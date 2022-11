Comment télécharger l’intégralité de votre archive Twitter pour ce qui peut arriver

L’avenir de Twitter est en danger. Découvrez comment vous pouvez télécharger un fichier avec toutes vos données au cas où la plateforme fermerait ses portes.

Après la décision de centaines d’employés de ne pas accepter les conditions de travail imposées par Elon Musk, Twitter semble traverser un moment critique de son histoire, et il n’est pas certain que le réseau social va réussir. Même si le sien Musk a plaisanté à ce sujet, certains utilisateurs de la plateforme se sont montrés inquiets de ce qui pourrait arriver à toutes les données partagées durant ces années sur la plateforme. Pour cette raison, nous allons vous expliquer comment vous pouvez télécharger toutes les informations de Twitter.

Et c’est que, comme de nombreuses autres plates-formes, Twitter conserve un historique des données collectées au fil des ans, que chaque utilisateur peut demander et télécharger pour les protéger. Nous vous expliquerons étape par étape comment procéder.

Téléchargez vos informations de Twitter étape par étape

Pour le moment, l’option de téléchargement d’informations depuis Twitter n’est disponible que dans la version Web du service. Il n’est pas possible d’obtenir les données via l’application mobile du réseau social.

Cela étant dit, le processus de téléchargement des données Twitter est le suivant :

Ouvre Twitter dans le navigateur Cliquez sur l’icône à trois points dans la barre latérale, avec le texte « Plus d’options ». De là, accédez à la section « Paramètres et support ». Allez dans la section « Votre compte », et de là à « Télécharger un fichier avec vos données ». Saisissez votre mot de passe et cliquez sur « Demander un fichier ».

C’est tout. Après un certain temps (jusqu’à 24 heures ou plus, selon Twitter), vous recevrez un fichier ZIP contenant des données telles que les informations de votre compte, l’historique, les applications et les appareils, l’activité, les centres d’intérêt et le contenu sur votre adresse e-mail. Les données. Vous recevrez également une notification dans l’application Twitter lorsque le fichier sera prêt à être téléchargé.