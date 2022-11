Comment mettre à jour une montre avec WearOS

Nous expliquons quelles sont les étapes pour mettre à jour une montre intelligente fournie avec WearOS à l’intérieur. Profitez de toutes les actualités avec la dernière version sur votre smartwatch !

WearOS, comme Android ou tout autre système d’exploitation, reçoit des mises à jour de temps en temps. L’intention de Google lors du lancement de nouvelles versions est habituelle dans ces cas. D’une part, les trous de sécurité sont fermés, assurant la sécurité de l’appareil. Et, d’autre part, de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, des modifications esthétiques sont implémentées dans l’interface ou des bugs sont corrigés. Si vous avez déjà mis la main sur l’une des meilleures montres connectées du marché avec WearOS, le moment est venu de la mettre à jour vers la dernière version de l’OS.

Dans ce guide, nous expliquons les étapes à suivre pour mettre à jour une montre avec WearOS. De plus, nous vous indiquons quelles sont les conditions que vous devez remplir pour continuer à recevoir de nouvelles versions. Enfin, nous examinons les instructions de téléchargement des mises à jour de vos applications préférées pour votre smartwatch.

Exigences pour mettre à jour votre montre WearOS

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est bon de prêter attention à un avertissement provenant directement de l’équipe d’assistance de Google. Est la suivante:

Pour tirer le meilleur parti de votre montre, celle-ci doit être parfaitement à jour. Seules les montres avec Wear OS 2 ou version ultérieure peuvent recevoir des mises à jour.

Dans cet esprit, cela ne fait pas de mal que nous vous montrons comment vérifier la version actuelle de votre montre. Voici les étapes :

Appuyez sur l’écran pour l’allumer. Entrez dans la liste des applications avec le bouton d’alimentation. Ouvrez les paramètres de l’appareil. Entrez dans la section Système. Cliquez sur Informations puis sur Versions.

Cette section indique la version du système et le type de système dont vous disposez. N’oubliez pas que si la montre a quelques années, l’étiquette Android OS peut apparaître, en référence claire à l’ancien Android Wear. Les deux informations vous permettent de savoir si votre smartwatch est toujours prise en charge ou non.

Étapes pour mettre à jour une montre avec WearOS

Google rapporte que sur les montres WearOS, les mises à jour automatiques sont la norme. Cela indique que vous avez probablement déjà la dernière version disponible car votre appareil s’est chargé de la télécharger pendant le chargement ou pendant que vous ne l’utilisiez pas pendant la nuit. Cependant, ce système automatisé échoue parfois. Dans ce cas, vous serez obligé d’obtenir la mise à jour manuellement.

Procédez comme suit pour télécharger la dernière version du système sur votre smartwatch :

Activez l’écran et entrez les paramètres. Appuyez sur Système, puis sur À propos. Faites défiler vers le bas de la liste et appuyez sur Mises à jour système.

S’il existe une nouvelle version, la montre la téléchargera. Attendez la fin de l’installation pour profiter des nouveautés de WearOS.

Mettre à jour les applications sur une montre connectée WearOS

Le système d’exploitation n’est pas le seul composant logiciel qui reçoit des mises à jour. Dans le Google Play Store, vous avez une section dédiée aux nouvelles versions des applications installées.

Voici comment télécharger les mises à jour d’applications sur une smartwatch avec WearOS :

Connectez la montre au Wi-Fi. Vérifiez si vous êtes connecté avec votre compte Google. Ouvrez la liste des applications et localisez le Play Store. Balayez vers le bas et appuyez sur Mes applications. Si le message Mises à jour disponibles s’affiche, téléchargez chaque mise à jour individuellement ou appuyez sur Tout mettre à jour.

Lorsque le message Mises à jour disponibles ne s’affiche pas, cela indique que toutes les applications sont à jour. Il est crucial de vous assurer que vous disposez des dernières versions de vos applications. Parce que? Principalement, parce que les mises à jour des applications corrigent les bugs, appliquent les correctifs de sécurité et ajoutent de nouvelles fonctionnalités, tout comme le système d’exploitation. De plus, certaines fonctionnalités de WearOS sont liées à une application du même nom qui est installée sur l’appareil. Et il reçoit de nouvelles versions via le Play Store.

Ma montre connectée WearOS ne se met pas à jour. Qu’est-ce que je fais?

Parfois, les mises à jour ne s’installent pas automatiquement ou la montre ne parvient pas à les télécharger. Cela pourrait arriver?