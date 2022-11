Les meilleurs écouteurs Xiaomi : guide d’achat 2022

Choisissez votre nouveau casque Xiaomi en toute sérénité grâce à ce guide d’achat dans lequel nous vous donnons toutes les informations nécessaires avant achat.

Xiaomi s’est toujours caractérisé par un large catalogue de produits les plus variés. Mobiles, powerbanks, scooters, balances et même brosses à dents. Cependant, nous souhaitons concentrer ce guide sur un autre de ses produits les plus aboutis, les écouteurs, un accessoire indispensable aujourd’hui.

Choisir les écouteurs Xiaomi qui correspondent le mieux à vos besoins en toute sécurité est compliqué, car il existe de nombreux modèles que la firme propose à la vente. Pour faire la lumière sur la question, nous avons préparé ce guide dans lequel nous recommandons les meilleurs écouteurs Xiaomi. Nous prévoyons déjà qu’il s’agit d’une sélection variée, vous pouvez trouver des écouteurs à tous les prix. Commençons!

Top des meilleurs écouteurs Xiaomi

Quelques années se sont écoulées depuis que Xiaomi a lancé ses premiers écouteurs sur le marché avec la même stratégie qu’avec le reste de ses produits, c’est-à-dire une bonne qualité en échange d’un prix abordable.

Après avoir analysé le catalogue complet des écouteurs Xiaomi, nous parlerons des meilleurs modèles que vous pouvez actuellement acheter. Nous le répétons, il s’agit d’une sélection variée pour s’adapter aux différents besoins des utilisateurs.

Xiaomi Buds 3T Pro

Parmi les meilleurs écouteurs Xiaomi figurent les Xiaomi Buds 3T Pro, avec un design élégant et des embouts en silicone pour obtenir une bonne prise en main. Quant à la couleur, vous pouvez les acheter en noir ou en blanc. À l’intérieur, ils montent des pilotes dynamiques de 10 millimètres pour offrir une qualité sonore optimale. Lorsque vous souhaitez réduire le bruit, activez simplement la suppression active du bruit.

Ces Xiaomi Buds 3T Pro utilisent la connectivité Bluetooth 5.2 pour obtenir une bonne connexion avec les téléphones portables, tablettes et autres appareils. Attention, ils sont compatibles avec le codec audio LHDC 4.0 et peuvent générer un effet sonore à 360 degrés, vous écouterez la musique comme si vous étiez à un concert.

Un autre aspect important est celui de la batterie, qui atteint 6 heures de musique et 24 heures au total avec le boîtier de charge. Soit dit en passant, ce dernier prend en charge la recharge sans fil. Les Xiaomi Buds 3T Pro ont un prix de vente conseillé de 169,99 euros et vous pouvez les acheter dans la boutique en ligne Xiaomi.

Redmi Buds 3 Pro

Les Redmi Buds 3 Pro sont l’un des écouteurs les plus remarquables du catalogue Xiaomi en raison de leur bon rapport qualité-prix. Tout d’abord, il convient de mentionner que ce modèle a un prix de vente conseillé de 69,99 euros. C’est le montant à débourser pour des écouteurs sans fil vraiment confortables pour deux raisons : leur poids de seulement 4,9 grammes par écouteur et leurs embouts en silicone, disponibles en trois tailles différentes.

Ces écouteurs Xiaomi intègrent des pilotes de 9 millimètres et une puce Qualcomm QCC3040 qui leur permet de prendre en charge le codec aptX Adaptive via Bluetooth 5.2. Ensemble, les deux fonctionnalités offrent une bonne qualité audio. De plus, ces Redmi Buds 3 Pro disposent d’une suppression du bruit jusqu’à 35 dB et d’un mode transparence, pour entendre plus clairement les sons extérieurs sans avoir à retirer les écouteurs.

