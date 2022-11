Comment utiliser Google Maps pour éviter le trafic routier

Nous vous expliquons quelles sont les astuces les plus recommandées pour éviter le trafic grâce à Google Maps. Ne les manquez pas !

Vous pouvez demander beaucoup de choses à Google Maps. Par exemple, il vous permet de recevoir des notifications lorsqu’un ami ou un membre de la famille arrive ou quitte un site. De plus, il vous aide à rentrer rapidement chez vous grâce à la possibilité d’ajouter votre adresse. Et, si vous conduisez souvent, vous pouvez utiliser Google Maps pour éviter le trafic sur la route. Savez-vous déjà comment tirer le meilleur parti de cette fonction ? Lisez la suite pour découvrir toutes les astuces liées à Google Maps et aux conditions de circulation.

Dans ce guide, nous expliquons comment activer la couche de trafic dans Google Maps et, de cette manière, explorons quel est le meilleur itinéraire dans chaque cas. De plus, nous vous montrons d’autres procédures qui vous permettront d’éviter les embouteillages lors de vos déplacements. Profitez de Google Maps pour éviter les embouteillages !

Activer la couche de trafic dans Google Maps

Google Maps comprend plusieurs couches utilisées pour superposer des données sur la carte. Cela a permis aux utilisateurs de connaître, entre autres, l’incidence du COVID dans chaque communauté autonome espagnole, une fonction qui a finalement fini par disparaître. Quelque chose de similaire se produit avec le trafic. L’application cartographique la plus connue inclut la visualisation du trafic en temps réel.

Voici comment le trafic est activé sur Google Maps :

Appuyez sur le bouton des calques, situé dans le coin supérieur droit de Maps. Dans le sélecteur, choisissez Trafic. Faites défiler la carte pour voir les conditions de circulation.

Le code couleur de cette couche est très simple. Les nuances vont d’un vert intense, pour les zones sans embouteillage, à un marron foncé, pour les routes avec des embouteillages importants.

Il est intéressant de noter que la quantité de données que Google Maps reçoit est très élevée. Cela permet de connaître l’état du trafic sur les autoroutes et les routes secondaires, mais aussi la plupart des rues des villes et villages du pays.

Autres conseils pour éviter les embouteillages avec Google Maps ou aider les autres

L’activation de la couche de trafic dans Google Maps n’est pas la seule chose que vous pouvez faire pour profiter d’une conduite sans trafic. Voici quelques conseils supplémentaires pour maximiser les trajets que vous effectuez avec votre voiture.

Avoir une prévision des conditions de circulation sur vos trajets

L’affichage des conditions de circulation sur la carte n’est qu’une des choses que Maps peut faire pour vous aider à éviter les embouteillages. Un autre outil très efficace est la planification d’itinéraire. Avant de partir, définissez vos données de défilement, puis ouvrez le menu du bas en balayant vers le haut.

Vous y verrez plus d’informations sur le trafic et les heures de pointe correspondant aux données saisies. De plus, le temps de trajet total suit le même code couleur. S’il apparaît en vert, cela indique que vous n’aurez pas de problèmes de congestion sur les routes sur lesquelles vous roulez. Mais, s’il est affiché en rouge, cela indique que certaines sections pourraient avoir des foules.

Voir les conditions routières pendant la navigation

Pendant que vous naviguez, vous aimerez sûrement voir les conditions de circulation sur la carte. En principe, si vous avez déjà activé la couche correspondante, cette fonction doit être activée. Cependant, si ce n’est pas le cas, suivez simplement quelques instructions simples.

Une fois que vous êtes entré dans la navigation, faites défiler le menu inférieur pour voir toutes les options. Appuyez ensuite sur Afficher le trafic sur la carte. Désormais, pendant la navigation, vous verrez les données de trafic en temps réel sur la carte.

Privilégier les autoroutes pour aller plus vite

Dans la plupart des cas, utiliser les voies express est un moyen efficace d’éviter les embouteillages. Comment configurer Maps pour qu’il donne la priorité aux autoroutes et voies rapides dans vos trajets ?

Créez un nouvel itinéraire et, dans la section Directions, cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit. Dans le menu, cliquez sur Options d’itinéraire. Enfin, dans la boîte de dialogue contextuelle, décochez Éviter les autoroutes et Éviter les péages.

N’oubliez pas que, lors de la génération d’itinéraires, Google Maps tient compte des conditions de circulation. Si une autoroute ou une autoroute est bloquée, il est d’usage de l’éviter pour s’épargner les embouteillages. Ou peut-être avez-vous l’impression que, malgré les problèmes de circulation sur la route, c’est toujours l’option la plus rapide. Oh, et si l’une des routes de votre itinéraire s’arrête pendant la navigation, l’application cherchera des alternatives grâce aux données qu’elle reçoit du trafic en temps réel.

Aidez les autres à éviter les embouteillages

Même lorsque les fonctionnalités intelligentes de Maps ne vous ont pas sauvé de l’embouteillage, vous pouvez toujours aider les autres conducteurs. Comment?

Appuyez sur le bouton bulle avec le symbole Plus (+). Ensuite, précisez quel est le problème sur votre itinéraire. Ces données sont utilisées par Google Maps pour éviter les embouteillages pour les autres conducteurs, ce qui a un impact sur les embouteillages dans lesquels vous vous trouvez et sur l’environnement.