Jouez à Minecraft sur Android : toutes vos options et comment le faire

Jetez un œil à ce guide pour découvrir toutes les possibilités que vous avez à portée de main lorsque vous jouez à Minecraft depuis un mobile Android.

Voulez-vous jouer à Minecraft sur Android ? Dans cet article, nous vous montrons toutes les options qui s’offrent à vous pour installer ce jeu de construction populaire sur votre mobile. Mais la chose ne s’arrête pas là.

L’objectif principal des sections que nous incluons dans ce guide est de résoudre tous vos doutes concernant Minecraft sur Android. Nous avons brièvement évoqué son historique, les différences avec la version normale et les plateformes supportées. Nous vous informons même des exigences minimales que votre équipe doit respecter si, finalement, vous préférez l’édition pour ordinateurs.

Téléchargez l’application officielle Minecraft sur Android

L’option la plus courante lors de la lecture de Minecraft sur Android consiste à télécharger son Pocket Edition, c’est-à-dire l’édition de poche. Ensuite, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur elle.

Qu’est-ce que Minecraft Pocket Edition ?

Minecraft Pocket Edition est la version de Minecraft pour les appareils mobiles. Au début, il a été publié pour iOS, mais plus tard, il est apparu sur Android. Sa sortie sur les deux systèmes d’exploitation était en 2011 et 2012, respectivement.

Le développeur de cette application est Mojang, un studio basé à Stockholm, en Suède. En 2009, la version originale de Minecraft est sortie sur le marché. Markus Persson, le propriétaire de l’entreprise, l’a finalement vendu à Xbox Game Studios en 2014, qui s’appelait alors Microsoft Studios. Ainsi, Minecraft est passé entre les mains du géant de Redmond.

Actuellement, son édition de poche est au prix de 7,49 euros sur le Play Store et accumule une note de 4,6 étoiles. Bien qu’il s’agisse d’un jeu payant, la boutique Google signale qu’il existe des achats intégrés.

Téléchargez le Minecraft officiel

Vous pensez peut-être qu’il est facile d’obtenir Minecraft pour Android. En soi, le processus est très simple, puisqu’il correspond à celui que vous connaissez déjà et qui vous permet de télécharger d’autres applications. Le problème est que, comme nous l’expliquerons plus tard, il existe une grande variété d’alternatives à ce jeu.

Beaucoup de ces versions non officielles ressemblent beaucoup au développement original, même avec des icônes trompeuses. Dans Google Play, recherchez Minecraft Pocket Edition et entrez dans l’onglet du jeu développé par Mojang. Une fois l’installation terminée, commencez à jouer et profitez de la construction d’un monde en blocs.

Si vous n’êtes pas sûr de télécharger l’application officielle Minecraft pour Android, appuyez sur le bouton ci-dessous. Cela renvoie à la feuille de match publiée par Mojang.

minecraft pour android

Différences entre l’édition de poche et Minecraft pour ordinateurs

Il existe des différences notables entre le jeu normal et Minecraft pour Android. Jetons un coup d’œil aux plus importants :

Commandes tactiles. Évidemment, Minecraft pour Android est entièrement adapté aux écrans tactiles. Si vous êtes habitué à la version informatique, vous devrez peut-être vous adapter à cette nouvelle façon de gérer le jeu.

Graphiques simplifiés. L’édition de poche offre des graphismes légèrement plus simples afin qu’elle fonctionne bien sur la plupart des appareils. Bien sûr, si vous avez l’un des meilleurs mobiles pour jouer, vous obtiendrez sûrement tout le potentiel du jeu. Malgré cela, l’intention est que Minecraft soit fonctionnel dans une grande partie des terminaux.

Absence de fonctions. S’il est vrai que l’essence du jeu est conservée, dans l’édition mobile, certaines fonctions ne sont pas présentes. Sans aller plus loin, certains éléments ou blocs ne peuvent pas l’être.

Deux modes de jeu. Lorsque vous jouez à Minecraft sur Android, gardez à l’esprit que tous les modes inclus dans l’édition standard ne sont pas disponibles. Dans l’édition Pocket, vous n’aurez accès qu’au mode créatif et au mode survie.

Concepts à connaître sur Minecraft

Dans cette section, nous parlons de certains éléments ou concepts présents dans Minecraft que vous devez connaître. Jetez-y un coup d’œil, surtout si c’est la première fois que vous allez jouer.

pièces de monnaie. C’est la devise utilisée dans le jeu pour acheter du contenu. C’est une monnaie virtuelle que vous devez acquérir avec de l’argent réel.

Marché Minecraft. Il s’agit d’un magasin intégré au jeu à partir duquel vous pouvez télécharger d’innombrables packages pour étendre le jeu. Certains d’entre eux sont gratuits.

DLC. DLC est un contenu exclusif créé par les développeurs qui est publié séparément. Certains des plus pertinents que vous trouverez dans la boutique Amazon Gaming. Lorsque vous êtes membre d’Amazon Prime, certains téléchargements sont disponibles gratuitement.

Mods. C’est un mot qui fait référence aux modifications externes qui sont apportées au jeu. La grande majorité d’entre eux sont gratuits et téléchargeables sur des sites spécialisés. Ils incluent des personnages, des fonctionnalités et du contenu supplémentaires qui ne sont pas présents dans le jeu par défaut.

Sur quelles plateformes Minecraft est-il disponible ?

Jusqu’à présent, nous avons toujours parlé d’Android. Cependant, vous serez heureux de savoir que Minecraft est disponible sur une longue liste de plateformes.

les fenêtres

Mac

linux

Playstation

Station de jeu Vita

nintendoswitch

Nintendo 3DS

nintendo wii u

Xbox One

Xbox 360

Feu d’Amazonie

vitesse VR

iOS

Si votre intention est de l’exécuter sur un PC, vous devez répondre aux exigences suivantes :

Processeur : Intel Core i3 3210, AMD A8 7600 APU ou équivalent.

RAM : 4 Go de RAM

Disque dur : jusqu’à 1 Go d’espace disponible

GPU : Intel HD Graphics 4000, série AMD Radeon R5, série NVIDIA GeForce 400 ou série AMD Radeon HD 7000

Système d’exploitation : Au moins Windows 7 64 bits.

Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieure.

Connexion Internet.

Essayez une alternative gratuite à Minecraft

Si ce qui vous attire chez Minecraft, c’est son système de construction, vous serez content d’apprendre qu’il existe des applications qui proposent une expérience de jeu similaire à celle proposée par l’application Mojang. On en parle dans le guide des meilleurs jeux similaires à Minecraft sur Android.

Parmi toutes les alternatives à Minecraft pour Android, nous vous recommandons 8 titres qui se ressemblent beaucoup et qui sont les suivants :

Earthcraft

Multicraft

Bloquer l’artisanat 3D

Fabriquer et construire

Ark: Survival Evolved

Vallée de Stardew

Utopie : Origine

Histoire de bloc

Le principal avantage de ces options est que, dans de nombreux cas, votre téléchargement est gratuit. Bien sûr, en échange de ne rien payer, vous devrez peut-être faire face à des publicités ou à des achats intégrés. Vous devez déterminer s’il vaut la peine de payer pour l’application d’origine ou l’une de ses alternatives pour Android.

Des heures de plaisir sur Android avec plus de jeux

Le Google Play Store contient un monde de plaisir. En plus de Minecraft, vous trouverez des jeux en tout genre. Si vous voulez découvrir de nouveaux titres pour votre appareil, jetez un œil à la compilation des meilleurs jeux gratuits pour Android ou les plus intéressants avec une option multijoueur.