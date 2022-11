Comment mettre en miroir Apple Watch sur iPhone sur iOS 16

Apple Watch offre une multitude de fonctionnalités utiles de suivi de la santé et la possibilité d’écouter de la musique, de passer des appels téléphoniques, d’envoyer des SMs et de regarder des vidéos YouTube avec des applications tierces. Oui, toutes ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur votre poignet grâce à l’Apple Watch. Apple a optimisé toutes les fonctionnalités utiles pour l’Apple Watch à petit écran. Avec iOS 16 et watchOS 9, Apple apporte une nouvelle option grâce à laquelle les propriétaires d’Apple Watch peuvent refléter le petit écran de leur montre sur l’iPhone. Voici comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité.

Bien qu’Apple ait récemment sorti la Watch Ultra avec un boîtier de 49 mm, qui est la plus grande montre de la gamme, mais c’est quand même un petit écran pour certains utilisateurs. Que vous souhaitiez consulter vos données de santé et de forme physique sur grand écran ou que vous souhaitiez tester votre application en tant que développeur. Vous pouvez faire toutes ces choses directement depuis l’écran d’accueil de votre iPhone en utilisant le nouvel outil de mise en miroir de l’écran d’accessibilité.

Le nouvel outil d’accessibilité vous permet d’utiliser la couronne numérique de l’Apple Watch et le bouton latéral lors de la mise en miroir. Oui, toutes ces fonctionnalités directement sur l’écran de votre iPhone. Alors, jetons un coup d’œil au nouvel outil Apple Watch Mirroring.

Appareils pris en charge par l’outil de mise en miroir Apple Watch

Apple a présenté le nouvel outil d’accessibilité avec iOS16 et watchOS 9. Oui, si votre iPhone fonctionne sur la dernière version d’iOS – iOS 16 ou version ultérieure et Apple Watch sur watchOS 9 ou version ultérieure, vous pouvez profiter de cette fonctionnalité utile. Voici la liste des iPhones et montres Apple éligibles qui prennent en charge l’outil de mise en miroir Apple Watch.

Montres Apple prises en charge :

Apple Watch SE (1 St et 2 nd Gén)

et 2 Gén) Apple Watch Série 4

Apple Watch série 5

Apple Watch série 6

Apple Watch série 7

Apple Watch Série 8

Apple Watch Ultra

iPhones pris en charge :

iPhone 8/8 Plus

iPhone SE (2 nd et 3 rd Gén)

et 3 Gén) iPhone X

iPhone XR

iPhone XS / XS Max

Série iPhone 11

Série iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Série iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Série iPhone 14 et iPhone 14 Pro

Outre ces exigences de base, assurez-vous que votre iPhone et votre montre sont connectés au même réseau WiFi. La dernière chose à noter est que le même identifiant Apple est requis sur les deux appareils.

Voyons maintenant les étapes à suivre pour mettre en miroir Apple Watch sur iPhone.

Comment utiliser Apple Watch Mirroring sur iPhone

Si votre iPhone et votre Apple Watch exécutent la dernière version du logiciel, vous pouvez utiliser le nouvel outil d’accessibilité Apple Watch Mirroring. Voici comment vous pouvez activer la nouvelle Apple Watch Mirroring sur votre iPhone et refléter l’écran de votre montre.

Ouvrez le Réglages application sur votre iPhone. Sélectionner Accessibilité réglages. Appuyez sur le Mise en miroir de l’Apple Watch option. Tourne le activer pour Apple Watch Mirroringune fois cela fait, vous verrez l’écran de votre montre sur votre iPhone, grâce au Apple AirPlay Mirroring. C’est ça.

Vous pouvez maintenant appuyer sur l’icône du bouton Digital Crown qui s’affiche sur l’écran de l’iPhone ou utiliser la montre avec des commandes tactiles. Et il en va de même pour le bouton latéral. Oui, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tout en reflétant la montre.

Par exemple, si vous souhaitez accéder à l’application Activité, appuyez simplement sur l’icône Digital Crown, puis sélectionnez Activité, toutes les statistiques s’afficheront sur l’écran de votre iPhone et vous pourrez en explorer davantage en glissant vers la droite. C’est ça.

Vous voulez toujours en savoir plus sur Apple Watch Mirroring ? Ensuite, laissez un commentaire dans la zone de commentaire.

Articles Liés: