Qu’est-ce que le Gaz et comment ça marche : tout sur le réseau social des bonnes ondes

On vous dit ce qu’est Gas, le réseau social qui n’autorise que les commentaires positifs entre amis

Gas est un réseau social qui a du succès aux États-Unis et qui permet de dire des mots gentils anonymement à ses utilisateurs.Son public cible est (comme il ne pourrait en être autrement) les adolescents.

Ce curieux réseau social fait fureur et son fonctionnement est très simple, à chaque commentaire anonyme nous ajouterons des pièces et si nous parvenons à collecter le montant nécessaire nous pourrons révéler la personne qui nous a dédié le plus de commentaires, mais non seulement cela, Gas nous permet de créer des listes d’amis.

Selon ses responsables, cette application protège les utilisateurs qui sont pour la plupart des mineurs de la manière suivante, selon les rapports, les données de localisation ne sont enregistrées qu’au début mais ensuite elles ne sont pas conservées sur ses serveurs.

L’histoire du gaz

Gas a été créé très récemment, plus précisément en août de cette année, et selon le prestigieux Wall Street Journal, la semaine dernière, c’était l’application la plus téléchargée sur l’App Store. Le problème avec Gas, c’est qu’il est actuellement situé dans 12 états de son pays d’origine, les États-Unis, et il n’y a aucune mention (du moins pour l’instant) de la possibilité qu’il soit disponible dans d’autres États et à l’extérieur du pays.

L’idée de Gas est venue d’Isaiah Turner, Dave Schatz et Nikita Bier, trois entrepreneurs dont l’objectif était d’offrir un réseau social agréable et qui améliore l’estime de soi des adolescents.

L’appli est également très sécurisante pour les parents, car elle leur permet de savoir que sur ce réseau social ils sont à l’abri des critiques des autres utilisateurs ou de leur cercle d’amis, tout cela grâce aux valeurs promues par l’appli.

La face cachée des réseaux sociaux chez les adolescents

Bien sûr, il est de notoriété publique que certains réseaux sociaux isolent les adolescents, mais ils peuvent aussi provoquer des addictions, un manque de concentration et de l’irritabilité.Selon les données du portail epdata (créé par Europa Press), les élèves du primaire passent plus de 700 heures sur Internet. , alors qu’environ 1 000 lycéens, le plus inquiétant est que ces derniers passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur leurs études.

Les parents et leurs responsabilités

Interdire n’est pas la solution, cela provoque un effet inverse sur les adolescents, le seul moyen est d’éduquer, d’utiliser le contrôle parental et de limiter les heures de loisirs sur les réseaux sociaux. Évidemment, ce type de contrôle devient moins sévère avec l’âge, mais en raison de l’utilisation abusive des réseaux sociaux aujourd’hui, nous avons des adolescents qui souffrent soit d’intimidation ou d’autres facteurs. Nous devons toujours garder cela à l’esprit.