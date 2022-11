Comment tirer parti des nouvelles fonctionnalités de l’application Fichiers dans iPadOS 16

Avec iPadOS 16, qui a été rendu public en octobre, Apple a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans l’application Fichiers, qui permet aux utilisateurs de gérer leurs fichiers comme sur un ordinateur. La mise à jour apporte des options encore plus avancées telles que la possibilité de modifier les extensions de fichiers, d’afficher la taille des dossiers, etc. Poursuivez votre lecture pendant que nous détaillons comment tirer parti de la nouvelle application Fichiers dans iPadOS 16.

Aperçu

Avec iPadOS 16, l’application Fichiers sur iPad bénéficie de fonctionnalités attendues depuis longtemps. Par exemple, l’interface a été mise à jour avec des boutons de navigation, tout comme dans le Finder sur macOS. Il est maintenant plus facile de naviguer entre les dossiers avec les nouveaux boutons avant et arrière à côté du nom du dossier en haut de l’écran.

Et une fois que vous appuyez sur la flèche à côté du nom du dossier, l’application Fichiers affiche un menu avec la taille de ce dossier, un accès rapide aux dossiers précédents et des options pour le renommer, le copier ou le déplacer. Il existe également un bouton Obtenir des informations qui affiche désormais encore plus de détails sur le dossier que vous avez choisi.

Le menu qui apparaît lorsque vous appuyez (ou faites un clic droit) sur un fichier a également gagné de nouvelles options. Cela inclut un accès facile aux actions rapides pour annoter, faire pivoter, convertir des images au format PDF et supprimer l’arrière-plan d’une image. Bien entendu, les actions rapides varient en fonction du format de fichier sélectionné.

Modification des extensions de fichier avec l’application Fichiers dans iPadOS 16

L’un des changements les plus importants apportés à l’application Fichiers avec iPadOS 16 est certainement la possibilité de modifier les extensions de fichier. Auparavant, la seule façon de le faire était d’utiliser des applications tierces. Voici comment modifier une extension de fichier dans iPadOS 16 avec l’application Fichiers d’Apple :

Ouvrez l’application Fichiers sur votre iPad. Appuyez sur le bouton Organiser les dossiers (entre les boutons Nouveau dossier et Sélectionner). Appuyez sur Options d’affichage. Activez l’option Afficher toutes les extensions. Appuyez longuement (ou cliquez avec le bouton droit) sur un fichier pour le renommer et modifier son extension.

En savoir plus sur iPadOS 16

En plus des améliorations apportées à l’application Fichiers, iPadOS 16 est livré avec un tas d’autres nouvelles fonctionnalités, telles que Stage Manager, iCloud Shared Photo Library, Focus Filters, une nouvelle application Météo et des traductions avec l’appareil photo.

Découvrez nos autres Netcost-security.fr guides sur la façon de tirer parti d’iPadOS 16 :

