Comment avoir des Live Photos sur Android : 2 façons de les tester

Nous allons vous expliquer les deux options dont vous disposez pour prendre des photos avec mouvement sur un appareil Android.

Android et iOS se nourrissent mutuellement en termes de fonctionnalités. A chaque nouvelle version, les deux systèmes introduisent de nouvelles fonctionnalités. Certains d’entre eux sont exclusifs et d’autres « inspirés » par la concurrence. Et il n’y a aucun problème avec ça. En fin de compte, la question est que les deux systèmes d’exploitation s’améliorent de plus en plus. L’une de ces fonctionnalités iOS que certains utilisateurs souhaitent avoir sur leurs appareils est Live Photos. Mais, que sont-ils exactement?

Dans cet article, nous vous expliquons tout sur les Live Photos ou les photos en mouvement. Tout d’abord, nous vous montrons ce qu’ils sont et à quoi ils servent. Ensuite, nous parlerons de deux façons de les avoir sur votre appareil. Ne le manquez pas!

Que sont les Live Photos et à quoi servent-elles ?

Live Photos est une fonction apparue pour la première fois sur l’iPhone 6s, un appareil lancé en 2015. Avec ce système, le terminal réalise un bref enregistrement avant et après la capture d’une image et l’associe à la photographie. Cette fonctionnalité est maintenue à ce jour dans les terminaux Apple.

Cela permet d’atteindre plusieurs objectifs. D’une part, la composante esthétique de la photo au sein de la galerie est améliorée. Lorsque l’utilisateur navigue entre les prises de vue qu’il a prises avec l’appareil photo, les Live Photos affichent une petite animation.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Avec une photo en direct, vous pouvez également sélectionner une capture alternative à celle qui a été prise. De cette façon, il est possible de changer la photographie principale pour celle correspondant à l’enregistrement vidéo. Enfin, il existe des méthodes pour les convertir en animations et les envoyer en GIF sur WhatsApp par exemple.

Comme vous l’avez vu, les possibilités de Live Photos sont variées et, par conséquent, il est normal que vous vous demandiez s’il existe un moyen de profiter de son potentiel sur Android. Découvrons-le.

Profitez de la fonction native de votre téléphone

Certains fabricants d’Android ont inclus une fonctionnalité similaire dans leurs appareils. Le nom n’est peut-être pas exactement Live Photos, mais le concept est très proche. La première façon d’avoir cette fonction sur un mobile Android est de vérifier si le fabricant l’a inclus dans l’application native de l’appareil photo.

pixel google

Google Pixels propose une option appelée Déplacer des photos. Dans les paramètres de l’appareil photo de votre appareil, regardez la section homonyme et cliquez sur l’icône qui comprend un A pour activer cette fonctionnalité automatiquement. La sélection du champ situé le plus à droite activera cette option par défaut.

Les photos animées que vous prenez avec votre Pixel sont compatibles avec Google Photos , ce qui vous permet de visualiser l’intégralité du segment vidéo en appuyant sur l’image.

Samsung

Samsung est une autre marque qui a intégré des fonctionnalités similaires à iOS Live Photos dans ses appareils. Malheureusement, il n’est pas disponible sur tous les appareils. Si votre Galaxy a cette option, il apparaîtra avec le nom Animated Photo. On le retrouve dans les réglages avec d’autres paramètres, comme l’activation de la capture RAW.

Xiaomi

Live Shot est le nom choisi par Xiaomi pour les photos animées sur leurs appareils. Comme pour les mobiles Samsung, il n’est pas activé sur tous les modèles et sa disponibilité dépendra de la version du système et de la couche de personnalisation.

Avec des applications tierces

Dans le cas où le fabricant n’inclut pas une fonction similaire à Live Photos ou que votre modèle spécifique n’est pas compatible, profiter du potentiel de certaines applications tierces est une bonne option. Examinons certains qui vous aident à prendre des photos animées avec votre téléphone.

Caméra Phogy 3D

Du développeur Vivoti Services vient la caméra Phigy 3D. S’il est vrai qu’il ne propose pas lui-même une photo animée, il permet de créer des perspectives en trois dimensions. Le résultat est exporté sous forme de vidéo MP4 qui étonnera vos amis et votre famille.

Cette application profite de l’inclinaison du mobile pour générer un espace en trois dimensions. Ainsi, les objets qui apparaissent sur vos photos prennent vie. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Play Store.

Caméra Phogy 3D pour Android

Images animées

Motion Stills enregistre une vidéo de seulement 5 secondes à laquelle vous pouvez ensuite appliquer des filtres, des effets et des modifications à l’audio. De même, il permet de générer des boucles pour convertir vos captures en animations ou établir une avance rapide dans l’image.

Motion Stills pour Android

GIF moi !

Bien que cela ne corresponde pas exactement à la fonctionnalité Live Photos sur iPhone, Gif Me! Il vous permet de créer plus facilement des animations avec votre caméra mobile. En plus d’offrir la possibilité d’exporter vos créations à la fois en GIF et en MP4 pour vous faciliter le partage.

Si vous souhaitez personnaliser entièrement les résultats, incluez une sélection de filtres, d’stickers et de cadres. De même, il est possible d’ajouter du texte aux animations. Qui sait? Peut-être que le prochain mème Internet sera généré par vous avec GIF Me !.

Gif moi ! Pour Android