Comment Samsung deviendra plus rapide avec les mises à jour Android

Samsung a un plan pour offrir à ses utilisateurs le meilleur support de mise à jour sur l’ensemble de la plate-forme Android.

Il semble que le géant Samsung soit déterminé à améliorer à la fois son image et sa prise en charge des mises à jour Android pour tous les appareils Galaxy, pas seulement les appareils phares, et c’est que selon une déclaration de Samsung elle-même publiée en Corée du Sud, ils veulent toujours être plus rapide et précis dans leurs mises à jour One UI et Android par extension.

Ce n’est pas le premier mouvement en ce sens que Samsung a fait ces derniers mois, puisque Séoul avait déjà annoncé le support le plus étendu et le plus complet pour la plateforme, avec pas moins de 4 mises à jour majeures d’Android pour certains de ses appareils et une longue durée. de 5 ans de support de sécurité garanti avec des correctifs mensuels, trimestriels ou semestriels qui seront publiés en fonction de l’âge de l’appareil spécifique.

Désormais, les développeurs de Samsung veulent montrer leur vitesse de mise à jour avec Android 13 et One UI 5, qui est arrivé en seulement 2 mois depuis la publication par Google, après avoir été mis à disposition du Galaxy S22 le 24 octobre. La réduction des temps est saillante, car il faut se rappeler qu’Android 12 a pris un peu plus de temps, mettant à jour le Galaxy S21 à partir du 9 novembre 2021 et avec un développement d’environ trois mois environ.

Samsung affirme que cela « reflète l’objectif d’apporter la dernière expérience mobile au plus grand nombre d’utilisateurs de Galaxy dans le monde aussi rapidement que possible », quelque chose sur lequel ils continueront à travailler après avoir renforcé la coopération avec Google et offert aux utilisateurs la possibilité d’aider activement avec leurs commentaires. à la fois dans les communautés de membres Samsung et dans les différents programmes bêta.

Samsung sera plus précis et plus rapide avec ses mises à jour One UI vers plus d’appareils Galaxy

Non seulement la vitesse a été évoquée, mais la déclaration de Samsung parle de l’objectif principal d’être plus précis avec les mises à jour One UI, en développant un code de meilleure qualité pour mettre à jour One UI plus rapidement sur plus d’appareils Galaxy.

L’idée est de continuer à nettoyer une personnalisation One UI qui a considérablement amélioré la fluidité et l’optimisation de TouchWiz et Samsung Experience, désormais caractérisée par une amélioration continue de l’expérience d’utilisabilité, de sécurité et de personnalisation, se rapprochant de ce que l’utilisateur recherche dans un téléphone intelligent Galaxy. .

Sans aucun doute, un bon travail que Samsung nous a montré ces dernières années, et que nous devons valoriser à sa juste mesure, puisque le géant sud-coréen a réussi à réorienter son travail avec une personnalisation qui était autrefois pleine de fonctionnalités sans signification, des retards dans son interface et qu’elle était excessivement lente dans ses modifications.

À ce jour, comme le Galaxy, il n’y a sûrement pas d’appareils Android avec un meilleur service après-vente, pas même ceux fabriqués par Google, et c’est quelque chose qui doit être reconnu et récompensé… Ou pas ?