de la galerie, l’arrivée d’une plus grande collection de widgets ou un nouveau système de protection contre les virus.

Bien sûr, MIUI 14 sera basé sur Android 13, bien que certains modèles Xiaomi plus anciens pourraient recevoir une version de MIUI 14 qui utilise une ancienne version Android comme base.