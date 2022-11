Comment s’envoyer des messages sur WhatsApp

Nous vous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez créer un chat WhatsApp avec vous-même pour enregistrer des messages, des photos et des documents.

WhatsApp n’a cessé d’améliorer ses applications mobiles au cours des dernières semaines avec l’inclusion de nouvelles fonctions, mais, sans aucun doute, l’une des plus utiles est la possibilité de s’envoyer des messages.

Après quelques semaines au cours desquelles cette fonction n’était disponible que pour les utilisateurs de la version bêta, nous pouvons maintenant confirmer que la plate-forme de messagerie appartenant à Meta a également commencé à la déployer parmi les utilisateurs de la version stable.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer en détail comment vous pouvez vous envoyer des messages sur WhatsApp.

Comment créer une conversation avec vous-même sur WhatsApp

Pour vous envoyer des messages, vous devez créer une conversation avec vous-même et la façon de le faire est la même que pour démarrer une conversation avec n’importe quel autre contact WhatsApp.

Ainsi, pour effectuer cette tâche, il vous suffit d’appuyer sur le bouton flottant situé dans la partie inférieure droite de l’application et de sélectionner votre propre contact dans la liste, qui apparaît en haut avec votre nom, votre image de profil et avec le étiquette (Vous).

Le chat que vous venez de créer est le même que n’importe quel autre, puisque vous pouvez y écrire des messages, envoyer des GIF ou des stickers, transférer des messages d’autres chats et joindre n’importe quelle photo ou document que vous avez enregistré dans la mémoire de votre terminal. Évidemment, ce que vous ne pourrez pas faire, c’est démarrer un appel ou un appel vidéo ou bloquer ce chat.

De plus, vous pouvez également activer la fonction de suppression automatique des messages dans ce chat en suivant ces étapes simples :

Entrez vos propres paramètres de chat

Cliquez sur le bouton Messages temporaires

Sélectionnez la période après laquelle les messages seront supprimés

Cliquez sur le bouton de retour situé dans le coin supérieur gauche

Si vous n’avez toujours pas reçu cette nouvelle fonction WhatsApp sur votre mobile Android et que vous souhaitez l’essayer dès que possible, nous vous recommandons de vous inscrire au programme Beta pour profiter de ces nouvelles et de bien d’autres nouvelles de WhatsApp avant le reste.