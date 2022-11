Regardez la Coupe du monde au Qatar aujourd’hui: horaires et comment regarder les matchs du Mexique, de la France et des autres équipes

L’Argentine, la France et le Mexique disputent aujourd’hui des matches de Coupe du monde au Qatar. Découvrez comment vous pouvez les suivre en direct.

Aujourd’hui, la deuxième journée de la Coupe du monde de football Qatar 2022 est célébrée, avec des matchs de certaines des équipes favorites pour remporter la compétition. L’Argentine, la France, le Mexique et la Pologne font partie des meilleures équipes aujourd’hui, et si vous souhaitez suivre leurs matchs en direct et en ligne, nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire.

Nous vous avons déjà montré comment regarder la Coupe du monde de football du Qatar sur votre mobile, en plus de vous montrer les meilleures applications pour regarder la Coupe du monde gratuitement. Maintenant, nous allons vous dire comment vous pouvez regarder les matchs du 22 novembre en direct : les heures, les chaînes où ils sont diffusés et s’il y a ou non la possibilité de regarder les matchs gratuitement.

Calendrier des matchs du 22 novembre

Ce mardi, il y a un total de quatre jeux différents. Le premier est l’un des plus attendus : il s’agit d’Argentine vs. Arabie Saoudite. Bien que vous puissiez facilement avoir le calendrier de la Coupe du monde sur votre mobile, nous allons vous rappeler l’heure des matchs (en heure de la péninsule espagnole) :

Argentine – Arabie Saoudite : 11h00

Danemark – Tunisie : 14h00

Mexique – Pologne : 17h00

France – Australie : 20h00

Comment regarder les matchs en ligne

En France, aucun des matchs de cette journée n’est diffusé en clair, vous devrez donc recourir à l’une des plateformes de paiement pour pouvoir voir les matchs de ce mardi 22 novembre.

Si vous avez contracté le forfait Movistar +, vous pouvez regarder les matchs en direct via son application mobile ou depuis le navigateur via son site Web.

Movistar+

D’autre part, il y a aussi la possibilité de regarder tous les matchs via Gol Mundial, le service de paiement qui est au prix de 19,99 euros et offre un accès à l’intégralité de la Coupe du monde, via son site Web ou via son application pour smartphones.

Objectif mondial

Voir les résumés des matchs du 22 novembre

Si vous n’arrivez pas à temps pour regarder les matchs en direct, il est toujours possible de recourir aux résumés des matchs, publiés quelques heures seulement après leur fin. Ci-dessous, vous trouverez les résumés de la Coupe du monde du 22 novembre :

Argentine – Arabie Saoudite