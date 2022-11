Comment réinitialiser un iPhone sans code et sans iTunes ?

De nombreuses situations peuvent conduire à réinitialiser iPhone sans code sans iTunes, mais vous ne connaissez peut-être pas les informations du compte Apple ID pour déverrouiller un iPhone sans le code. Une réinitialisation d’usine peut ramener un téléphone à son état par défaut, prêt à être configuré avec un nouvel utilisateur même avec un mot de passe iPhone oublié. Un téléphone sur lequel est enregistré un Apple ID peut rendre très difficile l’effacement d’un iPhone sans l’email et le mot de passe. Dans cet article, nous allons voir comment réinitialiser un iPhone, c’est parti !

Que ferons-nous après avoir oublié le mot de passe de l’écran de verrouillage de l’iPhone sans iTunes?

Si vous avez oublié votre mot de passe iPhone, pas de panique, en lisant cet article, vous obtiendrez deux solutions gratuites et l’une des solutions les plus rapides et les plus pratiques.

Il existe plusieurs façons différentes de tenter de rétablir les paramètres d’usine d’un iPhone. Dans cet article, nous vous montrerons comment réinitialiser un iPhone via les réglages d’usine, comment utiliser un logiciel spécial lorsque vous n’avez pas votre identifiant Apple, et comment utiliser iTunes pour réinitialiser votre iPhone.

Comment réinitialiser un iPhone sans code et sans iTunes?

Méthode 1. La solution la plus rapide et la plus pratique pour réinitialiser un iphone sans code et sans itunes

Tenorshare 4uKey est une solution tout-en-un pour déverrouiller votre iPhone, iPad et iPod. Il peut réinitialiser iPhone sans code sans iTunes, supprimer le code d’accès de votre appareil dans toutes les situations sans l’Apple ID et le mot de passe. Que votre appareil soit indisponible, que l’écran soit cassé, que votre Apple ID soit désactivé ou que vous ayez oublié le code d’accès, il fonctionne dans tous les cas. Il vous aide à éliminer la situation en un rien de temps. Il est capable de supprimer le code d’accès, le code d’accès à l’écran et l’écran de connexion MDM.

La meilleure partie est que vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey sans expérience ni expertise. Il vous suffit de suivre quelques étapes simples, et le tour est joué. Si vous recherchez une solution pour réinitialiser un iPad verrouillé et qui peut même supprimer Face ID, vous pouvez utiliser Tenorshare 4uKey. Il fonctionne sur toutes les versions d’iOS/iPadOS, tous les modèles d’iPad/iPhone et est disponible pour les ordinateurs MAC et PC.

Étape 1 : Téléchargement Gratuit Tenorshare 4Ukey et installez le logiciel sur votre ordinateur. Lancez ensuite le logiciel et sélectionnez l’option « Unlock Apple ID ». L’écran suivant s’affiche :

Étape 2 : Vous verrez différentes options sur votre écran. Par défaut, le mode de déverrouillage de l’iPhone est sélectionné. Cliquez sur Start.

Vous verrez différentes options sur votre écran. Par défaut, le mode de déverrouillage de l’iPhone est sélectionné. Cliquez sur Start. Étape 3 : Connectez votre iPad à l’ordinateur, et le logiciel détecte automatiquement l’appareil. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Connectez votre iPad à l’ordinateur, et le logiciel détecte automatiquement l’appareil. Cliquez sur Suivant pour continuer. Étape 4 : Vous devez entrer en mode de récupération pour réinitialiser votre appareil. Vous verrez les instructions étape par étape sur le logiciel. Suivez-les et mettez votre appareil en mode de récupération.

Vous devez entrer en mode de récupération pour réinitialiser votre appareil. Vous verrez les instructions étape par étape sur le logiciel. Suivez-les et mettez votre appareil en mode de récupération. Étape 5 : Le logiciel détectera le micrologiciel approprié pour l’iPad. Vous devez sélectionner l’emplacement sur votre ordinateur et cliquer sur le bouton Télécharger. Le téléchargement du micrologiciel se fera tout seul.

Le logiciel détectera le micrologiciel approprié pour l’iPad. Vous devez sélectionner l’emplacement sur votre ordinateur et cliquer sur le bouton Télécharger. Le téléchargement du micrologiciel se fera tout seul. Étape 6 : Enfin, cliquez sur Start to Remove. Le logiciel va commencer le processus de réinitialisation. Vous devez attendre quelques minutes. Vous verrez le message de suppression du verrou sur le logiciel. Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil.

Vous trouverez également 3 solutions pour réinitialiser iPhone sans code dans cette vidéo :

Méthode 2. Déverrouiller un iPhone quand on a oublié le mot de passe avec iCloud

C’est la seconde solution possible pour débloquer un iPone désactivé mais comporte quelques prérequis qui peuvent être bloquant. Votre iPad doit en effet être connecté à votre compte iCloud et la fonction « Trouver mon iPhone » doit être activée. Vous pouvez ensuite effacer l’iPhone avec l’aide d’iCloud.com. Voici comment cela fonctionne :

Étape 1 : Visitez le site iCloud.com et connectez-vous à votre compte.

Visitez le site iCloud.com et connectez-vous à votre compte. Étape 2 : Sélectionnez maintenant Trouver mon iPhone > Cliquez sur « Tous les appareils » et choisissez votre appareil.

Sélectionnez maintenant Trouver mon iPhone > Cliquez sur « Tous les appareils » et choisissez votre appareil. Étape 3 : Appuyez sur « Effacer iPhone » et il va commencer à effacer tous vos fichiers de votre iPad.

Conclusion

Lorsqu’il s’agit d’appareils iOS, vous devez être très prudent lorsque vous saisissez plusieurs fois le mot de passe iPhone oublié, sinon vous serez complètement verrouillé et vous devrez savoir comment réinitialiser un iPhone. Cet article présente plusieurs méthodes pour déverrouiller un iPhone sans le code, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, l’utilisation d’iTunes n’est pas conviviale et se bloque souvent, et l’effacement des données à l’aide de l’option Find My entraîne une perte totale des données. Cependant, nous vous recommandons vivement d’essayer 4uKey pour savoir comment réinitialiser iPhone sans code sans iTunes, car son taux de réussite est élevé et vous pouvez effectuer le processus en quelques minutes.