Comment accélérer le démarrage de votre mobile Xiaomi et économiser la batterie : Suivez cette astuce et démarrez votre mobile plus rapidement

Découvrez comment accélérer le démarrage et consommer moins de batterie en désactivant les applications de démarrage automatique sur votre Xiaomi.

Nous savons que les téléphones mobiles qui utilisent MIUI ont une couche de personnalisation qui, bien qu’il soit vrai qu’ils ont de nombreuses fonctionnalités curieuses, il est également bien connu que cette couche est généralement un peu plus lente et plus lourde que les autres couches de personnalisation d’autres sociétés.

Dans le cas de MIUI, ils ont progressivement corrigé ces problèmes lents, apportant de plus en plus de fraîcheur à la couche de personnalisation, essayant d’éliminer le bloatware pour MIUI 14. Même ainsi, aujourd’hui, en démarrant notre mobile, même s’il s’agit simplement d’appuyer sur un bouton , c’est un processus un peu lent.

Comment accélérer le démarrage de votre mobile Xiaomi

Pour accélérer le démarrage de notre terminal Xiaomi, nous devons supprimer les applications de démarrage automatique. Ces applications obligent le système à les charger pendant le démarrage, ce qui augmente le temps de chargement initial du système d’exploitation.

Il peut être bon que certaines applications se chargent automatiquement au démarrage de notre téléphone si nous voulons conserver certaines fonctionnalités spéciales ou si nous voulons que l’application se charge plus rapidement lorsque nous la lançons, mais dans la plupart des cas, laisser les applications suffira absolument rien désactivé.

Pour cette raison, nous avons une astuce rapide avec laquelle nous pouvons désactiver les applications de démarrage automatique et ce n’est autre que désactiver les applications de démarrage automatique à partir des paramètres. Nous devons suivre ces étapes :

Nous allons dans les paramètres de notre appareil

Dans les paramètres, nous recherchons le démarrage automatique et sélectionnons le démarrage automatique avec l’icône de sécurité.

Une fois à l’intérieur, nous pouvons voir toutes les applications qui se lancent automatiquement.

Nous décochons les applications que nous ne souhaitons pas démarrer automatiquement par le système.

Si nous cliquons sur les trois points d’option dans le coin supérieur droit, nous pouvons également décocher les applications système.

On redémarre notre téléphone pour vérifier si le démarrage est cette fois plus fluide.

Nous devons être prudents avec les applications que nous voulons désactiver leur démarrage automatique car certaines applications peuvent avoir besoin de démarrer automatiquement pour offrir la meilleure expérience. La même chose peut arriver avec les applications système.

Pourtant, nous ne devrions pas nous inquiéter du tout. Le système ne va pas casser ou cesser de fonctionner. Simplement, le chargement des applications sera un peu plus lent la première fois que nous les démarrerons mais grâce à leur désactivation nous aurons un système plus fluide qu’auparavant.

Votre mobile Xiaomi démarrera non seulement plus rapidement mais consommera moins de batterie

Le réglage des applications de démarrage de notre terminal Xiaomi aide non seulement notre terminal à démarrer plus rapidement, mais aide également à contrôler les applications qui déchargent la batterie. Le contrôle de ces applications permet d’économiser la batterie de notre appareil mobile.

Android a fait beaucoup d’efforts au fil des ans pour ajuster la consommation de la batterie avec des applications exécutées en arrière-plan. MIUI, pour sa part, a également proposé des paramètres personnalisés dans sa couche de personnalisation pour aider à cette tâche, mais même ainsi, ils consommeront de la batterie en étant en arrière-plan lors de l’utilisation du système pour vérifier, envoyer des notifications…

De plus, nous aidons également la RAM de notre appareil. Étant une couche lourde, MIUI utilise généralement la RAM pour inclure les applications et les processus nécessaires au système. La désactivation des applications de démarrage automatique garantira que la RAM n’est pas si pleine et nous aurons un terminal beaucoup plus fluide dès le départ.