Voici comment utiliser les nouveaux filtres de mise au point sur votre iPad avec iPadOS 16

Avec iOS 15 et iPadOS 15, Apple a introduit le mode Focus comme une nouvelle façon de permettre aux utilisateurs de personnaliser les notifications en fonction de ce qu’ils font actuellement, ou même de l’heure de la journée. Avec iOS 16 et iPadOS 16, Apple pousse cette expérience encore plus loin avec Focus Filters. Poursuivez votre lecture pendant que nous détaillons comment vous pouvez tirer parti de cette nouvelle fonctionnalité.

Filtres de mise au point avec iOS 16 et iPadOS 16

Alors que le mode Focus permet aux utilisateurs de restreindre l’accès à certaines applications, les filtres Focus peuvent modifier le fonctionnement de vos applications. Cela indique que chaque filtre personnalisé peut déterminer quelles informations sont affichées par une application lorsqu’un mode Focus est activé. Par défaut, Focus Filters fonctionne avec certaines des applications d’Apple telles que Calendrier, Mail, Messages et Safari.

Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir un ensemble de groupes d’onglets à afficher dans Safari, masquer un calendrier spécifique ou même limiter l’application Mail à une seule boîte de réception avec des filtres de focus. Certains des paramètres du système peuvent également être modifiés par les filtres de mise au point. Cela inclut l’apparence du système pour basculer entre les modes clair et sombre, et le mode faible consommation.

De plus, les applications tierces peuvent également tirer parti des filtres Focus avec iOS 16 et iPadOS 16. Certaines applications populaires telles que GoodLinks, Outlook et Tasks offrent déjà une telle intégration.

Comment ajouter un nouveau filtre de mise au point

L’ajout d’un filtre de mise au point est assez simple. Voici ce que vous devez faire :

Ouvrez le Application Paramètres sur votre appareil Appuyez sur le Menu principal Choisissez un mode de mise au point existant ou créer un nouveau Faites défiler vers le bas et appuyez sur Ajouter un filtre Choisis lequel contenu que vous souhaitez filtrer

Pour activer un mode de mise au point sur votre appareil, balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran pour ouvrir le centre de contrôle. Ensuite, appuyez sur l’option Focus et choisissez le mode souhaité. Si vous souhaitez supprimer l’un des filtres ajoutés, vous pouvez le faire en revenant au menu Focus dans l’application Paramètres.

En savoir plus sur le mode de mise au point

Comme mentionné précédemment, vous pouvez faire beaucoup plus avec le mode Focus. Toujours dans l’application Paramètres, les utilisateurs peuvent choisir d’autoriser ou de désactiver les notifications d’applications et de personnes spécifiques. Il existe également une option pour personnaliser l’écran d’accueil lorsqu’un mode de mise au point est activé et définir un calendrier personnalisé.

Connaissez-vous d’autres astuces utiles pour l’iPad ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