Les Redmi Buds 3 Pro disposent de Bluetooth 5.2 pour se connecter jusqu’à deux appareils simultanément. De plus, sa batterie peut atteindre 6 heures de lecture avec la suppression du bruit désactivée, 28 heures avec le boîtier de charge. Si l’annulation du bruit est utilisée, ces chiffres sont légèrement réduits. Enfin, il prend en charge la charge rapide et la charge sans fil.

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite

Si vous cherchez quelque chose de plus abordable, faites attention aux Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, car ils ont beaucoup à offrir. La première chose est un design moderne et ergonomique qui s’adapte bien à l’oreille. À l’intérieur, ils sont équipés de diaphragmes dynamiques de 6 mm pour que vous puissiez écouter chaque chanson en détail.

Ils disposent d’une connectivité Bluetooth 5.2 et d’une connexion facile avec d’autres appareils avec lesquels ils ont déjà été couplés auparavant. Sortez-les du boîtier, mettez-les et la connexion est établie. Ils offrent également une faible latence pour les jeux, un microphone antibruit pour que vous puissiez les utiliser lors des appels et des commandes tactiles.

Concernant l’autonomie, vous pouvez les utiliser pendant 5 heures d’affilée et 18 heures au total en utilisant le boîtier de charge. Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite ont un prix d’origine de 29,99 euros, mais ils sont généralement moins chers sur Amazon et dans la boutique Xiaomi.

Mes véritables écouteurs sans fil 2S

Les autres écouteurs Xiaomi que vous devriez ajouter à votre liste d’achats possibles sont les Mi True Wireless 2S, avec une autonomie plus longue que celle du Wireless 2. Ces écouteurs, qui prennent en charge la charge sans fil Qi, ont une batterie qui atteint 5 heures de lecture , durée pouvant être prolongée jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier de charge.

Grâce à la nouvelle technologie de transmission synchrone binaurale, ce modèle permet une reproduction sonore simultanée dans les écouteurs gauche et droit. Son double microphone fonctionne pour réduire le bruit ambiant et reconnaître clairement la voix, ce qui est très pratique pour les appels téléphoniques.

En ce qui concerne la qualité sonore, ces Mi True Wireless 2S ont un diaphragme de 14,2 mm qui offre des basses pleines et profondes, des aigus clairs et clairs et une gamme lisse très naturelle. Ce modèle a été mis sur le marché au prix de 79,99 euros, bien qu’il soit possible de les trouver à un prix inférieur grâce aux offres de magasins comme Amazon ou PcComponentes.

Mes vrais écouteurs sans fil Basic 2

Une autre bonne alternative dans le catalogue des casques Xiaomi est le Mi True Wireless Earbuds Basic 2, au prix de seulement 19,99 euros. Ce sont des écouteurs au design très simple qui se composent de coussinets en silicone pour une bonne prise en main. De plus, ils disposent d’un bouton physique pour contrôler leur fonctionnement.

Ils intègrent des haut-parleurs de 7,2 millimètres pour offrir une qualité sonore correcte, ainsi qu’une technologie de réduction du bruit pour écouter la musique plus clairement. Vous pouvez facilement les connecter à vos appareils grâce au Bluetooth 5.0 et ils disposent d’une batterie pouvant atteindre 4 heures de lecture. Si vous utilisez le boîtier de charge, cette autonomie peut atteindre 12 heures de lecture. Bref, de bons écouteurs sans fil pas chers.

Quel est le meilleur casque Xiaomi ?

Les meilleurs écouteurs Xiaomi sont les Xiaomi Buds 3T Pro, car ils rassemblent les fonctionnalités les plus avancées au meilleur prix. Nous l’avons déjà vu, ils proposent un design très confortable et une très bonne qualité sonore. De plus, ils annulent également le bruit jusqu’à 40 dB afin que vous puissiez encore mieux vous concentrer lorsque vous écoutez de la musique dans des environnements bruyants. Si on ajoute l’autonomie de 24h, on voit qu’on a affaire à de très bons écouteurs sans fil.

