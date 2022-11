Comment créer un visage personnalisé pour une smartwatch Android

Fatigué des cadrans que votre montre intelligente apporte ? Nous vous expliquons, étape par étape, comment vous pouvez créer un cadran de montre personnalisé pour votre smartwatch Android.

L’une des caractéristiques d’Android est sa grande capacité de personnalisation et nous pouvons également trouver cette fonctionnalité dans ses montres intelligentes, car celles-ci nous permettent de personnaliser l’écran de l’horloge avec une série de sphères ou de cadrans pouvant être installés à partir de l’application Android de chaque fabricant. .

Mais en plus de pouvoir personnaliser l’apparence de votre smartwatch avec les cadrans standard, vous avez également la possibilité de créer vos propres cadrans.

Pour cette raison, ci-dessous, nous allons vous expliquer en détail comment vous pouvez créer un cadran de montre personnalisé pour votre smartwatch Android.

Comment créer des visages personnalisés pour votre montre intelligente

Le moyen le plus simple de créer des cadrans de montre personnalisés pour votre smartwatch Android est d’utiliser l’une des multiples applications que vous pouvez trouver dans le Google Play Store pour une telle utilisation, mais ne vous inquiétez pas car pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné les deux meilleurs pour vous. : WatchMaker et Facer.

Comment créer des cadrans de montre personnalisés avec WatchMaker

WatchMaker est une application gratuite qui vous permet de télécharger des milliers de cadrans de montre personnalisés créés par l’utilisateur ou de concevoir le vôtre.

Avec cette application gratuite, vous pourrez créer des cadrans ronds et carrés pour une grande variété de montres intelligentes Android, y compris celles qui n’ont pas Wear OS, comme la Huawei Watch.

Lors de la conception de votre propre sphère, la première chose que vous devez prendre en compte est de savoir si vous préférez un design analogique ou numérique et, à partir de là, vous pourrez personnaliser les différents éléments de celui-ci, tels que le papier peint, la typographie, les couleurs et des raccourcis tels que le calendrier, les prévisions météo, l’activité physique ou le niveau de batterie restant.

WatchMaker est une application entièrement gratuite avec des publicités, mais si vous voulez en profiter au maximum, vous n’aurez pas d’autre choix que d’aller à la caisse et d’acheter la version « Premium » qui coûte 7,49 euros.

Cette version payante comprend 10 cadrans de montre uniques, 12 polices, 15 fonds d’écran et un concepteur de montre complet très utile pour créer vos cadrans personnalisés.

Google Play Store | WatchMaker 100 000 cadrans de montre (gratuit)

Comment créer des sphères personnalisées avec Facer

La deuxième alternative pour créer des visages personnalisés pour votre smartwatch Android est Facer, une application gratuite qui met à votre disposition plus de 100 000 visages créés par la communauté et vous permet également de concevoir le vôtre.

Comme l’application précédente, Facer est également compatible avec les montres intelligentes d’une grande variété de marques telles que Samsung, OPPO, Huawei, Mobvoi, ASUS, LG, Motorola, Sony, Polar, Fossil ou Montblanc.

La façon de concevoir des sphères personnalisées est différente de celle de l’application précédente, car dans Facer, la création des cadrans se fait via son site Web, et non dans l’application elle-même.

Ainsi, pour créer votre propre sphère personnalisée, vous devez accéder au site Web de son outil de conception de sphères, Facer Creator, vous inscrire à Facer ou vous connecter avec votre compte si vous l’avez déjà créé, choisir un type de sphère et ajouter les éléments que vous souhaitez. tu veux le même

Une fois cela fait, vous devrez également vous connecter à l’application pour que le cadran que vous venez de créer se synchronise avec votre smartwatch Wear OS.

Facer est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 0,09 euros à 43,99 euros, grâce à laquelle vous pouvez éliminer la publicité et débloquer des fonctions supplémentaires, bien que pour créer des sphères simples, vous n’aurez pas besoin de passer à la caisse.

Google Play Store | Facer – Fonds d’écran

Comment créer des visages personnalisés pour votre smartwatch Amazfit

Sur le marché des montres connectées Android, les appareils les plus populaires sont les montres de la société Amazfit, une marque filiale de Xiaomi qui possède un catalogue de montres connectées qui se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix.

Comme quelqu’un à la maison a sûrement un Amazfit, nous allons vous révéler deux façons de créer des visages personnalisés pour cette smartwatch : en utilisant son application officielle, Zepp et en utilisant un outil Web appelé Watchface Editor.

Comment créer des cadrans de montre personnalisés avec Zepp

Si vous souhaitez simplement créer un simple cadran de montre avec un fond d’écran personnalisé avec la photo de vos enfants ou de vos animaux de compagnie, le moyen le plus simple de le faire est d’utiliser l’application officielle Amazfit, Zepp.

Pour créer un visage personnalisé pour votre montre Amazfit avec cette application, la première chose que vous devez faire est de l’ouvrir sur votre mobile Android et de cliquer sur l’onglet Profil.

Ensuite, cliquez sur le nom de votre montre qui apparaît en haut et une fois dans ses options, appuyez sur le bouton Paramètres d’apparence de la montre.

Sur l’écran suivant, toutes les sphères fournies en standard avec l’application apparaîtront, mais puisque vous souhaitez créer la vôtre, cliquez sur l’option Personnaliser et choisissez l’un des trois modèles disponibles, qui sont tous numériques, car Zepp ne le fait pas. vous donne la possibilité de créer des sphères en version analogique.

Une fois cela fait, cliquez sur le bouton Changer la sphère d’arrière-plan, sélectionnez la photo que vous souhaitez mettre en fond d’écran en prenant une photo ou en en choisissant une depuis votre application Galerie ou depuis Google Photos, recadrez-la pour que la partie de l’écran soit photo qui vous intéresse le plus et cliquez sur le bouton Sélectionner qui apparaît dans le coin inférieur droit.

Enfin, appuyez sur l’option Sync watch face pour que le visage que vous venez de créer soit envoyé à votre smartwatch Amazfit.

Google Play Store | Zepp (anciennement Amazfit)

Comment créer des cadrans de montre personnalisés avec Watchface Editor

Mais si vous souhaitez créer un cadran totalement personnalisé pour votre montre Amazfit, la meilleure option est Watchface Editor, un outil Web totalement gratuit avec lequel vous pourrez concevoir vos propres cadrans à partir de zéro.

Watchface Editor est compatible avec Amazfit Bip, Amazfit Cor, Amazfit GTR et Amazfit Bip S et pour commencer à l’utiliser, il vous suffit d’accéder à son site Web, de cliquer sur le bouton Modifier et de commencer à sélectionner les éléments que vous souhaitez dans la colonne de droite. voulez inclure dans votre sphère.

De plus, ce site Web dispose également d’un outil complémentaire avec lequel vous pourrez créer vos images de fond appelé Créateur d’images, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur le bouton Créateur d’images.

Cette application demande un peu plus de dévouement que la précédente, mais une fois que vous avez appris à l’utiliser, vous pouvez déjà créer des visages totalement personnalisés pour votre montre intelligente.