Meilleurs téléphones POCO avec 5G : guide d’achat

Nous analysons le catalogue mobile POCO pour sélectionner les meilleurs modèles compatibles avec la connectivité 5G.

POCO a réussi à devenir l’un des fabricants de téléphones mobiles les plus populaires du marché en suivant la même stratégie que Xiaomi, c’est-à-dire avec des modèles très attractifs en termes de rapport qualité-prix. Dans le catalogue de plus en plus étendu de la firme, on trouve bien sûr des smartphones avec 5G. Si vous recherchez un mobile POCO compatible avec la technologie 5G, vous trouverez dans ce guide les meilleurs modèles du moment.

Au milieu de 2022, vous devez avoir un mobile 5G oui ou oui. Et c’est que cette connectivité s’est fortement démocratisée ces dernières années, vous permettant d’acheter un terminal avec 5G avec peu de différence de prix avec un 4G. De plus, la mise en place de ces réseaux 5G se généralise. Si vous souhaitez franchir le pas vers cette connectivité, vous trouverez dans le catalogue POCO des options de haute qualité.

Meilleurs téléphones POCO avec 5G

Dans le catalogue POCO, nous trouvons des mobiles 5G adaptés à différents budgets, que vous souhaitiez dépenser 600 euros à l’achat ou que vous disposiez de 200 euros pour votre nouveau mobile. C’est une entreprise très proche de Xiaomi, nous vous recommandons donc également de jeter un œil aux meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G.

Sans plus tarder, voyons quels sont les meilleurs mobiles POCO avec 5G et leurs principales caractéristiques.

POCO F4 GT 5G

Entre los mejores móviles POCO con 5G se sitúa el POCO F4 GT 5G, un monstruo con potencia extrema gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Además de darle esa fuerza descomedida, este chip también le proporciona conectividad 5G para conectarse a las redes más avanzadas du moment.

Comme nous vous le disions dans notre analyse du POCO F4 GT, ce terminal est la « bonne affaire » de l’année et il se déguise en mobile de jeu. En plus d’un processeur puissant, il dispose également d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui offre des images de haute qualité. D’autre part, il est livré avec MIUI 13 pour POCO basé sur Android 12, et il est sûr d’être l’un des premiers téléphones POCO à se mettre à jour vers Android 13.

Son système photographique est dirigé par un appareil photo principal de 64 mégapixels avec lequel vous pouvez prendre de bonnes photos. Une batterie de 4 700 mAh est responsable de l’autonomie qui arrive sans problème en fin de journée. De plus, vous n’avez besoin que de quelques minutes pour le recharger grâce à une charge rapide brutale de 120W. Sans aucun doute, ce POCO F4 GT 5G est l’un des téléphones au meilleur rapport qualité-prix du moment.

Lors de l’achat du POCO F4 GT 5G, vous pouvez choisir entre deux configurations différentes : une avec 8 Go + 128 Go pour 599,99 euros, et une autre avec 12 Go + 256 Go pour 699,99 euros. Vous pouvez actuellement l’acheter sur Amazon, PcComponentes et dans la boutique officielle Xiaomi.

POCO F4 GT 5G

POCO F4 5G

Le POCO F4 est l’un des meilleurs téléphones POCO que vous puissiez acheter, également avec une connectivité 5G. Dans ce cas, le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 870, avec un modem 5G intégré. C’est un processeur très, très puissant, avec ce mobile, vous n’aurez aucun problème à effectuer n’importe quelle tâche, même les plus exigeantes.

La majeure partie de sa façade est occupée par un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz. C’est un écran de très bonne qualité en tous points, du piqué à la fluidité. Si vous souhaitez déverrouiller rapidement le terminal, vous pouvez utiliser le lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit.

Comment configurer un mobile 5G pour qu’il se connecte bien au réseau

Dans l’analyse du POCO F4, nous avons vu qu’il monte un appareil photo principal de 64 mégapixels de haute qualité, avec lequel vous pouvez prendre des photos et des vidéos avec une bonne netteté et une bonne reproduction des couleurs. La batterie qu’il équipe à l’intérieur est de 4 500 mAh, de quoi arriver en fin de journée avec une seule charge. La charge rapide est de 67W, en une demi-heure la batterie est complètement chargée.

