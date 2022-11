Le moteur de recherche Google cache un mini-jeu de football multijoueur amusant : voici comment vous pouvez y jouer

La Coupe du monde de football est célébrée sur Google avec un mini-jeu multijoueur amusant.

À l’occasion du coup d’envoi de la Coupe du monde de football Qatar 2022, Google n’a pas voulu laisser passer l’occasion de cacher une amusante surprise sous la forme d’un mini-jeu dans son moteur de recherche, comme il l’a fait lors de précédents grands événements sportifs.

A cette occasion, cependant, le moteur de recherche a voulu aller plus loin en lançant le premier mini-jeu multijoueur intégré à Google. Son nom est « Mini Cup », et c’est un jeu addictif de tirs au but dans lequel les partisans de chaque équipe affronteront les autres, dans le but de marquer le plus grand nombre de buts.

Affrontez d’autres joueurs du monde entier dans Mini Cup, le mini-jeu de la Coupe du monde de Google

Pour accéder à Mini Cup, il vous suffit de rechercher « Football World Cup » dans le moteur de recherche Google depuis votre mobile. En plus du calendrier des matchs et d’autres informations intéressantes, vous verrez une icône bleue avec une balle apparaître dans le coin inférieur droit de l’écran.

Si vous touchez cette icône, vous entrerez directement dans le jeu Mini Cup, où vous pourrez choisir la confrontation entre les équipes que vous souhaitez, puis choisir votre équipe préférée.

Le fonctionnement du jeu est extrêmement simple : lorsque vous avez choisi votre sélection, il vous suffit de commencer à tirer des pénalités en dirigeant la balle vers l’écran avec votre doigt. C’est facile au début, mais le gardien de but de l’équipe adverse se déplacera de plus en plus vite. Lorsque vous échouez, le jeu sera terminé.

À la fin du jeu, vous pourrez voir le nombre de buts que vous avez marqués et le score total que votre équipe a atteint jusqu’à présent. Les données sont mises à jour en temps réel lorsque d’autres joueurs du monde entier décident de participer.