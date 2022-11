Regardez la Coupe du monde au Qatar aujourd’hui: horaires et comment regarder les matchs de l’Uruguay, du Brésil et des autres équipes

L’Uruguay, le Portugal et le Brésil font leurs débuts aujourd’hui à la Coupe du monde au Qatar. Vous pouvez ainsi suivre leurs matchs en direct.

La quatrième journée de la Coupe du monde Qatar 2022 se joue aujourd’hui, et nous allons vous dire comment suivre en direct les quatre matchs des groupes G et H qui se déroulent ce jeudi 24 novembre.

Aujourd’hui est le jour de la première de certaines des équipes préférées de la Coupe du monde, dont l’Uruguay, le Portugal ou le Brésil.

Nous vous avons déjà montré comment regarder la Coupe du monde de football du Qatar sur votre mobile, en plus de vous montrer les meilleures applications pour regarder la Coupe du monde gratuitement. Maintenant, nous allons vous dire comment vous pouvez regarder les matchs du 22 novembre en direct : les heures, les chaînes où ils sont diffusés et s’il y a ou non la possibilité de regarder les matchs gratuitement.

Calendrier des matchs du 24 novembre

Ce jeudi, quatre matchs différents auront lieu qui affronteront des équipes des groupes G et H. Vous pourrez suivre les matchs depuis votre mobile, tablette, télévision ou PC via les différentes plateformes et chaînes qui les diffuseront, à partir de 11h. :00 heure espagnole .

Bien que vous puissiez facilement avoir le calendrier de la Coupe du monde sur votre mobile, nous allons vous rappeler l’heure des matchs (en heure de la péninsule espagnole) :

Suisse – Cameroun : 11h00

Uruguay – Corée du Sud : 14h00

Portugal – Ghana : 17h00

Brésil – Serbie : 20h00

Comment regarder les matchs en ligne

En France, seul le match entre le Portugal et le Ghana est diffusé gratuitement. Vous pouvez le suivre en direct via RTVE 1 sur votre téléviseur, via le site Web de RTVE ou via son application mobile.

RTVE Jouer

Si vous avez contracté le forfait Movistar +, vous pouvez regarder tous les matchs en direct via son application mobile ou depuis le navigateur via son site Web.

Movistar+

D’autre part, il y a aussi la possibilité de regarder tous les matchs via Gol Mundial, le service de paiement qui est au prix de 19,99 euros et offre un accès à l’intégralité de la Coupe du monde, via son site Web ou via son application pour smartphones.

Objectif mondial