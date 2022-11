Comment récupérer des messages WhatsApp supprimés avec Tenorshare UltData pour Android

Nous vous apprenons à récupérer des WhatsApp supprimés à l’aide de Tenorshare UltData, un outil très pratique.

Vous avez sûrement plus d’une fois supprimé un message ou un chat WhatsApp sans vous en rendre compte, au final, avec autant de conversations, il est normal que nous soyons submergés par le nettoyage. Pour toutes ces hypothèses, la sauvegarde que WhatsApp fait automatiquement est pratique, oui, il est nécessaire de l’avoir activée et configurée au préalable.

La bonne nouvelle est que, si vous rencontrez des problèmes avec la sauvegarde, il existe de nombreuses autres façons de récupérer les messages supprimés sur WhatsApp, comme celle proposée par Tenorshare UltData, peut-être le meilleur programme de récupération de données sur les appareils Android.

Comment récupérer des messages WhatsApp supprimés avec UltData pour Android

Ici, nous allons vous dire comment vous pouvez utiliser Tenorshare UltData pour récupérer des messages WhatsApp supprimés sur Android sans sauvegarde ni accès root. Vous verrez que ce n’est pas un processus compliqué qui vous permettra également de récupérer tous vos fichiers sans perdre un iota de qualité.

Pour commencer, vous devrez télécharger Tenorshare Ultdata sur votre ordinateur. Peu importe qu’il s’agisse d’un PC Windows ou d’un Mac, le programme est disponible pour les deux systèmes d’exploitation. Une fois que vous l’avez installé, vous devez le démarrer et cliquer sur l’option qui dit Récupérer les données WhatsApp.

Ensuite, vous devrez connecter votre appareil Android à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB, rappelez-vous que vous devrez activer le débogage USB sur votre mobile. Si ce n’est pas le cas, procédez comme suit :

Si, pour une raison quelconque, vous rencontrez des problèmes pour activer le débogage USB, UltData contient divers didacticiels qui vous guideront tout au long du processus, cliquez simplement sur le lien « Activer le débogage USB sur différentes marques de téléphones ».

Après cela, la prochaine étape consistera à autoriser le programme afin qu’il puisse fonctionner sur votre appareil. Appuyez sur accepter et c’est fait.

À partir de là, votre appareil sera correctement connecté à l’ordinateur et à Tenorshare Uldata, il vous suffit donc d’appuyer sur « Démarrer » pour analyser les données WhatsApp supprimées sur votre Android. Il est important que votre session WhatsApp reste connectée, sinon il pourrait y avoir des problèmes.

La prochaine chose sera de s’assurer que nous avons une sauvegarde fonctionnelle dans WhatsApp, rien ne se passe car vous n’en avez pas fait jusqu’à présent, suivez simplement ces étapes pour la démarrer :

Entrez les paramètres WhatsApp depuis le mobile (cliquez sur les trois points en haut à droite).

Entrez dans le menu de discussion.

Appuyez sur l’option de sauvegarde.

Lancez la sauvegarde sur Google Drive.

Une fois cela fait, vous devrez retourner dans Ultdata et cliquer sur « Copie terminée, continuer ». Maintenant oui, le programme va scanner l’intégralité de votre mobile Android pour trouver les données supprimées, il est important que dans cette partie du processus vous ne déconnectiez pas l’appareil.

Lorsque le processus de numérisation est terminé, le programme vous montrera, triées par type de fichier, toutes les données récupérées. Vous aurez des messages, des arrière-plans, des fichiers GIF, des audios, des documents, des images, des stickers, des vidéos, des audios… Vous devrez sélectionner les fichiers que vous souhaitez récupérer et cliquer sur l’option « Récupérer » pour terminer le processus.

Si vous avez des doutes, vous pouvez consulter le tutoriel vidéo créé par Tenorshare lui-même :

UltData pour Android peut être utilisé pour d’autres choses

Au-delà de la récupération des messages WhatsApp, Tenorshare Ultdata peut également être utilisé pour récupérer de nombreux autres fichiers mobiles supprimés, qu’ils se trouvent ou non dans WhatsApp.

Ainsi, il est possible d’utiliser le programme pour récupérer des photos ou des vidéos supprimées sur Android ou pour « creuser » des appareils avec un écran cassé ou qui ont été endommagés par l’eau. Tenorshare Ultdata peut même gérer une suppression accidentelle ou un plantage du système.

Télécharger Tenorshare UltData gratuitement

De plus, l’outil est compatible avec plus de 6 000 appareils Android et fonctionne sans avoir besoin de rooter le terminal. C’est un logiciel 100% sûr, facile à utiliser et qui n’endommagera pas votre appareil.