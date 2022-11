Comment fonctionne la règle (insensée) des 5 minutes qui a fait de Musk l’homme le plus riche du monde

Au fil des ans, le nouveau PDG de Twitter a publié tous les détails sur la façon d’organiser la vie pour réussir et ne pas perdre de temps.

Il ne dort pas plus de six heures, boit huit canettes de coca par jour (maintenant pas plus de deux) et travaille de 85 à 100 heures par semaine. Elon Musk est l’homme le plus riche du monde, dirige trois sociétés (SpaceX, Tesla et désormais Twitter), et a pour habitude de dévoiler des formules de productivité débridée sur les réseaux sociaux. Tout d’abord, la règle des cinq minutes (Musk dit l’avoir inventée lui-même).

Comment fonctionne la règle des 5 minutes ?

Tout est basé sur l’organisation des tâches quotidiennes en blocs de 5 minutes, une technique qui permet d’éviter la procrastination et de mieux répartir les tâches, réduisant ainsi la possibilité de perdre du temps. Décomposer les tâches onéreuses en petits segments semble être la clé pour atteindre chaque objectif. Pour vivre en suivant la règle des 5 minutes il faut (comme l’explique Musk lui-même) s’organiser la veille. Rien n’est décidé pour le moment, il faut suivre une échelle serrée. « Travailler dur chaque heure de veille est ce qu’il faut pour réussir lors du démarrage d’une nouvelle entreprise. »

Il semble que la méthode rigoureuse professée par Musk aide à accomplir toutes les tâches, à toujours maîtriser ses engagements et à garder une concentration élevée, grâce aux 5 minutes dédiées à chaque activité. « C’est mon meilleur conseil : pensez constamment à comment vous pourriez mieux faire les choses et comment vous remettre en question », explique Musk. Ah, son déjeuner dure aussi 5 minutes.

Dans la vie d’Elon Musk

« L’une des habitudes qui ont un impact positif sur ma vie est définitivement la douche », explique Musk, alors la journée commence. Immédiatement après, pendant 30 minutes il lit des e-mails, boit une tasse de café, parfois accompagné d’une omelette car « il vaut mieux éviter les sucreries ». Plus maintenant, dans le podcast Full Send publié en 2022 il expliquait que cette habitude change car se lever et regarder le smartphone est mal, « j’essaie de faire au moins 20 minutes d’exercices physiques avant de commencer à travailler ».

Il préfère les e-mails aux appels téléphoniques, un moyen également de ne pas s’arrêter de travailler lorsqu’il passe du temps avec ses neuf enfants, a expliqué le nouveau chef Twit. Il termine son travail à 22h, mais ne se couche pas avant 1h du matin. Et puis on part à 7h du matin après au plus six heures de sommeil. « Votre journée sera bonne si vous vous réveillez en sachant que vous construirez un avenir meilleur. Sinon, vous allez passer une mauvaise journée », et pourquoi pas, Elon Musk, après son infaillible vade-mecum bourreau de travail, conseille aussi à tous un peu d’optimisme sain.