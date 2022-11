Comment connecter un mobile Android à l’ordinateur étape par étape

Nous expliquons en détail les étapes à suivre pour connecter votre mobile Android à votre PC, à la fois via un câble USB et sans fil.

Les smartphones sont devenus de véritables ordinateurs de poche, mais même ainsi, vous devrez peut-être connecter votre appareil mobile à un ordinateur pour transférer des fichiers tels que des documents, des photos ou des vidéos d’un PC vers un mobile ou pour sauvegarder des photos de votre smartphone sur l’ordinateur.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous expliquer en détail comment vous pouvez connecter un mobile Android à un ordinateur à la fois par câble et sans fil.

Comment connecter votre mobile Android à votre PC via un câble

Le moyen le plus simple de connecter votre smartphone à l’ordinateur est via le câble que vous utilisez pour charger le mobile, qui dispose d’un connecteur USB-C ou micro USB (bien que ce type de connexion soit presque obsolète) d’un côté et d’un connecteur USB-C .A, qui est celui qui est inséré dans la fiche, à l’autre extrémité.

Ensuite, vous devez vérifier que le câble d’origine du mobile n’est pas endommagé ou défectueux, car, dans ce cas, il n’établira pas une bonne connexion et le PC ne reconnaîtra sûrement pas votre mobile. Si cela vous arrive, vous n’aurez d’autre choix que d’en acheter un nouveau, pour lequel nous vous recommandons de jeter un œil à notre sélection des meilleurs câbles USB-C pour Android.

Une fois que vous avez vérifié que le câble de connexion est en parfait état, vous devez ensuite connecter l’extrémité de celui-ci avec USB-A à l’un des ports de votre ordinateur et l’autre extrémité au port de charge de votre smartphone.

En faisant cela, par défaut, le mobile commencera à se charger, mais vous ne pourrez pas accéder à son contenu, car vous devez le configurer sur le smartphone pour le faire. Par conséquent, ce que vous devez faire maintenant est de déverrouiller votre smartphone, d’afficher le panneau de notification et de cliquer sur l’option Charger l’appareil via USB.

Lorsque vous appuyez sur cette option, une nouvelle fenêtre apparaîtra avec deux sections : une appelée USB contrôlé par et une autre appelée Utiliser USB pour dans laquelle cinq options apparaîtront :

Transfert de fichiers/Android Auto : c’est le mode le plus utilisé, car il permet de transférer des fichiers entre votre mobile et l’appareil auquel vous l’avez connecté, à la fois un ordinateur et le système Android Auto de votre voiture

la connexion USB : si vous activez cette option, vous créerez un point d’accès avec votre smartphone, de sorte qu’il deviendra un modem auquel vous pourrez connecter d’autres appareils, qui se connecteront à Internet en utilisant le Wi-Fi ou la connexion de données mobile de votre borne

MIDI : c’est un mode destiné aux musiciens car il leur permet d’utiliser le mobile comme hôte USB pour connecter des instruments ou des ordinateurs avec la norme MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

PTP : ce sont les acronymes de Picture Transfer Protocol, un protocole standard qui permet de transférer uniquement les photos de votre mobile vers votre ordinateur

Ne transférez pas de données : comme son nom l’indique, si vous activez cette option, lorsque vous connecterez le mobile au PC via un câble USB, ce dernier n’aura pas accès à la mémoire interne du premier, puisque votre smartphone ne fera que se recharger

Ainsi, si ce que vous voulez faire est de transférer des fichiers entre le mobile et le PC, vous devez sélectionner la première option, Transfert de fichiers/Android Auto, et une fenêtre apparaîtra immédiatement en bas de votre ordinateur avec le nom de votre mobile qui vous indique que vous avez déjà accès aux fichiers stockés sur votre smartphone depuis votre PC, comme s’il s’agissait d’un disque dur externe.

