Que la langue n’est pas un obstacle pour profiter et tirer le meilleur parti de Roblox.

Roblox s’est imposé comme l’un des jeux multiplateformes en ligne les plus populaires ces derniers temps, et en ayant une grande communauté, il est possible de l’obtenir dans différentes langues.

Donc, si vous jouez à Roblox et cherchez à le changer dans votre langue maternelle, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous allons vous montrer comment changer la langue dans Roblox en quelques étapes.

Vous pouvez donc changer la langue dans Roblox

Roblox est un jeu vidéo qui adopte par défaut la langue du système d’exploitation sur lequel il a été installé. Cependant, à certaines occasions, il passe généralement à sa langue d’origine : l’anglo-saxon.

Dans ces cas, voici les étapes à suivre pour changer la langue dans Roblox à partir d’ordinateurs et de mobiles.

à partir d’ordinateurs

Entrez Roblox à partir du PC.

Cliquez sur le logo Roblox, situé en haut à gauche.

Il affichera diverses options, cliquez sur l’option « Paramètres ».

Localisez l’option « Langue d’expérience » et cliquez sur la langue.

Il affichera toutes les langues disponibles, double-cliquez sur la langue préférée.

Attendez maintenant quelques secondes que le changement de langue ait lieu dans le jeu et c’est tout. Veuillez noter que de nombreux mini-jeux disponibles sur la plateforme sont en anglais.

Depuis Android et iOS

Ce n’est un secret pour personne que Roblox est disponible pour plusieurs plates-formes, y compris les appareils mobiles. Heureusement, si vous l’avez installé sur votre mobile, c’est ce que vous devez faire pour passer à la langue maternelle.

Entrez Roblox et connectez-vous depuis votre mobile.

Une fois le jeu démarré, cliquez sur l’icône Roblox, qui se trouve en haut à gauche.

Cliquez maintenant sur l’option « Config » et recherchez la section « Langue de l’expérience ».

Enfin, cliquez sur la langue pour voir toutes les options et sélectionnez la langue préférée.

Comme vous le verrez, changer la langue dans Roblox ne vous prendra pas longtemps, vous n’aurez qu’à suivre chacune des étapes et vous aurez déjà le jeu dans votre langue maternelle.

Si vous avez aimé cet article et que vous appréciez tout ce qui concerne Roblox, cela vaut la peine d’ajouter plus de protection à votre compte en changeant le mot de passe et en ajoutant une vérification en 2 étapes.