Le POCO F4 6 Go + 128 Go a un prix d’origine de 399,99 euros, tandis que la version 8 Go + 256 Go monte à 449,99 euros. La bonne chose est qu’il figure généralement dans de bonnes offres dans des magasins tels qu’Amazon, PcComponentes et le magasin officiel Xiaomi.

POCO F4 5G

POCO X4 GT 5G

Le rapport qualité prix du POCO X4 GT 5G est également excellent, il est impossible de trouver plus pour moins cher. Parmi ses nombreuses qualités, on retrouve la connectivité 5G, qui en fait également un excellent achat. Son cerveau est le MediaTek Dimensity 8100, un processeur qui offre des performances spectaculaires dans toutes les situations.

Un autre des grands atouts du terminal est la batterie de 5080 mAh, qui nous offre une journée et demie d’autonomie. Même si vous l’utilisez de manière intensive, vous n’aurez qu’à le recharger une fois par jour. En via le chargeur, le temps d’attente sera inférieur à une heure avec la charge rapide 67W.

Le POCO X4 GT 5G est l’une des meilleures options de son segment, il nous offre la puissance au meilleur prix.

On ne peut ignorer qu’il est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 144 hertz. C’est un très bon écran, avec lequel nous pouvons profiter de tout le contenu. Par exemple, vous pouvez voir les meilleures photos de qualité prises avec son système d’appareil photo, dirigé par un capteur principal de 64 mégapixels.

Ce POCO X4 GT 5G n’est disponible qu’avec 8 Go de RAM, bien que vous puissiez choisir entre 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Vous pouvez l’acheter chez PcComponentes, Amazon et dans la boutique officielle Xiaomi, où son prix baisse généralement. Vous pouvez en savoir plus dans notre analyse du POCO X4 GT.

POCO X4 GT 5G

POCO X4 Pro 5G

Si vous recherchez un mobile de milieu de gamme avec 5G, vous pouvez regarder le POCO X4 Pro 5G. Nous parlons d’un smartphone confortable, avec une épaisseur de seulement 8,1 millimètres. Les images sont affichées sur un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de haute qualité de 120 hertz. Les images sont accompagnées d’un son clair et équilibré fourni par ses deux haut-parleurs stéréo.

Le processeur de ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 695, avec un modem 5G intégré. En termes de puissance, il offre de bonnes performances en général. Attention, la surprise est cachée dans sa section photographique, puisqu’elle monte un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Dans l’analyse du POCO X4 Pro 5G, nous avons également fait remarquer que son autonomie est brutale, puisque la batterie de 5 000 mAh peut fournir jusqu’à deux jours d’autonomie avec une seule charge. Prend en charge une charge rapide de 67W, en seulement une demi-heure, la batterie atteint 100%. Ce POCO X4 Pro 5G est en vente sur Amazon et sur PcComponentes.

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

Enfin, dans le segment des 200 euros, le POCO M4 Pro 5G se démarque, un bon mobile pas cher avec la 5G. Il a un design agréable et confortable, avec un poids qui n’atteint pas les 200 grammes. Dans son utilisation, la qualité de son écran brille également, qui est grand, a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 hertz pour offrir des images fluides.

Sous le châssis, le processeur MediaTek Dimensity 810 fonctionne, avec un modem 5G pour que le terminal puisse se connecter à ces réseaux. En plus d’effectuer les tâches les plus quotidiennes, avec ce mobile, vous pouvez également utiliser des applications plus exigeantes, comme certains jeux. D’autre part, il dispose de deux caméras à l’arrière, celle de 50 mégapixels ayant la meilleure qualité.

Le POCO M4 Pro 5G est également un bon achat si vous recherchez un mobile avec une bonne autonomie, puisque la batterie de 5 000 mAh peut fournir une journée et demie d’autonomie. Actuellement, ce smartphone fait les bonnes affaires sur PcComponentes et sur Amazon.

POCO M4 Pro 5G

Quel est le meilleur mobile POCO avec 5G ?

Le meilleur mobile POCO avec 5G est le POCO F4 GT 5G, c’est celui avec la meilleure fiche technique actuellement. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, une puce 5G qui a beaucoup de puissance pour exécuter n’importe quelle application. De plus, il monte un écran AMOLED de haute qualité, une bonne caméra principale et une charge ultra-rapide de 120 watts. Il est en vente sur Amazon, PcComponentes et dans la boutique officielle Xiaomi.

