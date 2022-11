Comment savoir si votre Xiaomi, Redmi ou POCO sera mis à jour vers MIUI 14

MIUI 14 approche à grands pas, découvrez si votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO recevra la grande mise à jour.

Xiaomi prépare déjà les derniers détails de MIUI 14, la nouvelle couche de personnalisation qui atteindra les téléphones Xiaomi dans les mois à venir. Si vous avez un smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO, vous n’avez plus besoin d’attendre pour savoir s’il sera mis à jour vers MIUI 14, vous pouvez déjà le savoir avec une astuce simple.

Cette nouvelle couche de personnalisation regorge de nouveautés, comme la réduction des publicités et des applications pré-installées, une expérience allégée, la refonte de plusieurs applications ou encore la reconnaissance automatique du texte dans les photos. Pour profiter de ces changements et de bien d’autres, il vous suffit d’avoir un mobile Xiaomi avec une mise à jour vers MIUI 14.

Comment savoir si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers MIUI 14

Bien que ce ne soit pas encore officiel, nous connaissons déjà beaucoup d’informations sur MIUI 14, le système d’exploitation qui envahira les smartphones Xiaomi dans un futur proche. Nous savons que ce sera une couche plus légère pour des performances plus fluides, qu’elle inclura la refonte de diverses applications et qu’elle ramènera d’anciennes fonctionnalités comme le coffre-fort d’applications. De plus, nous savons également quels téléphones Xiaomi seront mis à jour vers MIUI 14.

Si vous ne voulez pas regarder des listes infinies de modèles, vous pouvez mettre en pratique une astuce simple qui vous permet de savoir en quelques secondes si votre mobile Xiaomi recevra la mise à jour vers MIUI 14. De plus, cette procédure aussi fonctionne pour les smartphones Redmi et les mobiles POCO. Tout d’abord, ce que vous devez faire est de télécharger l’application MIUI Downloader via le lien suivant du Play Store.

Play Store | Téléchargeur MIUI

Cette application développée par les gars de Xiaomiui a une grande variété de fonctions pour votre smartphone Xiaomi. Celui qui nous intéresse dans ce cas est celui qui vous informe sur la compatibilité de votre téléphone avec MIUI 14. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez le téléchargeur MIUI. Appuyez sur la section « Votre appareil », juste au-dessus de la liste des modèles. Faites défiler vers le bas et entrez « Vérification d’éligibilité MIUI 14 ». Découvrez si votre Xiaomi, Redmi ou POCO sera mis à jour vers MIUI 14.

Dans notre cas, nous avons testé MIUI Downloader avec le POCO F4 5G. Comme vous pouvez le voir dans la dernière capture d’écran, ce modèle aura la mise à jour vers la nouvelle couche de personnalisation. On peut lire « POCO F4 recevra la mise à jour MIUI 14 », un texte de couleur verte. Si la réponse est négative, le texte apparaîtra en rouge.

Une fois que vous avez vérifié si votre mobile Xiaomi sera mis à jour vers MIUI 14, vous pouvez utiliser l’application MIUI Downloader pour d’autres tâches. Par exemple, vous pouvez savoir s’il recevra la mise à jour vers Android 13, mettre à jour facilement les applications et même télécharger des ROM personnalisées pour votre Xiaomi.

En plus des informations officielles publiées par le fabricant et MIUI Downloader, il existe une autre méthode pour savoir si votre mobile Xiaomi se mettra à jour vers MIUI 14. Elle s’appelle MIUI Updater et c’est une application gratuite qui vous offre les informations que vous recherchez pour. Il vous suffit de télécharger l’application sur votre terminal et de l’ouvrir pour confirmer si vous recevrez ou non la mise à jour.

Play Store | Mise à jour MIUI

Lorsque vous avez confirmé que votre smartphone sera mis à jour vers MIUI 14, tout ce que vous avez à faire est d’attendre que la mise à jour arrive. Vous pouvez vérifier s’il est disponible en allant dans Paramètres> À propos du téléphone> Version MIUI. Lorsque la mise à jour est disponible, appuyez sur « Télécharger et installer » et c’est tout, profitez de toutes les nouvelles que MIUI 14 a pour vous.