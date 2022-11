Voici comment prendre des captures d’écran sur votre iPad en utilisant des gestes avec iPadOS 16

Pendant des années, les utilisateurs ont pu prendre des captures d’écran de leurs iPhones et iPads en appuyant sur une combinaison de boutons physiques. Mais dans les versions récentes d’iPadOS, comme iPadOS 16, il existe un autre moyen de prendre rapidement des captures d’écran de votre iPad sans appuyer sur aucun bouton. Continuez à lire pendant que nous détaillons comment prendre des captures d’écran sur iPad en utilisant uniquement des gestes.

Différentes façons de prendre des captures d’écran sur iPad avec iPadOS 16

La façon la plus courante de prendre des captures d’écran sur l’iPad consiste à appuyer sur les boutons matériels. Si vous avez un iPad avec un bouton d’accueil, appuyez simultanément puis relâchez le bouton d’alimentation et le bouton d’accueil. Sur les nouveaux modèles d’iPad, appuyez et relâchez simultanément le bouton latéral et n’importe quel bouton de volume pour prendre une capture d’écran.

Mais ce que certaines personnes ne savent pas, c’est qu’il existe deux autres façons de prendre des captures d’écran sur l’iPad sans appuyer sur aucun bouton. Par exemple, vous pouvez balayer depuis le coin inférieur gauche de l’écran avec Apple Pencil pour capturer une capture d’écran sur l’iPad. Mais même si vous n’avez pas d’Apple Pencil, vous pouvez utiliser ce geste. Voici comment:

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPad

sur votre iPad Allez à la Général menu puis choisissez le Gestes option

menu puis choisissez le option S’assurer « Autoriser le doigt à balayer du coin » est autorisé

» est autorisé Choisissez l’action que vous voulez lors du balayage depuis les coins gauche et droit

Autres gestes que vous pouvez activer sur votre iPad

L’avantage de ce paramètre est qu’il vous permet également de configurer des gestes pour déclencher d’autres actions sur votre iPad en plus de prendre des captures d’écran. Par exemple, vous pouvez également faire glisser votre doigt ou Apple Pencil depuis le coin de l’écran pour créer une note rapide.

Dans le même temps, iPadOS 16 offre toujours les gestes multitâches classiques de l’iPad. Avec ces gestes, vous pouvez utiliser quatre ou cinq doigts pour glisser entre les applications ouvertes ou revenir à l’écran d’accueil. Tous ces gestes peuvent également être activés ou désactivés à tout moment en allant dans le menu Gestes de l’application Paramètres.

En savoir plus sur iPadOS 16

iPadOS 16 est livré avec un tas de nouvelles fonctionnalités, telles que Stage Manager, iCloud Shared Photo Library, Focus Filters, une nouvelle application Météo, des traductions avec l’appareil photo et des améliorations de l’application Fichiers.