Une fois cela fait, il vous suffit d’ouvrir l’explorateur de fichiers de votre PC, d’afficher l’option Cet ordinateur et de saisir la nouvelle option de stockage qui apparaît avec le nom de votre mobile. Ce faisant, vous verrez un raccourci avec le titre Stockage interne partagé et si vous double-cliquez dessus avec la souris, vous verrez tous les dossiers du stockage interne de votre smartphone.

De cette façon, vous pourrez transférer des fichiers de votre ordinateur vers votre mobile ou vice versa rapidement et facilement, puisque vous n’aurez qu’à les copier d’un dossier à un autre.

Comment connecter votre téléphone Android à votre ordinateur sans fil

Vous pouvez également connecter votre smartphone à votre ordinateur sans avoir besoin de câbles, en utilisant deux connexions sans fil présentes dans tous les équipements informatiques : Wi-Fi et Bluetooth. Dans le cas où vous avez un PC sans Wi-Fi ou qu’il est endommagé, vous pouvez toujours jeter un œil à notre liste des meilleurs adaptateurs Wifi USB du marché.

Ensuite, nous allons vous expliquer comment vous pouvez connecter le mobile au PC via Wi-Fi à l’aide de l’application AirDroid et via Bluetooth sans avoir besoin d’utiliser une application tierce.

Comment connecter le mobile au PC par Wi-Fi

Dans le Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications pour transférer des fichiers entre votre smartphone et votre ordinateur, mais je vais vous parler de l’application que j’utilise habituellement : AirDroid.

AirDroid est l’application Android la plus utilisée pour connecter votre mobile à votre ordinateur et pour commencer à l’utiliser, il vous suffit de l’ouvrir et de vous connecter avec votre compte Google, Facebook ou Twitter.

Une fois cela fait, vous devez cliquer sur l’option Web AirDroid trouvée dans l’onglet Appareils, qui à son tour se trouve dans la section Transfert et cliquez sur le bouton Scanner le code QR.

Ensuite, vous devez accéder à la page Web AirDroid depuis votre PC, pointer votre mobile vers le code QR qui apparaît sur sa couverture et cliquer, à nouveau, sur le bouton Démarrer la session.

Après avoir effectué ces étapes simples, vous pourrez accéder à tout le contenu de votre mobile depuis votre ordinateur et gérer les fichiers, photos, contacts, messages et même les applications que vous avez installées.

Google Play Store | AirDroid

Comment connecter le mobile au PC via Bluetooth

La deuxième méthode pour connecter votre mobile à l’ordinateur sans câbles consiste à utiliser la connectivité Bluetooth dont disposent les deux appareils, et pour cela, la première chose que vous devez faire est de vérifier que Bluetooth est activé à la fois sur votre mobile et sur votre PC.

Pour effectuer cette tâche, sur le mobile, il vous suffit d’afficher le panneau de notification pour voir si le Bluetooth est activé ou non et sur l’ordinateur, suivez ces étapes simples :

Dans l’outil de recherche de Windows, tapez Bluetooth

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bouton Paramètres Bluetooth et autres périphériques

Vérifiez que le Switch de l’option Bluetooth est activé

Si vous n’avez jamais lié votre smartphone via Bluetooth à votre ordinateur, l’étape suivante consiste à cliquer sur le bouton Ajouter un appareil, cliquez sur l’option Bluetooth et sélectionnez votre mobile dans la liste qui apparaît ci-dessous.

Une fois cela fait, vous recevrez une notification d’appairage sur votre smartphone et pour l’accepter, vous devez cliquer sur le bouton Appairer et connecter et dans la fenêtre flottante qui apparaît après avoir coché la case avec le titre Autoriser l’accès à vos contacts et à l’historique d’appels et cliquez sur le bouton Jumeler.

Désormais votre ordinateur et votre mobile sont reliés par Bluetooth et vous pouvez transférer tout type de fichier de l’un à l’autre facilement et rapidement.