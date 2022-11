Comment utiliser le gras, l’italique et le barré sur Instagram

On vous apprend une astuce qui vous permettra de personnaliser la typographie des textes que vous postez sur Instagram. Donnez une touche spéciale à votre profil !

Instagram ne permet pas de modifier le format de la police lors de la saisie de texte dans les différentes sections de son application. Cela diffère des autres services de la société mère, Meta. Sans aller plus loin, WhatsApp vous permet de saisir du texte en gras, en italique et barré. Bien sûr, le fait qu’il n’y ait aucune possibilité de formater nativement du texte dans Instagram n’indique pas qu’il n’y a pas d’astuce pour y parvenir. Continuez à lire pour le découvrir.

Dans cet article, nous expliquons deux façons d’écrire du texte en gras, en italique et barré sur Instagram. D’une part, nous parlons d’une méthode entièrement en ligne et, d’autre part, d’une application qui vous aide à ajouter une touche amusante à vos commentaires sur la plateforme. De cette façon, vous pouvez entièrement personnaliser votre profil. Oh, et si ce que vous voulez, c’est rendre vos conversations uniques, apprenez à personnaliser la couleur des chats sur Instagram.

Comment insérer du texte formaté sur Instagram sans applications

Pour personnaliser entièrement le texte que vous utilisez sur Instagram, avec des formats et des polices exclusifs, accédez au site CoolSymbol. Après avoir ouvert ce site dans votre navigateur, vous verrez un champ de texte appelé Saisir du texte. Appuyez dessus pour commencer à écrire.

Lorsque vous avez saisi le texte que vous souhaitez formater, procédez comme suit :

Faites défiler l’écran pour voir les différents styles proposés. Choisissez la police qui convient le mieux à votre style. Certaines incluent des caractères gras et d’autres des italiques. Il y en a aussi avec des décorations très frappantes. Lorsque vous avez trouvé la police que vous aimez le plus, cliquez sur Copier. Maintenant, rendez-vous sur Instagram et collez le texte en suivant les étapes habituelles. Vous verrez rapidement comment le formatage est maintenu.

Nos tests ont inclus des zones d’Instagram telles que les commentaires, un chat, la biographie du profil ou la description d’une publication. Dans chacun d’eux, la police est conservée telle qu’elle apparaissait dans CoolSymbol. Il faut savoir que ce n’est pas le seul site dédié à la personnalisation des textes. D’autres sont également recommandés, comme Fonts for Instagram ou IGFonts. Le fonctionnement des deux est très similaire.

Comment insérer du texte formaté sur Instagram avec des applications

Dans le cas où vous préférez une solution mieux intégrée au système, l’idéal est de télécharger des applications dédiées à la personnalisation de texte sur Instagram. La meilleure chose est que vous aurez cet outil à portée de main dans toutes vos applications préférées. Les applications pour modifier le format des lettres se présentent sous la forme d’un clavier. Cela vous permet d’y accéder plus facilement à partir de n’importe quel champ de texte.

Celui que nous avons vraiment aimé est le clavier des polices. Une fois que vous l’avez installé, suivez ces étapes pour l’utiliser :

Ouvrez le clavier des polices pour le configurer. Appuyez sur le bouton Commencer pour continuer. Saisissez votre date de naissance, puis appuyez sur Activer le clavier des polices. Dans les paramètres Android, appuyez sur Polices pour l’activer à côté de Gboard (ou du clavier que vous avez installé). Revenez au clavier des polices et appuyez sur Passer aux polices. Dans le menu Sélectionner une méthode de saisie, cliquez sur Polices. Maintenant, allez sur Instagram et appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier. Sélectionnez la police avec le sélecteur supérieur. Écrivez normalement. Vous verrez que le texte respecte la police sélectionnée.

Comme pour la méthode précédente, il est possible de profiter de cette astuce dans les commentaires, les chats et la biographie de votre profil. Il est également compatible avec des applications telles que WhatsApp ou Facebook. N’oubliez pas que vous pouvez revenir à votre clavier par défaut quand vous le souhaitez en appuyant sur l’icône globe.