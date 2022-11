Comment Samsung a réussi à vendre 400 000 téléphones robustes comme celui-ci

La division française de Samsung a été sélectionnée comme « partenaire » du consortium formé entre Airbus et Capgemini, ce ne sont donc pas moins de 400 000 employés qui recevront prochainement leur nouveau Galaxy XCover 6 Pro.

Des chiffres vertigineux sont ceux manipulés par Samsung. Ce n’est pas en vain que, alors que tout petit fabricant peine à vendre un demi-million de terminaux par an, le géant de Séoul a vendu pas moins de 400 000 unités de ses appareils durcis avec la signature d’un seul contrat.

Oui, mes amis, comme une sanction et dans quelques secondes, et il semblerait que Samsung France soit devenu un nouveau partenaire technologique du consortium co-parrainé par Airbus et Capgemini, si bien que depuis la Corée du Sud les terminaux de l’entreprise de quelque 400 000 seront fournis Employés env.

Ces terminaux seront, comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, le smartphone Galaxy XCover6 Pro et la tablette Galaxy Tab Active3, dans les deux cas deux des appareils tout-terrain les plus modernes du catalogue Android, ou du moins celui de Samsung, qui pourtant a une mise à jour de la tablette (Galaxy Tab Active4 Pro) rejetée par la société française.

Dans le cas du smartphone, il s’agit d’un téléphone né en 2022 avec des spécifications de taille moyenne et une durabilité améliorée, ajoutant la certification IP68 et MIL-STD-810H à un design industriel qui permet de retirer la batterie. La tablette choisie est née en 2020 et est un peu plus ancienne, même si l’on comprend que pour Airbus et Capgemini ce serait sûrement un produit déjà utilisé dans l’entreprise et plus facilement intégrable, d’où le choix.

Ce sera le nouveau Galaxy ultra-robuste de Samsung

Sin duda un « contratazo » el firmado por Samsung en Francia, que le ha reportado unas cifras de ventas enormes para unos dispositivos totalmente de nicho, algo que probablemente ayude a que en Seúl se piensen mucho más en diseñar y renovar terminales más industriales o aventureros comme ceux-là.

De Samsung, ils n’ont pas tardé à publier une déclaration fière de l’étape franchie :

Nous tenons à remercier Airbus d’avoir choisi Samsung comme partenaire de confiance pour ce projet crucial. L’innovation, la qualité et la robustesse de nos appareils mobiles robustes ont tous été des critères de choix pour Airbus.

Il convient maintenant de rappeler que le Galaxy XCover6 Pro et la tablette Galaxy Tab Active3 possèdent les certifications IP68 pour la résistance aux liquides et à la poussière, ainsi qu’un sceau MIL-STD-810H qui les accrédite dans les environnements les plus hostiles avec un grade militaire.

Mais pas seulement, car sa conception est également conçue pour avoir une réparabilité bien supérieure à celle de tout autre téléphone actuel, en ajoutant la possibilité de retirer la batterie pour augmenter l’autonomie de l’appareil en quelques secondes et pouvoir continuer à travailler sans interruption.