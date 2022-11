Comment récupérer des images WhatsApp supprimées avec Tenorshare UltData pour Android

Souhaitez-vous récupérer les photos les plus anciennes de votre WhatsApp ? Avec UltData, c’est possible.

Au fil des années, il est normal que notre WhatsApp accumule des centaines et des centaines de fichiers tels que des photos et des vidéos, qu’il est très facile pour eux de finir par se perdre sur notre mobile. Cela se produit parce que nous ne gardons pas un contrôle rigoureux des copies de sauvegarde de l’application, un problème qui s’aggrave lorsque nous supprimons une ancienne photo par erreur.

Maintenant, si pour une raison quelconque votre sauvegarde WhatsApp n’est pas à jour et que vous devez récupérer une photo ou une vidéo supprimée, il existe une méthode sûre et gratuite qui a un très bon taux de réussite. Il s’agit de Tenorshare UltData, un outil qui, en plus d’être utilisé pour récupérer des messages WhatsApp supprimés, fonctionne également avec des images.

Nous parlons de ce qui est peut-être le meilleur programme de récupération de données mobiles, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site Web de Tenorshare. Vous verrez que l’outil fonctionne de manière très simple, pouvant récupérer des images supprimées de votre WhatsApp en quelques étapes.

Comment récupérer des images WhatsApp supprimées avec UltData pour Android

Si vous souhaitez récupérer des images ou des vidéos WhatsApp supprimées sans sauvegarde ni accès root, il vous suffit de télécharger et d’installer Tenorshare UltdDta sur votre PC ou votre appareil MacOS.

Télécharger gratuitement Tenorshare UltData

Une fois que vous l’avez installé sur votre ordinateur, vous devrez démarrer le programme et cliquer sur l’option qui dit Récupérer les données WhatsApp. À partir de là, le processus est assez simple, il faut suivre les différentes étapes qui apparaissent à l’écran.

La première chose que vous devrez faire après avoir démarré le programme et connecté votre mobile à l’ordinateur avec le câble USB est d’activer le débogage USB sur votre Android. Il s’agit d’un paramètre un peu caché, il peut donc être une étape problématique pour certains utilisateurs. Si c’est votre cas :

Si vous rencontrez des problèmes avec cette étape, ne désespérez pas. Dans Tenorshare UltData, vous trouverez divers tutoriels pour le réaliser, cliquez sur le lien qui dit « Activer le débogage USB sur différentes marques de téléphones » et c’est tout.

De là, vous devrez autoriser le programme afin qu’il puisse fonctionner sur votre ordinateur. Cliquez sur Accepter dans les différents menus qui apparaîtront et c’est tout.

Une fois cela fait, votre mobile Android sera correctement connecté à la fois à l’ordinateur et à l’outil, il vous suffit donc de cliquer sur Démarrer pour analyser votre WhatsApp. Il est nécessaire que vous mainteniez la session WhatsApp démarrée, sinon il pourrait y avoir des problèmes avec la récupération des fichiers. De la même manière vous devrez vous assurer d’activer la sauvegarde au sein de WhatsApp, pour cela :

Accédez aux paramètres WhatsApp dans l’application. Cliquez sur l’icône des trois points en haut à droite.

Entrez dans le menu de discussion.

Entrez l’option de sauvegarde.

Activez la sauvegarde Google Drive.

Lorsque la sauvegarde est prête, vous devrez revenir au logiciel Tenorshare et cliquer sur Continuer, puis vous verrez que le programme commence à analyser votre mobile Android pour trouver les fichiers supprimés dans WhatsApp.

Après le scan, vous verrez que l’outil aura trouvé et catalogué un grand nombre de fichiers différents : audios, photos, messages, documents… Dans ce cas, il vous suffira de sélectionner les images ou vidéos et de cliquer sur Récupérer . À ce stade, si ce que vous avez vu vous intéresse, vous devrez payer l’outil. Plus facile impossible.

Tout ce que Tenorshare UltData peut faire pour vous

Comme vous l’avez vu dans le tutoriel, l’outil vous permet non seulement de récupérer des images et des vidéos WhatsApp supprimées, mais également des messages, des notes vocales, des documents et, finalement, des fichiers de toutes sortes.

De plus, UltData peut « fouiller » dans votre appareil pour localiser, toujours en toute sécurité et confidentialité, les fichiers et messages que vous avez pu supprimer en dehors de WhatsApp (pensez à Google Drive ou aux contacts ou messages supprimés). C’est précisément pour cette raison qu’il s’agit d’un outil très utile à utiliser en cas de panne du système ou pour les téléphones mobiles endommagés.

Télécharger gratuitement Tenorshare UltData

Tenorshare UltData peut être téléchargé gratuitement et est compatible avec plus de 6 000 appareils différents, fonctionnant également sans avoir besoin de rooter le terminal.